Megjöttek a német gazdaság friss számai

Vegyes képet mutatnak a német gazdaságról kedden közzétett adatok: miközben az ipari termelés és az export is növekedni tudott áprilisban, az elemzők továbbra sem látnak tartós fordulatot Európa legnagyobb gazdaságában. A szakértők szerint
a gyenge megrendelési adatok és a romló kilátások miatt a második negyedévben ismét visszaeshet a német GDP.
A német szövetségi statisztikai hivatal adatai szerint az ipari termelés havi alapon 0,4 százalékkal nőtt áprilisban, ami ugyan javulást jelent a márciusi adatokhoz képest, de elmaradt az elemzők által várt 0,5 százalékos bővüléstől. A háromhavi összevetés ennél kedvezőtlenebb képet mutat: február és április között az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal alacsonyabb volt, mint az azt megelőző három hónapban.
Carsten Brzeski, az ING vezető közgazdásza a Reuters-nek úgy értékelte a számokat, hogy a javulás „egyszerűen túl kevés”, és az elmúlt négy hónap összességében nem mutat érdemi előrelépést. A Commerzbank elemzője, Ralph Solveen arra figyelmeztetett, hogy a gyenge előrejelző mutatók alapján a termelés a következő hónapokban ismét csökkenhet.
Némi pozitívumot jelent ugyanakkor, hogy az export a várakozásokkal ellentétben 0,9 százalékkal emelkedett áprilisban havi alapon.
Az Európai Unió országaiba irányuló kivitel 1 százalékkal nőtt, míg az unión kívüli országok felé 0,7 százalékos bővülést mértek. Az Egyesült Államokba irányuló export havi szinten 1,8 százalékkal emelkedett, ugyanakkor éves összevetésben még mindig 12,9 százalékkal marad el az egy évvel korábbi szinttől, ami jól mutatja az amerikai vámintézkedések hatását.
A külkereskedelmi mérleg továbbra is többletet mutatott, bár annak értéke enyhén csökkent: a márciusi 14,7 milliárd euróról 14,5 milliárd euróra mérséklődött. Az import eközben 1,2 százalékkal nőtt, az Egyesült Államokból érkező behozatal pedig egyetlen hónap alatt 7,6 százalékkal emelkedett. A friss adatok alapján a német gazdaság egyelőre elkerülte a gyorsabb visszaesést, de a legtöbb elemző szerint továbbra sem látszanak egy tartós fellendülés jelei.
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