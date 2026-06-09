Megnyílik az út a Tisza-kormány törvénydömpingje előtt, hogy jöhessenek az EU-pénzek

A Tisza Párt átmenetileg megemelné a parlamenti gyorsított eljárások számát: Schmmer Orsolya kedden benyújtott házszabály-módosítása félévente 6 helyett 15 sürgős tárgyalást és 4 helyett 10 kivételes eljárást engedélyezne 2026 végéig. Az indítvány célja, hogy az Országgyűlés gyorsabban alkothassa meg azokat a törvényeket, amelyek a mintegy 8000 milliárd forintnyi felfüggesztett uniós forrás lehívásához szükségesek az augusztus 31-i határidőig. A módosítás megágyazna a kormány által erre a hétre ígért korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagnak, amely többek között az Integritás Hatóság jogköreit, a közbeszerzési szabályokat és a vagyonnyilatkozati rendszert is érinti.

Átmenetileg jelentősen megemelné a parlamenti gyorsított eljárások számát a Tisza Párt egyik új házszabály-módosító javaslata, a Schmmer Orsolya által kedden benyújtott indítvány

a jelenlegi félévente 6 helyett 15 alkalommal engedélyezné, hogy az országgyűlés sürgős tárgyalást kezdeményezzen, a kivételes eljárások felső határa pedig négyről tízre nőne.

A változtatás célja a törvényalkotás felgyorsítása lenne az év végéig. Sürgős tárgyalással néhány nap alatt, kivételes eljárásban akár a benyújtást követő napon dönthet az Országgyűlés egy előterjesztésről. A tervezet 2027. január 1-jétől visszaállítaná a mostani korlátokat, vagyis a megemelt keret csak átmeneti lenne.

Az indokolás szerint a gyorsításra azért van szükség, mert augusztus 31-ig mintegy 8000 milliárd forintnyi uniós forrás sorsa dőlhet el – ezzel arra a 16,4 milliárd euróra utalva, amelyet a Helyreállítási és Ellenállóképességi (RRF) és kohéziós pénzekből hívhat le a kabinet, ha teljesíti az Európai Bizottsággal kötött politikai megállapodásban foglaltakat.

A szöveg szerint a módosítás a felfüggesztett támogatások lehívását segítené, és nem üresítené ki a sürgős tárgyalás, illetve a kivételes eljárás kivételes jellegét.

Fontos, hogy a kormány részéről Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter már erre a hétre ígérte az uniós forrásokhoz kapcsolódó korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomag benyújtását, a mostani házszabály-módosítás ennek a nyári jogalkotási menetnek nyithatna utat. Ugyanis számos jogszabályt át kell írni: a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét, bővíteni kell az Integritás Hatóság jogköreit, a korrupcióellenes intézkedéseket, át kell alakítani a vagyonnyilatkozatok rendszerét, valamint a közbeszerzéseknél is módosításokra lesz szükség.

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