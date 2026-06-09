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Windisch László jelezte, mérlegelhetik az Integritás Hatóság vezetőjének elmozdítását
Gazdaság

Windisch László jelezte, mérlegelhetik az Integritás Hatóság vezetőjének elmozdítását

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A Biró Ferenc Pál elleni vádemelés nyomán az Állami Számvevőszék elnöke ismét mérlegeli az Integritás Hatóság vezetőjének elmozdítását célzó eljárás megindítását. Az eredetileg szolgálati autóját feleségének kölcsönadó intézményvezető ugye a vádemelésre 140 millió forintos károkozásra duzzadt. A törvény szerint a végső döntést ebben az esetben a Fővárosi Törvényszék hozhatja meg.

Újabb fordulatot vett az Integritás Hatóság elnöke körüli ügy, miután az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelezte: a Biró Ferenc Pál elleni vádemelés olyan új körülménynek számít, amely miatt ismét mérlegelik az elnök elmozdítását célzó kereset benyújtását. Az ÁSZ a HVG megkeresésére közölte, hogy

Windisch László elnök a vádemelés fényében újra megvizsgálja a szükséges lépések megtételét.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat Biró Ferenc Pál ellen.

Az ügyészség szerint az Integritás Hatóság elnöke több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott a szervezetnek különböző szerződésekkel, járműhasználattal és egyéb vitatott döntésekkel összefüggésben.

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Az Integritás Hatóságról szóló törvény alapján az elnök elmozdítását kezdeményező közigazgatási per megindítása az ÁSZ elnökének hatáskörébe tartozik. Erre akkor nyílik lehetőség, ha a kinevezés feltételei már nem állnak fenn, például büntetőeljárás indul az érintett ellen. Amennyiben Windisch László benyújtja a keresetet, a Fővárosi Törvényszéknek harminc napon belül kell döntenie az ügyben.

A számvevőszék vezetője korábban még nem tartotta indokoltnak az eljárás megindítását, a vádemelés azonban láthatóan új helyzetet teremtett. Az ÁSZ válasza arra utal, hogy a következő napokban vagy hetekben megszülethet a döntés arról, hogy kezdeményezik-e Biró Ferenc Pál jogviszonyának megszüntetését.

Az Integritás Hatóság elnöke mindeközben továbbra is vitatja a vele szemben megfogalmazott vádakat. Egy vasárnap megjelent interjúban azt állította, hogy a felesége által használt szolgálati autó körüli ügy célja a nyomásgyakorlás volt, emellett arról is beszélt, hogy az előző kormányzati ciklusban egyes miniszterek megpróbálták leállítani a hatóság bizonyos vizsgálatait. Az érintettek ezt visszautasították, Tuzson Bence például azt közölte, hogy csupán egy szakmai egyeztetésre hívta meg az Integritás Hatóság vezetőjét.

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