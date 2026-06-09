Visszavonul a mentők szóvivői posztjáról Győrfi Pál – Kiderült, ki váltja

Győrfi Pál helyére Szűcs Brigitta érkezik az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjára – jelentette be Facebook-oldalán a szolgálat.

A közösségi oldalra felrakott videóban Constantinovits Miklós megbízott főigazgató jelentette be, hogy a keddi naptól Szűcs Brigitta mentőtisztet bízza meg a szóvivői feladatokkal.

Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. A Központi Mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja

– írták az új szóvivőről.

Szűcs Brigitta Győrfi Pált váltja, aki 2004 óta töltötte be a pozíciót.

Győrfi Pál a mentőszolgálat állományában marad, eddigi munkájáért az Országos Mentőszolgálat ezúton mond köszönetet

– írta az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás