Reagált az Integritás Hatóság vezetője a vádemelésre

Politikai indíttatású, koncepciós eljárásnak nevezte a vele szemben emelt vádakat Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke, aki szerint a büntetőügy célja az általa vezetett intézmény hiteltelenítése és az antikorrupciós reformok akadályozása.

A Központi Nyomozó Főügyészség kedden jelentette be, hogy hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt vádat emelt Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke ellen.

Az ügyészség szerint a hatóság vezetője különböző szerződésekkel, járműhasználattal és egyéb döntésekkel összefüggésben

több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott az intézménynek.

Ahogy arról a Portfolio-n is beszámoltunk, a vádemelés nyomán az Állami Számvevőszéket vezető Windisch László is jelezte, hogy mérlegeli az Integritás Hatóság vezetőjének elmozdítását célzó eljárás megindítását, amelyre az intézmény közölte Biró válaszát:

Meggyőződésem, hogy a velem szemben 2024-ben indított eljárás nem jogi, hanem politikai indíttatású: egy koncepciós megtorló akció része, amelynek célja személyem, és rajtam keresztül az Integritás Hatóság hiteltelenítése.

Bíró különösen beszédesnek tartja, hogy a vádemelés a rendszerszintű, az elmúlt évek alatt 60 ezer milliárdos korrupciós veszteséget emlegető interjúja után érkezett. Azért is véli aggasztónak az eljárást, mert most a Tisza-kormány antikorrupciós vállalásai miatt végre valódi jogosítványokat kaphatna intézménye, amelyet uniós kérésre létesítettek a még a Fidesz vezetése alatt. Szerinte

A vádemelés sajnálatos módon illeszkedik azon lépések sorába, amelyek mentén az előző hatalom egyes szereplői fontosabbnak tartották a klientúraépítést, az uniós és hazai források eltérítését és az átláthatatlanság fenntartását, mint hogy az európai uniós támogatásokat az ország szolgálatába állítsák. Remélem, hogy ez a lépés nem jelent akadályt az uniós pénzek mielőbbi megindulása előtt.

A hatóság vezetője abban bízok, hogy a bíróság korrekt eljárást fog lefolytatni ügyében, és biztos benne, hogy ártatlannak fogják találni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter