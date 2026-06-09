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Trump szerint közel a megállapodás, esik az olajár
Gazdaság

Trump szerint közel a megállapodás, esik az olajár

Portfolio
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Csökkent az olaj ára kedden, miután Irán és Izrael bejelentette, hogy Donald Trump elnök felhívására felfüggesztik az egymás elleni támadásokat, bár mindkét fél jelezte, hogy készek az ellenségeskedés folytatására. Trump emellett arról is beszélt, hogy napokon belül megszülethet a megállapodás Iránnal - bár hasonló kijelentéseket már korábban is tett, mégsem született eddig egyezség.

A Brent nyersolaj jegyzése 1,6 százalékkal csökkent, miközben az amerikai WTI ára 2,2 százalékot esett. Az árak ezzel nagyrészt korrigálták a korábbi drágulást, amelyet a hétvégi, Irán és Libanon elleni újabb izraeli légicsapások váltottak ki.

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A piac volt már hasonló helyzetben

– utalt a három hónapja tartó közel-keleti konfliktus lezárásával kapcsolatos korábbi reményekre Varga Tamás, a PVM Oil Associates elemzője. Hozzátette ugyanakkor, hogy a globális olajkészletek folyamatosan apadnak, és a heti, valamint a havi adatok nyilvánosságra hozatala után

a veszélyesen alacsony készletszintek felismerése ismét 100 dollár fölé hajthatja a Brent árfolyamát.

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Az áremelkedést egyébként több tényező is fékezi. Kína nyersolajimportja áprilisban 29 százalékkal zuhant, ezzel nyolcéves mélypontra, napi 9,3 millió hordóra esett vissza. A világ legnagyobb olajimportőrének számító ország finomítói a hazai tartalékokból pótolják a kieső mennyiséget, mivel a behozatal a háború előtti, napi 11 millió hordós átlaghoz képest is meredeken visszaesett.

A kínálati oldalon továbbra is komoly feszültséget okoz, hogy Teherán nagyrészt blokkolja a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, amelyen a konfliktus előtt a világ nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának ötöde haladt át. Washington emellett saját blokádot tart fenn az iráni kikötőkkel szemben. Hétfőn az amerikai haditengerészet az Ománi-öbölben üzemképtelenné tett egy üres olajszállító tartályhajót, amely a blokádot megsértve próbált meg egy iráni kikötőbe hajózni.

Forrás: Reuters

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