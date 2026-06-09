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Gazdaság

Nyár elején hív vissza egy télicipőt az ALDI, mert túl nagy összetételben tartalmaz rákkeltő anyagot

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A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján kedden jelent meg, hogy az ALDI visszahívja egy az elmúlt télen árusított télicipőjét határérték feletti PFAS-érték miatt.

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. az Adventuridge márkájú női és férfi télicipőkre indított termékvisszahívást kedden.

A cipőket tavaly november 30-a és idén március 20-a között értékesítették.

Kérjük, ha a tulajdonában van a fenti tételekre vonatkozó megvásárolt termék a továbbiakban ne használja a télicipőt! A terméket vissza lehet vinni bármelyik ALDI üzletbe. A terméket környezeti okok miatt nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatéríti az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

– írták a honlapon, ahol további adatok találhatók a cipőkről.

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A kormányzati Egészségvonal honlapon található információk szerint a perfluor- és polifluor-tartalmú (PFAS) vegyi anyagok közé több mint 4700, az ember által előállított vegyület tartozik. Jellegzetességük, hogy nagyon lassan bomlanak le, és idővel felhalmozódnak az emberi szervezetben és a környezetben egyaránt – emiatt „örök vegyi anyagként” is emlegetik őket.

A szervezetben felhalmozódva különféle betegségek kialakulásához vezethetnek:

megzavarhatják a hormonháztartást, megkésett pubertást okozhatnak, hozzájárulhatnak a fogamzóképesség csökkenéséhez, az emlő- és a heredaganatok kialakulásához, továbbá csökkenthetik a pajzsmirigyhormonok szintjét, ezáltal befolyásolhatják a magzati és kisgyermekkori idegrendszeri fejlődést. A máj és a veseműködés zavarát is okozhatják. Károsíthatják az immunrendszert, csökkentik a fertőzésekre, illetve az oltásra adott antitest-választ. Emelik a koleszterinszintet.

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