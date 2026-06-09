Súlyos baleset történt az M1-es autópályán, 10 kilométeren araszol a kocsisor
A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba – mondta Csécsi Soma.
Az Útinform tájékoztatásában azt írja, hogy
a 18-as km-nél a külső sávot lezárták, 10 km-en araszol a kocsisor.
Hozzátették, a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es km-nél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát.
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