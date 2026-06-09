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Nyugdíjreformot javasolnak Magyarországnak - Csapnivaló ötletekkel tetéznék a gondokat?

Az Európai Bizottság Magyarországról szóló legfrissebb országjelentése a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósági kockázataira és a költségvetési egyensúly romló kilátásaira figyelmeztet. A dokumentum szerint a magas hiány és az emelkedő államadósság mellett különösen az idősödéssel összefüggő kiadások várható növekedése jelent komoly terhet: a nyugdíjrendszerre fordított kiadások GDP-arányosan a következő évtizedekben érdemben emelkedhetnek, miközben a bevételi oldal strukturális korlátokkal szembesül. A Bizottság előrejelzései alapján a jelenlegi pályán az államadósság is tovább nőhet, miközben a nyugdíjellátás szerkezeti problémái érdemi reformok nélkül erősödhetnek. Az anyag a nyugdíjrendszer számos problémáját körbejárja, a javaslatok azonban nem oldják meg azt a szegénységi csúszdát, amire az idősek rákerülnek. Sőt, a problémát még súlyosbítják is.
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Az Európai Bizottság Magyarországról szóló, 2026. június 3-án közzétett új országjelentése egyebek között a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósági kockázataira figyelmeztet. A jelentés főbb megállapításai szerint a magas államháztartási hiány és adósságráta miatt Magyarország jelentős költségvetési kihívásokkal szembesül.

Az adósság csökkenő pályára állítása azért is elengedhetetlen, mert 2070-ig a nyugdíjkiadások jelentős növekedése várható.

A Bizottság 2026. tavaszi gazdasági előrejelzése szerint a hiány 2026-ban a GDP 6,2%-át, 2027-ben pedig a GDP 5,8%-át fogja elérni a személyi jövedelemadó csökkentése, a közszféra béremelései, a 14. havi nyugdíj és a bőkezű lakáscélú támogatások következtében. Az államadósság várhatóan az idei mintegy 74,6%-ról 2027-re 76,8%-ra emelkedik, elsősorban a jelentős költségvetési hiány miatt.

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