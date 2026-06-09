Tanács Zoltán fontos könnyítést jelentett be a vállalkozásoknak

Több ezer magyar vállalkozás számára válhat olcsóbbá és egyszerűbbé a kötelező kiberbiztonsági auditok teljesítése egy friss kormányzati intézkedés nyomán. A Tanács Zoltán által kezdeményezett változtatás nagyobb versenyt teremthet az auditorok között, ami csökkentheti a cégek költségeit és a várakozási időket.

Jelentősen átalakul a kiberbiztonsági auditok piaca Magyarországon, miután a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) új rendeletet adott ki a NIS2-auditokra vonatkozó szabályokról. A változtatást Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter kezdeményezte, aki szerint az új rendszer nagyobb versenyt, alacsonyabb költségeket és gyorsabb ügyintézést hozhat a vállalkozások számára.

A NIS2 uniós irányelv a kritikus és kiemelt ágazatokban működő cégek számára ír elő rendszeres kiberbiztonsági auditot. Magyarországon több ezer vállalkozás érintett, amelyeknek kétévente kell igazolniuk, hogy informatikai rendszereik megfelelnek a biztonsági követelményeknek. Az első auditok határidejét korábban már fél évvel meghosszabbították, így

az érintetteknek 2026. június 30-ig kell teljesíteniük a kötelezettséget.

A miniszter szerint az elmúlt években túl szűk volt azoknak az auditorcégeknek a köre, amelyek a jelentős vagy magas biztonsági osztályba sorolt vállalatokat ellenőrizhették. A nyilvántartásban jelenleg tíz auditor szerepel, azonban a legmagasabb kategóriában eddig mindössze egyetlen vállalat rendelkezett jogosultsággal az auditok elvégzésére. Ez jelentős kapacitáshiányt okozott, miközben több ezer cégnek kellett megfelelnie az új előírásoknak.

Az SZTFH most megszüntette azokat a többletfeltételeket, amelyek korábban korlátozták a magasabb kategóriákban auditáló cégek körét. Az auditoroknak továbbra is meg kell felelniük a szakmai és hatósági követelményeknek, azonban a különböző biztonsági osztályok között egyszerűbbé válik a piacra lépés. A kormány várakozásai szerint ez rövidebb várakozási időket, nagyobb auditori kapacitást és erősebb árversenyt eredményezhet.

A szakmai becslések szerint a NIS2-auditok piaca legalább 5,5 milliárd forintos nagyságrendű, de egyes piaci szereplők akár 20 milliárd forintra is teszik annak értékét.

A nagyobb verseny elsősorban a jelentős és magas biztonsági osztályba tartozó vállalatok esetében csökkentheti az auditok költségeit, mivel ezekben a kategóriákban eddig csak néhány szolgáltató versenyzett a megrendelésekért.

Tanács Zoltán szerint ugyanakkor a mostani módosítás csak az első lépés. A kormány hosszabb távon a teljes hazai NIS2-szabályozás felülvizsgálatát tervezi annak érdekében, hogy a követelmények arányosabbak és könnyebben teljesíthetők legyenek, különösen a kisebb vállalkozások számára. A cél az, hogy a cégek minél több forrást fordíthassanak tényleges informatikai fejlesztésekre és védekezési képességeik javítására, ahelyett hogy adminisztratív megfelelési költségekre költenének.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt