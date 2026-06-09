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Tisza-kormány: fontos törvényt hirdettek ki, Magyar Péter új csomagot jelentett be
Gazdaság

Tisza-kormány: fontos törvényt hirdettek ki, Magyar Péter új csomagot jelentett be

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Kedden folytatódik az Országgyűlés munkája, ahol várhatóan több részlet is kiderülhet az uniós források felszabadításához kapcsolódó korrupcióellenes reformcsomagról, a hétfőn létrehozott vizsgálóbizottságok működéséről, valamint az alaptörvény tervezett módosításai is sorra kerülhetnek. A parlament már a hét elején is jelentős horderejű döntéseket hozott: felfüggesztette a devizahitelesekkel szembeni végrehajtásokat a helyzet felülvizsgálatának idejére, és egyhangúlag megszavazta a képviselői fizetések jelentős csökkentését.
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Komoly szigorításra készül a Tisza-kormány a pénzmosás miatt

Módosítaná a Magyar Péter vezette kormány a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvényt. A Pénzügyminisztérium által kiadott tervezet megerősítené a nemzeti kockázatértékelést, valamint újdonság lenne az uniós tagállamok közötti, 10 ezer eurót elérő készpénzmozgások kötelező bejelentése is, amelynek elmulasztása esetén az összeget zár alá vehetnék.

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Komoly szigorításra készül a Tisza-kormány a pénzmosás miatt
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Kihirdették a devizahitelesek sorsát meghatározó törvényt

Kedden délután megjelent a Magyar Közlönyben a devizahiteles ügyekben zajló perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló törvény, ami már szerdán hatályba lép.

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Kihirdették a devizahitelesek sorsát meghatározó törvényt
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Alakul az alaptörvény-módosítás: mégsem kap vissza mindent az állam a sokat vitatott alapítványoktól

Az alaptörvény 16. módosításának szövegéből a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) vagyonát nemzeti vagyonként meghatározó részt törölték, az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései közé bekerült szöveg pedig tartalmazza, hogy az államra a kekvák megszűnésekor csak az államtól kapott vagyon száll vissza – számolt be az MTI.

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Alakul az alaptörvény-módosítás: mégsem kap vissza mindent az állam a sokat vitatott alapítványoktól
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Megnyílik az út a Tisza-kormány törvénydömpingje előtt, hogy jöhessenek az EU-pénzek

A Tisza Párt átmenetileg megemelné a parlamenti gyorsított eljárások számát: Schmmer Orsolya kedden benyújtott házszabály-módosítása félévente 6 helyett 15 sürgős tárgyalást és 4 helyett 10 kivételes eljárást engedélyezne 2026 végéig. Az indítvány célja, hogy az Országgyűlés gyorsabban alkothassa meg azokat a törvényeket, amelyek a mintegy 8000 milliárd forintnyi felfüggesztett uniós forrás lehívásához szükségesek az augusztus 31-i határidőig. A módosítás megágyazna a kormány által erre a hétre ígért korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagnak, amely többek között az Integritás Hatóság jogköreit, a közbeszerzési szabályokat és a vagyonnyilatkozati rendszert is érinti.

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Megnyílik az út a Tisza-kormány törvénydömpingje előtt, hogy jöhessenek az EU-pénzek
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Gajdos László új EU-s lehetőségeket lát

Környezetvédelmi és klímaadaptációs fejlesztésekről egyeztetett Budapesten Marko Primorac, az Európai Beruházási Bank új alelnöke és Gajdos László – olvasható a élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának keddi bejegyzésében.

A tárcavezető különösen fontosnak nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését, a vízvisszatartási rendszerek bővítését és a szennyvízkezelés korszerűsítését. Az egyre gyakoribb aszályos időszakok és szélsőséges időjárási jelenségek miatt ezek már nem a jövő kérdései, hanem a jelen feladatai – fogalmazott.

A miniszter szerint az elmúlt években Magyarország számos európai lehetőségtől esett el az előző, Orbán-kormány és az uniós intézmények közötti konfliktus miatt. Most a Magyar Péter vezette kabinet Gajdós László szerint azon dolgozik, hogy újra erős és megbecsült partnerként működjön együtt az EU intézményeivel, és minden rendelkezésre álló forrást a magyar emberek, a természet és a jövő generációk, az élhetőbb, zöldebb és fenntarthatóbb Magyarország érdekében használjanak fel.

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Itt a fordulat a magyar iskolákban: felfüggesztik a pedagógusok vitatott értékelését

Megjelent a parlament honlapján a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról szóló törvényjavaslat, amely el is törölné a Fidesz-kormány által bevezetett rendszert.  A Kapronczai Balázs és Müller Anna, a Tisza Párt képviselői által jegyzett törvény már a 2025/2026-os tanévre vonatkozna.

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Itt a fordulat a magyar iskolákban: felfüggesztik a pedagógusok vitatott értékelését
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Ahogy kirúgta Magyar Péter, egyből nyilvános pályázaton keresik a KEHI-elnök utódját

Hétfő este menesztették Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, és a kormány máris nyílt pályázatot hirdetett az utód kiválasztására. A felhívásban a kormány a közpénzek védelme és a korrupció elleni fellépés mellett kötelezte el magát, és olyan vezetőt keres, aki hitelesen tud fellépni a közvagyont károsító visszaélésekkel szemben. A pályázóknak június 20-ig kell benyújtaniuk jelentkezésüket, a végső döntést Magyar Péter miniszterelnök hozza meg.

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Ahogy kirúgta Magyar Péter, egyből nyilvános pályázaton keresik a KEHI-elnök utódját
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Az amerikai követségen tárgyalt Kapitány István

Kapitány István gazdaságért és energetikáért felelős miniszter kedden az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén tárgyalt Caroline Savage ügyvivővel. Az ügyvivő bejegyzése szerint a két fél elsősorban az energiabiztonság kulcsfontosságú kérdéseiről és a magyarországi üzleti környezetről beszélgetett.

Savage arról tájékoztatott, hogy az USA támogatja Magyarország energiaforrásainak diverzifikációját, miközben az amerikai vállalatok készen állnak arra, hogy befektessenek Magyarország energia-infrastruktúrájába, és innovatív megoldásokat hozzanak, amelyek elősegítik az energiafüggetlenséget és a fenntarthatóságot.

Az energiaegyüttműködés iránti érdeklődést – különösen az esetleges kisméretű moduláris atomreaktorok terén – már a korábbi amerikai ügyvivő, Robert Palladino is jelezte az Orbán-kormány alatt, az EU pedig maga is tett vállalásokat tavaly nyáron arra, hogy több energiát készül vásárolni az USA-tól.

Savage azt is megosztotta, hogy az energián túl megvitatták az üzleti környezet erősítésének és a külföldi közvetlen tőkebefektetések bevonzásának lehetőségeit, amelyek elmondása szerint

minőségi munkahelyeket teremtenek amerikaiak és magyarok számára egyaránt, és elmélyítik gazdasági partnerségünket.

Az ügyvivő azt is jelezte, hogy bíznak a két ország közös értékeiben, és várják a további együttműködést mindkét fronton.

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Reagált az Integritás Hatóság vezetője a vádemelésre

Politikai indíttatású, koncepciós eljárásnak nevezte a vele szemben emelt vádakat Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke, aki szerint a büntetőügy célja az általa vezetett intézmény hiteltelenítése és az antikorrupciós reformok akadályozása.

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Reagált az Integritás Hatóság vezetője a vádemelésre
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Windisch László: elmozdíthatjuk az Integritás Hatóság vezetőjét

A Biró Ferenc Pál elleni vádemelés nyomán az Állami Számvevőszék elnöke ismét mérlegeli az Integritás Hatóság vezetőjének elmozdítását célzó eljárás megindítását. Az eredetileg szolgálati autóját feleségének kölcsönadó intézményvezető ugye a vádemelésre 140 millió forintos károkozásra duzzadt. A törvény szerint a végső döntést ebben az esetben a Fővárosi Törvényszék hozhatja meg.

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Windisch László: elmozdíthatjuk az Integritás Hatóság vezetőjét
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Gigászi feladatot vett magára az új egészségügyi miniszter: indul a küzdelem a pia és a cigi ellen

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közelmúltban – a Dohányzásmentes Világnap alkalmából – „következetes fellépést” ígért a megelőzésben, a szabályozásban és az egészségfejlesztésben. A dohányipar közismert állhatatossága, a fiatalok körében egyre népszerűbb cigaretta-alternatívák (hevített  dohánytermék, elektronikus cigaretta (vape), nikotinpárna, snüssz), az alkoholpolitika teljes hiánya, az ellátórendszer jogszabályi elmaradottsága és szakemberhiánya mind komoly leküzdendő akadályt jelent. Ezeket és számos - sokszor igen sötét képet festő - statisztikai adatot elemeztünk, és ezeket informatív grafikonokon is ábrázoltuk. Ebben a cikkben a dohányzást, a következőben az alkoholfogyasztást vesézzük ki.

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Gigászi feladatot vett magára az új egészségügyi miniszter: indul a küzdelem a pia és a cigi ellen
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Háromoldalú egyeztetést tartottak az uniós pénzek lehívásához

Lannert Judit oktatási miniszter arról tett közzé bejegyzést, hogy három minisztérium közös munkát folytat 2,2 milliárd eurónyi uniós forrás hazahozataláért, amihez az egyetemi autonómia helyreállításához van szükség.

A oktatásügyi minisztérium a közlekedési és beruházási, valamint az igazságügyi minisztérium vezetőit látták vendégül. Lannert elmondása szerint a rövid távú feladat a kuratóriumi rendszer átalakítása, és emellett kijelölték azokat a mérföldköveket is, amelyek a magyar felsőoktatás hosszabb távú megújításához, egy autonóm, nemzetközileg nyitott és versenyképes magyar felsőoktatás megteremtéséhez vezetnek.

A miniszter szerint nagy a tét, hiszen ha sikeresen elvégzik a reformokat, akkor

újra elérhetővé válhatnak az Erasmus és a Horizont programok a magyar hallgatók és kutatók számára.

Az egyeztetésen részt vett Vitézy Dávid miniszter, és Sirály Katalin közigazgatási államtitkár, Katz Sándor felsőoktatási államtitkár, Benedek Bulcsú Balázs közigazgatási államtitkár, valamint dr. Gárdos-Orosz Fruzsina, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára.

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Újabb gyanús kifizetések a választások előtt: Vitézy Dávid visszaszerezné a magyarországi hídra utalt százmilliárdokat

A mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat indokolatlan, kétszer kétsávos kiépítése miatt a projekt teljes beruházási költsége 451 milliárd forintra emelkedett. A kivitelező Duna Aszfaltnak összesen 155,8 milliárd forint előleget fizettek ki, ebből a választások előtti pénteken utaltak ki egyetlen tranzakcióval 94,3 milliárd forintot – mondta el Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter youtube-nyilatkozatában. A miniszter és stábja most annak lehetőségét vizsgálja, hogy a pénzt visszaszerezze a költségvetés számára.

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Újabb gyanús kifizetések a választások előtt: Vitézy Dávid visszaszerezné a magyarországi hídra utalt százmilliárdokat
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Meglepő magyar inflációs adat jött, hirtelen át kell írni a hazai előrejelzéseket

Májusban a várakozásokkal ellentétben nem gyorsult, hanem 1,8 százalékra mérséklődött az infláció Magyarországon, ami minden piaci elemző előrejelzésénél kedvezőbb eredmény. A forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árrésstopok fennmaradása egyaránt hozzájárultak az alacsony inflációhoz, miközben a szolgáltatások drágulása továbbra is átlag feletti maradt. Az elemzők az idei éves átlagos inflációt 2,6-2,7 százalékra becsülik, ami jóval az MNB márciusi előrejelzése alatt marad. Az adat egyértelműen zöld utat ad a jegybank júniusi kamatvágásának, a kérdés már csak az, hogy 25 vagy 50 bázispontos csökkentés várható.

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Meglepő magyar inflációs adat jött, hirtelen át kell írni a hazai előrejelzéseket
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Elkezdték tárgyalni a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslatot

Melléthei-Barna Márton félórás beszédben vezeti fel a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. A korábbi igazságügyminiszter-jelölt szerint

a szervezet valódi funkciója csak a gyűlöletkeltés volt.

Létrehozását semmi sem indokolta a kormány kommunikációjának erősítésén túl, hiszen valódi jogkörei homályosak voltak, és minden olyan szervezet, intézmény már létezett, amely az ország önrendelkezését valóban meg tudja védeni.

A képviselő szerint az ilyen típusú címkéző, gyanút keltő, alaptalanul híresztelő hivatal gyengíti az alkotmányos működést, és olyan légkört teremt, amelynek lényege az elrettentés.

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350 milliárd forintot vesztett Magyarország a migrációval kapcsolatos korrekciók végrehajtásának elmaradása miatt

A Fidesz és a KDNP frakcióvezetői ez alkalommal is az Európai Unió "migrációs paktumát" firtatták a Magyar Péter miniszterelnöknek szánt felszólalásaikban. Az ellenzék narratívájában ezzel kapcsolatban háttéralku születhetett a Tisza-kormány és az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság között a 16,4 milliárd eurónyi forrás felszabadításáért cserébe.

Magyar Péter ismét hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor képtelen volt megakadályozni hivatali ideje alatt a megállapodást, emellett a korábbi bírósági ítélet miatt mára már mintegy 1 milliárd eurót, tehát

jelenlegi árfolyamon több mint 350 milliárd forintot vesztett el Magyarország.

A kormányfő Lengyelországot hozta példaként, mint ország, amely képes volt illegális bevándorlók beengedése nélkül is megfelelni a követelményeknek. Emellett azt is kiemelte, hogy a külföldi munkaerő behozatalának korlátozásában is lépéseket tettek.

Bár saját bevallása szerint is lehetnek ennek negatív hatásai, azt is figyelembe kell venni, hogy az olcsó munkaerő szűkülése magasabb béreket hozhat a magyar dolgozóknak, és így hosszabb távon a külföldön élő magyarok hazaköltözéséhez is hozzájárulhat.

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Vitézy Dávid Luxemburgban: erre kér további uniós pénzt Magyarország

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviselte Magyarországot Luxemburgban az Európai Unió közlekedési minisztereinek tanácsülésén, ahol a légi utasok jogainak megerősítése és a határokon átnyúló vasúti közlekedés egyszerűsítése mellett a következő, 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklus forrásairól is egyeztettek.

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Vitézy Dávid Luxemburgban: erre kér további uniós pénzt Magyarország
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A Szuverenitásvédelmi Hivatalt búcsúztatja a miniszterelnök

A mai parlamenti ülés is Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. A kormányfő beszéde már előre keretezi, hogy milyen döntések születhetnek a nap folyamán.

Miután tegnap a gyermekvédelem rendszerszintű hiányosságai köré épült az ülésnyitó felszólalás,

ma a Szuverenitásvédelmi Hivatal kerül a középpontba.

Magyar Péter hangsúlyozta a szuverenitás szó jelentőségét, azt, hogy az sok korábbi elnyomó rendszer után a Fidesz kormányzását is túlélte. Elmondása szerint a szuverenitás jogcímén folytatott gyűlöletkeltő kampányokat törvényben fogják korlátozni, ezután

  • a politikai reklám nem sértheti meg az emberi méltóságot,
  • nem terjeszthet kollektív bűnösséget,
  • nem táplálhat gyűlöletkeltésre alkalmas ellenségképet.

A kormányfő azt is kiemelte, hogy mindez nem összekeverendő a szólásszabadság korlátozásával, és a kormány továbbra is kritizálható, bírálható lesz. Ezzel szemben azt kívánják megakadályozni, hogy bármelyik magyar állampolgárt kirekesszék a nemzetből, utalva Orbán Viktor korábbi miniszterelnök „poloskázó” beszédére.

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Itt a friss adat, nagy meglepetés a májusi inflációban!

Az elemzői várakozásokkal ellentétben 1,8 százalékra mérséklődött az infláció májusban - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatközléséből. A fogyasztói árak emelkedése a ruházati cikkek főcsoportjában volt a legmagasabb, míg az összesített áremelkedést főleg a élelmiszerárak, a háztartási energia és a tartós fogyasztási cikkek dinamikája fékezte leginkább. A májusi adat azt mutatja, hogy a magyar gazdaságban az árnyomás még a korában vártnál is kisebb, ez pedig egyértelműen kinyitja az ajtót egy esetleges kamatcsökkentés előtt. Elemzők szerint ugyanakkor az év második felében a globális energiaválság a hazai fogyasztói árakba is begyűrűzik majd, az infláció pedig év végén akár a 4,5 százalékot is elérheti majd. Mindez óvatosságra intheti az MNB-t, így a szakértők összességében továbbra is a tavasszal látott türelmes, kivárásra építő monetáris politika folytatódását vagy annak legfeljebb enyhe lazítását várják.

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Itt a friss adat, nagy meglepetés a májusi inflációban!
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Tanács Zoltán fontos könnyítést jelentett be a vállalkozásoknak

Több ezer magyar vállalkozás számára válhat olcsóbbá és egyszerűbbé a kötelező kiberbiztonsági auditok teljesítése egy friss kormányzati intézkedés nyomán. A Tanács Zoltán által kezdeményezett változtatás nagyobb versenyt teremthet az auditorok között, ami csökkentheti a cégek költségeit és a várakozási időket.

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Tanács Zoltán fontos könnyítést jelentett be a vállalkozásoknak
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Tisza-kormány: fellélegezhetnek a devizahitelesek, és kiderült, mennyi pénzről mondanak le a képviselők

Hétfőn az Országgyűlés elfogadta azt a javaslatot, amely a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését írja elő addig, amíg a kapcsolódó jogszabályokat és a korábbi szerződések jogkövetkezményeit felül nem vizsgálják. Ez azt jelenti, hogy

az érintettekkel szemben zajló végrehajtási eljárások átmenetileg leállnak, és a kormány átfogó rendezést ígér a kérdésben.

Szintén kiemelt jelentőségű döntés volt a parlamenti képviselők tiszteletdíjának csökkentése. A vita során ritkán látható politikai egyetértés alakult ki, és a képviselők egyhangú támogatással fogadták el a saját fizetésük mérsékléséről szóló javaslatot. Ez az új kormány egyik szimbolikus intézkedésének tekinthető, amellyel számításaik 50 milliárd forintot spórolnak az államháztartásnak 4 éves ciklusuk alatt.

A képviselők alapilletménye nagyjából 40 százalékkal csökkent, így most 2,2 millió forint helyett, 1,3 milliós fizetést tudhatnak magukénak. Ezen kívül a poszthoz kapcsolódó juttatásokat, például az irodabérlésre vagy alkalmazottak felvételére szánt összegeket is 30-50 százalékkal csökkentették, és olyan elem is van (pl.: telefonhívásra szánt keret) amelyet teljesen megszüntettek.

A különböző egyéb tisztségek miatt sok képviselőnek valójában csak 10-15 százalékkal csökken a havi bére, azonban érdemes kiemelni, hogy

az egyik legjelentősebb fizetéscsökkenést Magyar Péter miniszterelnököt, és vele egyidejűleg Forsthoffer Ágnes házelnököt, illetve Sulyok Tamás köztársasági elnököt érinti.

A Tisza képviselői egyúttal vagyonnyilatkozataikat is benyújtották, Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint feltehetően utoljára ebben a formában, mivel a jelenlegi rendszer nem nyújt kellően kielégítő képet a valós vagyoni helyzetről. Megtudtuk, hogy például a teljes mostani fizetését jótékony célokra felajánló Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Shell vezetőjeként mintegy havi 50 millió forintot keresett, Orbán Anita külügyminiszter pedig havi 7 milliós fizetése volt a Vodafone kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatójaként

A parlament emellett több vizsgálóbizottság felállításáról is döntött.

  • Megalakul a Magyar Nemzeti Bank működésével és az ott feltárt visszaélésekkel foglalkozó vizsgálóbizottság, amely a jegybank körüli ügyeket vizsgálja majd.
  • Külön bizottság foglalkozik a rendszerváltás utáni spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének körülményeivel. A testület feladata annak feltárása lesz, hogy milyen döntések és folyamatok vezettek jelentős állami vagyonok magánkézbe kerüléséhez.
  • Szintén létrejön a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság, amely az ügy politikai és intézményi hátterét igyekszik feltárni.
  • Emellett megalakul a gyermekvédelmi rendszer rendszerszintű problémáit vizsgáló testület is, amely a közelmúlt gyermekvédelmi botrányainak tanulságait értékeli majd.

A nap további részében Magyar Péter miniszterelnök a kormányváltás óta lezajlott átvilágítások eredményeiről beszélt, több állami intézmény működését bírálta, valamint új személyi és szervezeti intézkedéseket jelentett be. Ide tartozott az Integritás Hatóság körüli fejlemények ismertetése és több állami terület további vizsgálatának bejelentése is.

A mai parlamenti ülésen várhatóan már nemcsak a hétfőn elfogadott intézkedések utóélete kerül előtérbe, hanem az Európai Unióval kötött megállapodáshoz kapcsolódó új jogszabályok is. A kormány korábban jelezte, hogy még ezen a héten benyújthatja az uniós források felszabadításának egyik kulcsfeltételét jelentő átfogó korrupcióellenes csomagot.

A tervezet előkészítését Görög Márta igazságügyminiszter koordinálja, és a csomag az Integritás Hatóság jogköreinek megerősítését, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valamint az átláthatósági szabályok átalakítását is tartalmazhatja. A kabinet szerint ezek a lépések szükségesek ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen a korábban befagyasztott uniós forrásokhoz.

Emellett várhatóan több részlet is napvilágot lát a hétfőn létrehozott vizsgálóbizottságok működéséről, összetételéről és hatásköreiről. A kormány korábban már jelezte, hogy erősebb jogosítványokat adna ezeknek a testületeknek, miközben az sem kizárt, hogy ismét előkerülnek az alaptörvény módosítására vonatkozó elképzelések.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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