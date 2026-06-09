Magyar Péter egy új 50 oldalas törvénycsomagot jelentett be

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Magyar Péter szerint még kedden este benyújtaná a kormány azt a nagy korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amelynek elfogadásától a kabinet az uniós források felszabadítását is várja. A miniszterelnök az ATV-ben arról beszélt, hogy a csomag része lenne az Integritás Hatóság megerősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása, az alapítványi vagyonok állami visszavétele, valamint a magántőkealapok tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tétele is. Magyar Péter szerint a szabályozás nemcsak Brüsszelnek szólna, hanem a magyar emberek alapvető érdeke lenne, mert az elmúlt években szerinte „sok-sok ezer milliárd forint közpénz veszítette el részben, vagy teljesen a közpénz jellegét”.

A miniszterelnök az interjú elején azt mondta, hogy a választási győzelem esetében elégedettség helyett inkább azt tartja fontosnak, hogy az ország elégedett-e az első hetek kormányzati munkájával. Szerinte gyorsan sikerült felállítani az új kormányzati struktúrát, és három hét alatt politikai megállapodást kötöttek az uniós forrásokról is. Úgy fogalmazott:

n nagyon büszke vagyok arra, talán nem árulok el titkot, hogy három hét alatt sikerült politikai megállapodást elérnünk egy olyan súlyügyben. Az uniós forrásokról beszélek, hogy 6 ezer milliárd forint érkezhet Magyarországra rövidesen valamikor az ősz folyamán.

Magyar Péter szerint a pénz közlekedésre, oktatásra és vállalkozásfejlesztésre mehetne, és az a magyar emberekhez térne vissza.

A miniszterelnök szerint az uniós pénzek ügyében az előző kormány éveken át más magyarázatokat adott, miközben a tárgyalásokból szerinte kiderült, hogy a vita középpontjában valójában a korrupcióellenes fellépés, az átláthatóság és egyes jogszabályok módosítása állt.

„Sokáig hallgattuk azt éveken keresztül, hogy miért nem jönnek a pénzek, volt szó minderről, Ukrajnáról, illegális migrációról, ideológiai kérdésekről,

de hát három hét alatt kiderült, hogy igazából itt a tiszta közéletről van szó, a korrupcióval szembeni fellépésről van szó, átláthatóságról, bizonyos jogszabályok módosításáról

– mondta.

Elmondta, hogy már kedd este benyújthatja a kormány azt a mintegy 50 oldalas törvénycsomagot egyik fontos eleme a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva-k) ügye lenne. Magyar Péter azt mondta, a nem egyetemi alapítványok augusztus 31-ig visszakerülnének az államhoz, az egyetemeket fenntartó intézmények esetében pedig 2027. augusztus 31. lenne a határidő. Hangsúlyozta, hogy az egyetemeknél nem az lenne a cél, hogy azok egyszerűen állami gyámság alá kerüljenek, hanem társadalmi és szakmai egyeztetés indulna a felsőoktatási szereplőkkel, a szenátusokkal és az egyetemi polgársággal arról, mi lenne a legjobb működési forma.

Magyar Péter szerint a kekva-vagyonok visszavétele azért is indokolt, mert az elmúlt években jelentős közvagyon került olyan struktúrákba, amelyekben szerinte magánvagyonként kezelték a közpénzt. „Ez a magyar emberek érdeke is, hogy visszakerül az államhoz ez a hatalmas mennyiségű vagyon. Ez nem azt jelenti, hogy azok a feladatok, azok megszűnnek létezni, amiket a kekva-k elláttak” – mondta. Példaként a Matthias Corvinus Collegiumot is említette, és arról beszélt, hogy az ilyen feladatokat szerinte továbbra is el kell látni,

de nem sok millió forintos haveri kuratóriumi fizetések mellett, hanem állami feladatként, a közpénz védelmével.

A csomag korrupcióellenes részének központi eleme az Integritás Hatóság hatásköreinek bővítése lenne. Magyar Péter szerint a hatóságot még az előző kormány hozta létre uniós nyomásra, de eddig nem kapott elég erős jogköröket. Úgy fogalmazott, az intézmény „béna kacsaként próbált kivizsgálni ügyeket”, most viszont komolyabb jogosítványokat kapna. Példaként azt mondta, ha az ügyészség lezár egy nyomozást, az Integritás Hatóság a jövőben kezdeményezhetné a nyomozás folytatását, illetve bizonyos nyomozati eszközök alkalmazását.

A miniszterelnök külön kiemelte a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását: szerinte a jelenlegi rendszer évtizedek óta „semmire nem jó”, mert a politikusok vagy nem írják be a valós adatokat, vagy azt tüntetnek fel, amit akarnak. Magyar Péter azt mondta, az Integritás Hatóság a jövőben már a családtagok vagyonnyilatkozatait is vizsgálhatná, bár ezek nem kerülnének nyilvánosságra.

A hatóság azt is ellenőrizhetné, milyen forrásból keletkezett egy-egy politikus vagyona, és ha a válaszokat nem tartja megnyugtatónak, kezdeményezhetné az érintett állami vezető elmozdítását.

A kormányfő szerint a javaslat odáig is elmenne, hogy ha a miniszterelnök nem mozdítana el egy érintett minisztert vagy állami vezetőt, az Integritás Hatóság elnöke a Kúriához, majd szükség esetén az Alkotmánybírósághoz fordulhatna. A vagyonnyilatkozatok valótlan kitöltését is szankcionálnák: „A másik pedig, hogyha valaki szándékosan súlyosan valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz, akkor akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lesz. Azt gondolom, hogy innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok” – mondta Magyar Péter.

A törvénycsomag egyik legfontosabb, eddig nem emlegetett része a magántőkealapok átláthatóságára vonatkozna.

Magyar Péter szerint eddig ezek jelentették a nagy vagyonok „végső menedékét”, és a közpénzek, illetve politikailag érzékeny üzleti érdekeltségek elrejtésének egyik legfontosabb eszközét.

Amikor azt a kérdést kapta, hogy ezek eddig a nagy vagyonok végső menedékének számítottak, Magyar Péter úgy reagált:

egy teljesen alapvető elvárása, nem az Európai Uniónak, hanem a magyar embereknek, hogy olyan magántőkealapok ráadásul, ahol több ezer milliárd forint, 2700 milliárd forint »közpénz« van, legalább tudható legyen a végső tulajdonos.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy megszüntették a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, és helyette létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. A Szuverenitásvédelmi Hivatalt ideológiai hivatalnak nevezte, amely szerinte évente 6 milliárd forint közpénzt égetett el, miközben valódi, hasznos munkát nem végzett. „Senki nem fog könnycseppet hullatni ezért a hivatalért” – mondta, hozzátéve, hogy az új hivatalnak az elmúlt 15–20 év közpénzügyi visszaéléseinek feltárása és a közpénzek visszaszerzése lenne a feladata.

A miniszterelnök szerint az új vagyonvisszaszerzési hivatal munkája rendkívül széles területet érinthetne:

dohány- és kaszinóügyeket,

autópálya-koncessziókat, kiárusított állami vagyont, állami ingatlanokat,

kekvá-kat

és a kastélyprogramokat is.

A hivatal vezetője még nincs meg, de Magyar Péter szerint gyorsan fel kell állítani az intézményt, mert a választókban erős elvárás van arra, hogy az elmúlt évek ügyeit kivizsgálják. Egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a jogállami eljárásokat nem lehet megkerülni, és a nyomozóhatóságoknak, az ügyészségnek, a rendőrségnek és a bíróságoknak önállóan kell végezniük a munkájukat.

Az interjúban szóba került a parlamenti költségek csökkentése is, és Magyar Péter szerint a képviselői fizetések és különösen a havi, fejenként 7 millió forintos költségkeretek visszavágása négy év alatt legalább 50 milliárd forintot takarítana meg az adófizetőknek. Azt mondta, a korábbi rendszerben szerinte egymás rokonait alkalmazták, egymás lakásait vették ki, a maradék pénzeket pedig párt- és frakciófinanszírozási csatornákon keresztül mozgatták.

Magyar Péter a külpolitikai irányváltásról is beszélt, és azt mondta, a visegrádi négyek, valamint egy erős közép-európai együttműködés helyreállítása a magyar külpolitika prioritása lesz.

Szerinte az Orbán-kormány egyik nagy külpolitikai hibája a lengyel–magyar szövetség meggyengítése és a V4-ek elhanyagolása volt. Bejelentette, hogy június 23-án Gödöllőre érkeznek a visegrádi miniszterelnökök, Donald Tusk, Andrej Babis és Robert Fico, június 18–19-én pedig első alkalommal képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács ülésén.

Ukrajna ügyében Magyar Péter azt mondta, feszült, de eredményes szakértői tárgyalások zajlottak a kárpátaljai magyarok jogairól. A megállapodásban szerinte a kárpátaljai magyar szervezetek és az egyetem képviselői is részt vettek, és azt áttörésként értékelték. Ugyanakkor jelezte, hogy Magyarország nem támogat gyorsított ukrán uniós csatlakozást, és nem fogad el kettős mércét.

Érdekes lenne úgy megnyitni egy ilyen fejezetet, hogyha százezer saját állampolgárukat jogfosztásban tartják

– mondta az első, jogállamisági csatlakozási fejezetről.

A devizahitelesek ügyében Magyar Péter azt mondta, a parlament által elfogadott – este már kihirdetett – megoldás nem végleges rendezés, hanem időnyerés egy átfogó jogalkotási folyamathoz. Szerinte az igazságügyi miniszternek le kell ülnie a devizahitelesek képviselőivel, a bankokkal, az érintett szervezetekkel és a bírósági szakmai vezetéssel. A miniszterelnök azt mondta, büszke arra, hogy a Tisza egyik vállalását néhány hét alatt teljesíteni tudták, és arra is, hogy a parlament egyhangúlag fogadta el a javaslatot.

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Az interjú végén szóba került Sulyok Tamás köztársasági elnök ügye is, amelyről azt mondta, továbbra is tiszteli a köztársasági elnöki intézményt, de szerinte a választók felhatalmazást adtak arra, hogy azok a tisztségviselők, akik az előző rendszerben „bábként” működtek, ne maradhassanak a helyükön.

A miniszterelnök jelezte, hogy még egyszer személyesen meg fogja keresni Sulyok Tamást, és négyszemközt tárgyalna vele a lemondásról.

Arra a kérdésre, hogy Rost Andrea lehet-e a következő köztársasági elnök, Magyar Péter azt válaszolta, nincs konkrét jelöltje, és az új elnök személyéről szerinte az embereket is be kellene vonni a döntésbe.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi