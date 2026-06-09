Szabadulnának az amerikai függéstől, de képtelen helyzetben van a forradalmat hirdető ország

Új kereskedelmi szövetségekkel és ázsiai nyitással próbálja csökkenteni országa függőségét az Egyesült Államoktól Mark Carney kanadai miniszterelnök. A befektetők és a vállalatok szerint azonban Kanada legnagyobb vonzerejét továbbra is az adja, hogy rajta keresztül vámmentesen érhető el az amerikai piac, így a függetlenedési törekvések egyelőre komoly korlátokba ütköznek.

Miközben Mark Carney kanadai miniszterelnök egyre hangosabban beszél arról, hogy a közepes méretű gazdaságoknak csökkenteniük kell függőségüket az Egyesült Államoktól, a gyakorlatban továbbra is éppen az amerikai piac jelenti Kanada egyik legnagyobb vonzerejét a külföldi befektetők számára. A Reutersnek nyilatkozó kormányzati és üzleti szereplők szerint

Ottawa új kereskedelmi nyitása csak részben tudja ellensúlyozni ezt a valóságot.

Carney tavalyi hivatalba lépése óta Kanada látványos diplomáciai és kereskedelmi offenzívába kezdett. Az ország az EU-s gondolkodás mentén már megállapodást kötött Indonéziával, beruházási egyezményt írt alá az Egyesült Arab Emírségekkel, és még idén szeretne előrelépni a Fülöp-szigetekkel, Thaifölddel, Indiával, az ASEAN-országokkal, valamint a Mercosur-blokkal folytatott tárgyalásokban is. Emellett Ottawa Kínával, Japánnal és több délkelet-ázsiai partnerrel is igyekszik szorosabb gazdasági kapcsolatokat kialakítani.

A befektetők számára azonban továbbra is Amerika három legészakibb országa közötti USMCA szabadkereskedelmi megállapodás jelenti a legfontosabb vonzerőt. A Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó közötti egyezmény révén a kétoldalú kereskedelem több mint 85 százaléka vámmentesen zajlik, így számos nemzetközi vállalat Kanadai jelenlétét valójában az amerikai piac elérésének egyik eszközeként értékeli. A megállapodás jövője ezért különösen fontos kérdéssé vált, mivel

július 1-jén esedékes a szerződés felülvizsgálata.

Különösen érzékeny a helyzet az autóiparban. A Kanadában gyártott járművek több mint 75 százaléka a japán Toyota és Honda üzemeiből kerül ki, és mindkét vállalat rendszeresen napirendre tűzi a szabadkereskedelmi egyezmény jövőjét az ottawai döntéshozókkal folytatott egyeztetéseken. A vállalatok attól tartanak, hogy a szabályok módosítása növelheti a költségeket, és megbontaná az észak-amerikai beszállítói láncokat.

A kanadai kormány ugyanakkor abban bízik, hogy a diverzifikáció hosszabb távon csökkentheti az ország sérülékenységét. A nem amerikai piacokra irányuló export tavaly 16 százalékkal nőtt, és elérte a 213,8 milliárd kanadai dollárt. A kabinet számításai szerint a következő évtizedben akár meg is duplázható ez a forgalom, különösen akkor, ha sikerül új kereskedelmi kapcsolatokat kiépíteni Ázsiában.

A számok azonban jól mutatják, hogy Kanada egyelőre továbbra is erősen függ déli szomszédjától. Az ország exportjának közel 70 százaléka még mindig az Egyesült Államokba irányul, tavaly összesen mintegy 565 milliárd kanadai dollár értékben. Ezért a befektetők és a kereskedelmi partnerek többsége szerint Kanada önálló gazdasági vonzereje mellett továbbra is az a legfontosabb kérdés, hogy megőrzi-e kivételes hozzáférését a világ legnagyobb fogyasztói piacához.

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