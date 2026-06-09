Tisza-kormány: Búcsút int Magyar Péter a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, jogszabállyal korlátozzák a gyűlöletkeltést

Hétfőn az Országgyűlés elfogadta azt a javaslatot, amely a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését írja elő addig, amíg a kapcsolódó jogszabályokat és a korábbi szerződések jogkövetkezményeit felül nem vizsgálják. Ez azt jelenti, hogy

az érintettekkel szemben zajló végrehajtási eljárások átmenetileg leállnak, és a kormány átfogó rendezést ígér a kérdésben.

Szintén kiemelt jelentőségű döntés volt a parlamenti képviselők tiszteletdíjának csökkentése. A vita során ritkán látható politikai egyetértés alakult ki, és a képviselők egyhangú támogatással fogadták el a saját fizetésük mérsékléséről szóló javaslatot. Ez az új kormány egyik szimbolikus intézkedésének tekinthető, amellyel számításaik 50 milliárd forintot spórolnak az államháztartásnak 4 éves ciklusuk alatt.

A képviselők alapilletménye nagyjából 40 százalékkal csökkent, így most 2,2 millió forint helyett, 1,3 milliós fizetést tudhatnak magukénak. Ezen kívül a poszthoz kapcsolódó juttatásokat, például az irodabérlésre vagy alkalmazottak felvételére szánt összegeket is 30-50 százalékkal csökkentették, és olyan elem is van (pl.: telefonhívásra szánt keret) amelyet teljesen megszüntettek.

A különböző egyéb tisztségek miatt sok képviselőnek valójában csak 10-15 százalékkal csökken a havi bére, azonban érdemes kiemelni, hogy

az egyik legjelentősebb fizetéscsökkenést Magyar Péter miniszterelnököt, és vele egyidejűleg Forsthoffer Ágnes házelnököt, illetve Sulyok Tamás köztársasági elnököt érinti.

A Tisza képviselői egyúttal vagyonnyilatkozataikat is benyújtották, Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint feltehetően utoljára ebben a formában, mivel a jelenlegi rendszer nem nyújt kellően kielégítő képet a valós vagyoni helyzetről. Megtudtuk, hogy például a teljes mostani fizetését jótékony célokra felajánló Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Shell vezetőjeként mintegy havi 50 millió forintot keresett, Orbán Anita külügyminiszter pedig havi 7 milliós fizetése volt a Vodafone kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatójaként

A parlament emellett több vizsgálóbizottság felállításáról is döntött.

Megalakul a Magyar Nemzeti Bank működésével és az ott feltárt visszaélésekkel foglalkozó vizsgálóbizottság, amely a jegybank körüli ügyeket vizsgálja majd.

Külön bizottság foglalkozik a rendszerváltás utáni spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének körülményeivel. A testület feladata annak feltárása lesz, hogy milyen döntések és folyamatok vezettek jelentős állami vagyonok magánkézbe kerüléséhez.

Szintén létrejön a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság, amely az ügy politikai és intézményi hátterét igyekszik feltárni.

Emellett megalakul a gyermekvédelmi rendszer rendszerszintű problémáit vizsgáló testület is, amely a közelmúlt gyermekvédelmi botrányainak tanulságait értékeli majd.

A nap további részében Magyar Péter miniszterelnök a kormányváltás óta lezajlott átvilágítások eredményeiről beszélt, több állami intézmény működését bírálta, valamint új személyi és szervezeti intézkedéseket jelentett be. Ide tartozott az Integritás Hatóság körüli fejlemények ismertetése és több állami terület további vizsgálatának bejelentése is.

A mai parlamenti ülésen várhatóan már nemcsak a hétfőn elfogadott intézkedések utóélete kerül előtérbe, hanem az Európai Unióval kötött megállapodáshoz kapcsolódó új jogszabályok is. A kormány korábban jelezte, hogy még ezen a héten benyújthatja az uniós források felszabadításának egyik kulcsfeltételét jelentő átfogó korrupcióellenes csomagot.

A tervezet előkészítését Görög Márta igazságügyminiszter koordinálja, és a csomag az Integritás Hatóság jogköreinek megerősítését, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valamint az átláthatósági szabályok átalakítását is tartalmazhatja. A kabinet szerint ezek a lépések szükségesek ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen a korábban befagyasztott uniós forrásokhoz.

Emellett várhatóan több részlet is napvilágot lát a hétfőn létrehozott vizsgálóbizottságok működéséről, összetételéről és hatásköreiről. A kormány korábban már jelezte, hogy erősebb jogosítványokat adna ezeknek a testületeknek, miközben az sem kizárt, hogy ismét előkerülnek az alaptörvény módosítására vonatkozó elképzelések.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert