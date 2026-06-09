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Meglépte az exportőr, amitől tartott a piac: elszállt a szén ára a háborús feszültség közepette
Gazdaság

Meglépte az exportőr, amitől tartott a piac: elszállt a szén ára a háborús feszültség közepette

Portfolio
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A szén határidős jegyzése tonnánként 150 dollár fölé emelkedett, ezzel 2023 szeptembere óta nem látott csúcsot ért el. Az áremelkedést Indonézia szigorított exportellenőrzései váltották ki, amelyek várhatóan késleltetik az országból induló szénszállítmányokat.

A szén határidős jegyzése tonnánként 150 dollár fölé emelkedett ma,

ami 2023 szeptembere óta a legmagasabb szint, miután Indonézia szigorította a nyersanyagokra vonatkozó exportellenőrzéseket.

A lépés várhatóan késlelteti az országból induló szénszállítmányokat.

A döntés erősebb szezonális kereslet mellett érkezett, mivel a nyári hőség növeli a légkondicionálás miatti áramfogyasztást.

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A szén árát emellett támogatják a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó fennakadások is: a Hormuzi-szoros tartós lezárása miatt az ázsiai és európai energiaimportőrök alternatívát keresnek a Perzsa-öbölből származó földgázszállítások helyett. Japán és Dél-Korea különösen jelentősen növelte szénfelhasználását a háború kitörése óta.

coal
Forrás: tradingeconomics

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