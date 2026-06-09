Tisza-kormány: fellélegezhetnek a devizahitelesek, és kiderült, mennyi pénzről mondanak le a képviselők
Hétfőn az Országgyűlés elfogadta azt a javaslatot, amely a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését írja elő addig, amíg a kapcsolódó jogszabályokat és a korábbi szerződések jogkövetkezményeit felül nem vizsgálják. Ez azt jelenti, hogy
az érintettekkel szemben zajló végrehajtási eljárások átmenetileg leállnak, és a kormány átfogó rendezést ígér a kérdésben.
Szintén kiemelt jelentőségű döntés volt a parlamenti képviselők tiszteletdíjának csökkentése. A vita során ritkán látható politikai egyetértés alakult ki, és a képviselők egyhangú támogatással fogadták el a saját fizetésük mérsékléséről szóló javaslatot. Ez az új kormány egyik szimbolikus intézkedésének tekinthető, amellyel számításaik 50 milliárd forintot spórolnak az államháztartásnak 4 éves ciklusuk alatt.
A képviselők alapilletménye nagyjából 40 százalékkal csökkent, így most 2,2 millió forint helyett, 1,3 milliós fizetést tudhatnak magukénak. Ezen kívül a poszthoz kapcsolódó juttatásokat, például az irodabérlésre vagy alkalmazottak felvételére szánt összegeket is 30-50 százalékkal csökkentették, és olyan elem is van (pl.: telefonhívásra szánt keret) amelyet teljesen megszüntettek.
A különböző egyéb tisztségek miatt sok képviselőnek valójában csak 10-15 százalékkal csökken a havi bére, azonban érdemes kiemelni, hogy
az egyik legjelentősebb fizetéscsökkenést Magyar Péter miniszterelnököt, és vele egyidejűleg Forsthoffer Ágnes házelnököt, illetve Sulyok Tamás köztársasági elnököt érinti.
A Tisza képviselői egyúttal vagyonnyilatkozataikat is benyújtották, Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint feltehetően utoljára ebben a formában, mivel a jelenlegi rendszer nem nyújt kellően kielégítő képet a valós vagyoni helyzetről. Megtudtuk, hogy például a teljes mostani fizetését jótékony célokra felajánló Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Shell vezetőjeként mintegy havi 50 millió forintot keresett, Orbán Anita külügyminiszter pedig havi 7 milliós fizetése volt a Vodafone kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatójaként
A parlament emellett több vizsgálóbizottság felállításáról is döntött.
- Megalakul a Magyar Nemzeti Bank működésével és az ott feltárt visszaélésekkel foglalkozó vizsgálóbizottság, amely a jegybank körüli ügyeket vizsgálja majd.
- Külön bizottság foglalkozik a rendszerváltás utáni spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének körülményeivel. A testület feladata annak feltárása lesz, hogy milyen döntések és folyamatok vezettek jelentős állami vagyonok magánkézbe kerüléséhez.
- Szintén létrejön a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság, amely az ügy politikai és intézményi hátterét igyekszik feltárni.
- Emellett megalakul a gyermekvédelmi rendszer rendszerszintű problémáit vizsgáló testület is, amely a közelmúlt gyermekvédelmi botrányainak tanulságait értékeli majd.
A nap további részében Magyar Péter miniszterelnök a kormányváltás óta lezajlott átvilágítások eredményeiről beszélt, több állami intézmény működését bírálta, valamint új személyi és szervezeti intézkedéseket jelentett be. Ide tartozott az Integritás Hatóság körüli fejlemények ismertetése és több állami terület további vizsgálatának bejelentése is.
A mai parlamenti ülésen várhatóan már nemcsak a hétfőn elfogadott intézkedések utóélete kerül előtérbe, hanem az Európai Unióval kötött megállapodáshoz kapcsolódó új jogszabályok is. A kormány korábban jelezte, hogy még ezen a héten benyújthatja az uniós források felszabadításának egyik kulcsfeltételét jelentő átfogó korrupcióellenes csomagot.
A tervezet előkészítését Görög Márta igazságügyminiszter koordinálja, és a csomag az Integritás Hatóság jogköreinek megerősítését, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valamint az átláthatósági szabályok átalakítását is tartalmazhatja. A kabinet szerint ezek a lépések szükségesek ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen a korábban befagyasztott uniós forrásokhoz.
Emellett várhatóan több részlet is napvilágot lát a hétfőn létrehozott vizsgálóbizottságok működéséről, összetételéről és hatásköreiről. A kormány korábban már jelezte, hogy erősebb jogosítványokat adna ezeknek a testületeknek, miközben az sem kizárt, hogy ismét előkerülnek az alaptörvény módosítására vonatkozó elképzelések.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
„Felégetnek mindent, ami mozog” – Ukrajna sikerre vitte a felőrlő hadviselést, Oroszország nem találja az ellenszert
Kimondhatjuk: itt a trendforduló az orosz–ukrán háborúban.
Védett ár az üzemanyagokra: fontos rendeletmódosítás jelent meg
Változik az üzemanyagok ára a nagykereskedőknél.
Megjött a hatalmas bejelentés: tőzsdére megy az OpenAI
Bizalmas IPO-kérelmet nyújtott be a ChatGPT fejlesztője.
Felmentik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjét
Magyar Péter már első Partizán-interjújában kritizálta Gaál Szabolcs Barnát.
Pályázatot hirdet az Oktatási Minisztérium, hogy a következő tanévben már több tankönyvből lehessen válogatni
Aztán átfogó tankönyvreform jön.
Kiderült, mennyit kell fizetnie hónap végéig az önkormányzatoknak – Budapestet mentesítette a kormány
Kazincbarcika fizetheti a legtöbbet.
Minden kórházban rekedt gyerek sorsát egyénileg rendezi a kormány
Az intézkedések már elkezdődtek az ügyben.
Teljesen új Siri jön, végre megmutatta AI-stratégiáját az Apple
Itt vannak az újdonságok.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hi
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Belső ellenőrzés külső kézben - kontrollvesztés helyett hatékonyság
Díjmentes online webináriumunkon bemutatjuk, milyen szerepet tölthet be a kiszervezett vagy részben kiszervezett belső ellenőrzés a vállalati kontrollkörnyezet fejlesztésében, hogyan támogathat
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.