A magyar gazdasági modell kifulladt, a poroszos oktatást pedig le kell cserélni

Magyarország kinőtte az összeszerelő üzem gazdasági modellt, amelyet elsősorban a megfelelő képzettségű munkaerő hiánya korlátoz - jelentette ki Zakor Sándor, a Prohuman Group vezetője, aki az elmúlt 16 év legnagyobb hibájának az oktatás és felnőttképzés elhanyagolását tartja. Leszögezte: a jelenlegi poroszos iskolarendszert nem megjavítani, hanem kicserélni kellene, akár ezer iskola bezárásával. A vendégmunkások ügyében az új kormány átmeneti szigorítását a magyar KKV-szektor fogja leginkább megsínyleni, miközben a legálisan foglalkoztatott harmadik országbeli munkavállalók aránya mindössze 2 százalék. Az üzletembert, labdarúgó-csapat tulajdonost a tervezett vagyonadóról is kérdeztük, amely kapcsán úgy vélekedett, hogy éppen azokat a vállalkozókat büntetheti, akik itthon dolgoznak és fejlesztenek, miközben a NER kedvezményezettjei valószínűleg nem fogják azt megfizetni.

Az új kormány egyik fontos gazdaságpolitikai vállalása, hogy szakítana az „összeszerelő üzemnek" nevezett korábbi gazdasági modellel, amelyet sokan zsákutcának is neveznek. Önök a munkaerő oldaláról minden nap közvetlenül látták a modell határait. Egyetért-e azzal, hogy az a modell kifulladt és újat kéne építeni?

Az „összeszerelő üzem” egyszerűsítés stimmel, és az is biztos, hogy ez a modell kifulladt. A „zsákutca” viszont erős túlzás, volt ugyanis időszak, amikor az egész régió erre tudta felhúzni a gazdaságát és a foglalkoztatási rátáját.

Magyarország kinőtte ezt a modellt: már nincs növekedési potenciál benne,

mert nem tudjuk megfelelő minőségű munkaerővel ellátni a gyárakat.

Itt fontos eloszlatni egy tévhitet: ezek a gyárak a világ legmodernebb gyárai, brutálisan termelékenyek, viszonylag kevés munkaerőt igényelnek, akiknek a döntő része viszont digitális paneleket kezel. Éppen ezért olyan munkaerőre van szükség ezekben a gyárakban, akiknek magas a kompetenciaszintje, főleg a digitális területen, de az idehaza sokat emlegetett 300-400 ezer fős hazai munkaerőpiaci tartalékból csak alig néhány embert lehet átemelni ezekbe a pozíciókba.

Az előző kormány ezt nem látta, vagy nem ismerte be?

Az előző kormányok elszámolták magukat, nem mérték azt fel rendesen, hogy pontosan milyen munkaerőre van szükség ezekben a gyárakban, miközben nagy számban érkeztek ide az ilyen típusú gyártóvállalatok.

Sőt, szerintem még a gyárak is elnézték azt, hogy milyen képzettségű munkaerő áll rendelkezésre az országban.

Tudunk példát olyan cégről, ahol százas nagyságrendekben kellenek majd olyan technikusi végzettségű emberek a gyártósor mellé, akikből a jelenlegi helyi szakképzési rendszer évente maximum 50 embert tud biztosítani. Emiatt gyakorlatilag vagy Kínából, vagy a Fülöp-szigetekről kell a gyárnak szakképzett munkaerőt hozni. Kínában van ilyen tapasztalattal rendelkező munkaerő, a Fülöp-szigeteken pedig vannak kimondottan akkumulátorgyártásra, illetve elektromos autógyártásra szakosodott szakképző intézmények. A Fülöp-szigeteknek hazai szemmel meglepően magas színvonalú szakképzési rendszere van, egyszerre jobb a hazainál, és sokkal gyorsabban igazodik azokhoz a piaci igényekhez, melyek keletkeznek a világban. Eközben látható az is, hogy Magyarország nem volt képes elég gyorsan reagálni a hazai oktatási-szakképzési-felsőoktatási-felnőttképzési rendszerekben ezekre a kihívásokra.

A magyar munkaerő további kihívása a megfelelő minőség és mennyiség mellett a mobilitás hiánya.

Ahová nagy mennyiségben betelepültek gyárak, ott gyakorlatilag eltűnt a szabad munkaerő, és így egyszerre jelentkezik az ország különböző területein munkaerőhiány és munkaerőtöbblet, mindez az egyes szakmai területek és a munkaerő földrajzi fellelhetőségének szempontjából is igaz. Ezt „illeszkedési” problémának szoktuk hívni.

Emellett azt is ki merem jelenteni, hogy a munkaerő mellett az előző kormány alábecsülte azt is, hogy ezek az új beruházások milyen infrastrukturális igényeket indukálnak. Főleg úgy, hogy lokálisan egy pár gócpontban koncentrálódnak, és ezeken a helyeken nem volt képes se a kormányzat, se az önkormányzatok megfelelő ütemben kiépíteni a megfelelő lakhatási hátteret, ami lehetővé tette volna a belső mobilitást.

Fotó: Végh László, Portfolio

Jól veszem ki a szavaiból, hogy komoly felelősséget lát az előző kormány elhibázott gazdaságpolitikájában?

A legnagyobb hibája az volt, hogy az oktatással és a felnőttképzéssel nem foglalkozott megfelelően az elmúlt 16 évben.

Ezek a rendszerek nem követték le a gazdasági folyamatokat, és most ott tartunk, hogy gyakorlatilag

elvesztegettünk ilyen szempontból 16 évet, és olyan gyerekek jönnek ki tömegével az iskolákból, akiknek az alapkompetencia-szintje borzasztóan alacsony.

A probléma valódi méretét eltakarja az, hogy a diákok legfelső szintjén, a legtehetségesebb-legtehetősebb-leginkább ösztönzött rétegében ugyanott vagyunk, mint a nyugat-európai vagy skandináv országok. Viszont a legnehezebben felzárkóztatható gyerekek tömegei ettől a szinttől nagyon messze vannak. A skandináv meg a nyugat-európai országoknál a legjobb és a leggyengébb teljesítmények között sokkal kisebb különbség van, ami így könnyebben áthidalható.

Tartom magam ahhoz, hogy a politikusok a kiemelt élethelyzetüknél fogva - vagy a kíváncsiság hiányában - nem látták azokat a tömegeket, amelyeket például a rendkívül alacsony szövegértési kompetenciájuk miatt nagyon nehéz bevinni a megfelelő oktatási-képzési intézményekbe, és még nehezebb feladat, hogy onnan valós kompetenciákkal felvértezve, valós tudás birtokában kerüljenek ki.

Magyarul ezekkel a gyerekekkel kellene sokkal többet foglalkozni?

Így van, de a jelenlegi oktatási rendszer ebben a struktúrájában és infrastruktúrájában erre nem alkalmas.

Lényegében már beszélt erről is, és kiolvashattuk a szavaiból, de ha konkrétan adhatna 3 fő tanácsot az új gazdaságpolitikának, akkor mi lenne az?

A demográfia, az oktatás és a szakképzés, ebben a sorrendben.

A demográfiát jelenleg kezelhetetlennek látom:

tavaly 1,31-es volt a reprodukciós ráta Magyarországon, az európai átlag is másfél alatt van, miközben 2,1-nél lennénk önfenntartó szinten. Évente 50 ezer fővel kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra idehaza, mint amennyien kiesnek. Erre nincs jó modell rövid távon.

Az oktatást ezért is kéne mielőbb gyökeresen megreformálni.

A jelenlegi poroszos rendszert nem javítani kell, hanem úgy ahogy van, kicserélni.

Az erre szánt közkiadások jelentős része ma feleslegesen aprózódik szét: a mostani infrastruktúra évfolyamonként 200 ezer gyerekre volt tervezve, 5-6 év múlva viszont csak 70 ezer gyerek jár majd iskolába egy adott korosztályból.

Ki kell mondani, hogy ha igazán hatékony iskolarendszert szeretnénk, körülbelül ezer iskolát be kellene zárni. Ez ma ugyanúgy tabu, mint a kórházbezárás.

Az előző kormány nem merte meghozni, mert a szavazóbázisa a kistelepüléseken volt, és a mostani kormánynak is nehéz dolga lesz ezen a téren, mert akkor az ellenzék össztűz alá veszi. Viszont, ha nem változunk, ha megmarad az elavult infrastruktúra és a régi oktatási keretrendszer, akkor az ország bizonyos pontjain több tízezer gyereknek nem lesz esélye a felzárkózásra, folytatódik a leszakadásuk. Az oktatás tehát jelen pillanatban nem csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket, hanem épp ellenkezőleg, növeli azokat.

És van egy másik rossz hírem: szerintünk ugyanúgy kevesebb, de jobb minőségű középiskolára van szükség, valamint a felsőoktatási intézmények kapacitásait is érdemes lenne átgondolni. Bár utóbbiak legalább a saját fenntartásuk érdekében külföldi diákokat is célozva próbálják a kapacitást kihasználni, ugyanakkor nem biztos, hogy ezekben az esetekben érdemes közfinanszírozással fenntartani őket.

Összességében úgy vélem, hogy a nagy létszámra tervezett drága infrastruktúrák helyett lehetne kisebb, hatékonyabb, modernebb oktatást szervezni.

Nemrégiben közzétett a Prohuman egy vitairatot, amelynek szintén fontos üzenete volt, hogy a poroszos iskolai modell inkább árt a mai munkaerőpiaci igényeknek. Bizakodó ebben a kérdésben, lehet változás?

Igen, hiszen az új kormány számos alkalommal megerősítette, hogy hajlandó vállalni a nyilvános vitát, eszmecserét a nagy rendszerek jövőjét illetően. Az oktatási tárca hozzáállása pozitív.

Az anyagot vitairatnak szántuk: nem oktatásmódszertani megoldásokat akar adni, hanem azt mutatja meg, milyen munkavállalókra, értékteremtésre képes emberekre lenne szükség a modern világban, és milyen nemzetközi példákat lehetne hasznosítani. Az oktatási rendszer reformjához sok esetben nehéz döntéseket kellene meghozni, amelyhez széles társadalmi egyetértésre van szükség. Ehhez először egy irányvonalat kellene felvázolni, merre tartson az oktatás, mi a célja az új rendszernek. A finneknek csak ez az iránykeresés 10 évig tartott. Ők ennyi ideig vitatkoztak azon, hogy mi legyen az oktatási stratégia, míg végül is nagyjából egy mondatban fölvázolták, hogy nekik a legfontosabb az, hogy minden gyerek mindenhol ugyanazt a minőségi szolgáltatást kapja meg. Egyelőre nehezen látom magam előtt, hogy a magyar társadalom különböző rétegei konszenzusra tudnának jutni ezekben a kérdésekben, mert ez minden esetben érdeksérelemmel, lemondással jár.

A harmadik faktor, válaszolva az előző kérdésre, a szakképzés és az élethosszig tartó tanulás, azaz mindenki lépjen egyet előre! Magyarország ezen a téren EU-utolsó. A románok és a lengyelek a dobogón vannak, tehát a magyar teljesítményt nem lehet a régióval vagy a szocialista örökséggel magyarázni. Itthon szinte szégyen, ha valaki felnőttként azt mondja, valamit nem vagy nem eléggé jól tud, ezért tanulni akar.

Pedig a 4,7-4,9 milliós dolgozó tömeg kompetenciaszint-emelése sokkal nagyobb GDP-hatást hozna, mint az elméleti 3-400 ezres tartalék bevonása. Hogy egy konkrét példával megvilágítsam ezt a helyzetet: könnyű mondani, hogy hozzunk be magasabb hozzáadott értékű termelési és szolgáltatási folyamatokat az országba az összeszerelés helyett, de hiába hoznánk be ilyen tevékenységeket, ha azokra nincs megfelelő szaktudású ember. Hiába hoznánk ide egy olyan szolgáltatóközpontot, ahol dolgozhatna 5 ezer angolul beszélő informatikus vagy folyamattervező, sajnos ezeket a pozíciókat magyar munkavállalókkal nem tudnánk föltölteni. Ez egészen addig nem fog változni, amíg nem teszünk azért, hogy az egész magyar munkaerőpiacot magasabb szintre emeljük.

Megint beleütközünk a társadalmi konszenzus igényébe, jól értem?

Igen. És kell ehhez egy belső igény is. A piacnak is ebbe az irányba kellene terelni a munkavállalókat, hogy megértsék: képzésekre, kompetenciafejlesztésre, tudásszerzésre van szükségük. Azért, mert nincs más esélyük.

Fotó: Végh László, Portfolio

Ha abból indulunk ki, hogy az Ön számára mennyire kulcsfontosságú az oktatás jövője, akkor azt feltételezem, hogy kedvezően értékeli az önálló oktatási tárca felállását.

Valóban előremutató, hogy van önálló oktatási minisztérium, de emellett számomra ugyanolyan érdekes kérdés, hogy a munkaerőpiacért ki fog majd felelni. Szerintünk fontos, hogy ennek a területnek legyen saját, felelőse gazdája.

Visszatérve: nem elég az önálló oktatási stratégia. Le kellene fedni a tanulás minden szintjét: az oktatásnak, felnőttképzésnek, a szakképzésnek és leginkább annak a gazdasági stratégiának is minden elemét, amelyhez mindez illeszkedik. Érteni kell: a poroszos, tudás-visszamondásra épülő iskolarendszer a mai világban, különösen az AI megjelenésével, okafogyottá vált. Szerintünk ezt az új kormányzat is világosan látja. Olyan gyerekeket kellene képezni, akik képesek a digitális eszközöket és az AI-t használni, önállóan gondolkodni, alkalmazkodni, együttműködni. Értő módon olvasni, elemezni, számolni, szöveget alkotni.

A jelenlegi oktatási rendszert nem megjavítani kell, hanem kicserélni.

Nem az olyan részletkérdések kell foglalkozni, mint például a kötelező olvasmányok listájával, hiszen teljesen mindegy, hogy a gyerekek mit nem olvasnak majd el. Inkább arra kell koncentrálni, hogy milyen kompetenciákra lesz szükségük az egészséges, értékteremtő és ezáltal jó életminőséget is elérő felnőtt élethez.

Vannak európai példák: skandináv országok, balti államok, Portugália, Lengyelország. Ez hosszú folyamat, akár 20-25 év is lehet a társadalmi konszenzussal együtt, ezért kellenek azonnali intézkedések és hosszú távú stratégia is. Nagyon biztatónak látom egyébként ennek mentén mindazt, ami eddig kiderült az új kormányzat oktatási teveivel kapcsolatban. De ez egy nagyon hosszú út, egy nagyon kemény feladat.

Eddig főként hosszabb távra érvényes szempontokról, folyamatokról beszélgettünk. Az új kormány azonban határozott módosítási igénnyel lépett fel a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatását illetően, valamint egy friss kormányhatározat a vendégmunkás-tartózkodási engedélyek terén is éles változást hoz, pont a már említett fülöp-szigeteki dolgozók esetén. Önöket, mint az eddigi gazdasági modellre építő munkaerőkölcsönző, hogyan érinti ez a változás és szélesebb értelemben, mit várhatunk ettől a kormányzati szigortól?

Először is rólunk: a Prohuman Group 8 országban van jelen szolgáltatásaival, 45 országba exportálunk, működési portfóliónkat tekintve pedig erősen diverzifikált, 90%-ban üzleti szolgáltatásokat nyújtó B2B cégcsoport vagyunk. 30 éve működünk a piacon, működésünk egy máig meghatározó része a munkaerő-kölcsönzés. Sokat fejlődtünk, ma már bevételeink kevesebb mint fele származik a magyar piacról és ezen belül is kisebbséget képvisel az EU-n kívüli munkavállalók kölcsönzése.

Nem elhanyagolható tehát, de nem is élet-halál kérdés számunkra a vendégmunkások foglalkoztatása.

Így összességben nézve a vendégmunkás-probléma alapvetően nem nekünk okoz komoly fejfájást direkt módon, hanem az ügyfeleinknek, akik viszont a hazai gazdaságban óriási súlyt képviselnek mind árbevételt, mind foglalkoztatotti létszámot tekintve. Mi tehát eszközt biztosítottunk nekik a tevékenységükhöz, piaci versenyképességükhöz adjuk a hátteret. Azt, hogy az új kormány a vendégmunkásokra továbbra is kívánatosként, megtűrtként, szükséges rosszként vagy éppen káros és haszontalan tényezőként tekint, a kormánynak kell eldöntenie.

A múlt pénteken kijött rendelet bevallottan a helyzet átmeneti kezelését célozza, miközben a kormány szándéka egy új, transzparens és a visszaéléseket kiküszöbölő rendszer, melyben egyetlen magyar munkavállaló sem szenvedhet hátrányt. Ezt a célt mi is csak támogatni tudjuk. Ezt az átmeneti időszakot érdemes lehet arra használni, hogy

konstruktív diskurzus épüljön a politika, a gazdasági szereplők és a szakma között,

ez esetben nagyon előremutató lehet mindez. Hiszen, ha ez a folyamat hatékony, akkor tényleg születhet a teljes magyar gazdaság számára hosszú távon is nagyon előnyös megoldás, miközben megmarad a magyar munkaerőpiac stabilitása, és még annak versenyképessége is növelhető. Egyébként ez eddig sem sérült feltétlenül, hiszen csak nagyon szabályozottan és kimondottan a hiányszakmákban lehetett vendégmunkásokat legálisan alkalmazni. Először mindenki magyar dolgozókat szeretne bevonni, a vállalatok is és mi is, de erre nem mindenhol van mód.

Amit nem kezel jelenleg ez az átmeneti rendelkezés, az a temérdek kiskapu, melyekre hiába hívtuk fel a figyelmet az elmúlt 5 év során.

Kevesen tudják, de az EU-n kívüli munkavállalók mindössze ötöde dolgozik minősített munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül. A szezonális munkavállalást, a tanulmányi célú vízumot például tömegek használják ugródeszkának ahhoz, hogy Magyarországon önfoglalkoztató, vagyis vállalkozói tartózkodási engedélyt kérjenek, és például ételkiszállítással foglalkozzanak vagy az építőiparban, takarításban fusizzanak. Ők sokkal többen vannak, mint az a pár ezer fülöp-szigeteki, akik a gyárakban dolgoznak. Mi úgy érezzük, hogy az új kormányzat minden téren igyekszik az ésszerű és az ország számára előnyös változások felé nyitni, bízunk benne, hogy ezen a téren is hasonlóan körültekintő módon járnak el.

Egy fontos tisztázás: a közbeszédben „vendégmunkás" alatt mindenki egy kalap alá veszi a fülöp-szigeteki gyári dolgozót és a bangladesi pizzafutárt. Hogyan néz ki valójában a struktúra?

A klasszikus, gyárakban dolgozó, minősített munkaerőkölcsönző vállalatok által és a kiemelt nagyberuházókhoz érkező vendégmunkások száma nagyjából 16 ezer fő. Ez a Magyarországon dolgozó külföldiek kevesebb mint ötöde. A többiek más csatornán jönnek: a magyar állampolgárság nélküli határon túli magyarokat, a balkáni országokat, a kárpátaljaiakat, a vajdaságiakat, sőt az oroszokat is nemzeti kártyával kategorizálták, az ázsiaiakat vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel. A bangladesi ételfutárok jellemzően diákvízummal vagy szezonális munkavállalóként érkeznek és ezeket az vízumokat vállalkozói igazolványra konvertálják.

Látni kell, hogy voltak az eddigi rendszerben félillegális és illegális kiskapuk, amiket rengetegen kihasználtak és kihasználnak most is.

Jelenleg a munkaerő 98%-a hazai és csak kevesebb mint 2 százaléka a külföldi, ami a közép-európai térségben is rekordalacsony arány. Bármilyen döntés születik is ebben, célszerű a hazai vállalkozások, munkáltatók véleményét alaposan beépíteni, mert egy radikális lépés nagy sokkot okozhat. Az új szabályozáshoz történő alkalmazkodásra időt kell hagyni és eszközöket biztosítani a munkáltatóknak, munkavállalóknak egyaránt. Tanácsadóként ebben is segítünk az ügyfeleinknek nap mint nap, és

szívesen segítünk a kormányzatnak is, amint kinevezik a foglalkoztatáspolitikáért felelős állami vezetőt, amit az egész gazdaság nagyon vár.

Említette, hogy ez nem a munkaerőkölcsönzők problémája lesz, hanem a magyar gazdaság más szereplőié, milyen hatásokkal lehet számolni a kormány döntése nyomán?

A magyar KKV-szektort fogja ez leginkább megviselni, nem a nagyberuházókat.

Debrecenben már tisztán látszott a nagy vállalatok érkezésekor a magyar KKV-kból egy az egyben elszippantották a legjobb munkaerőt, mert többet tudtak fizetni. Hosszabb távon két következménnyel kell így számolni: a magyar KKV-szektorból egy csomó cég tönkremegy miközben elindul egy komoly bérspirál, ami mögött nincsen valós termelékenység-növekedés.

Visszatérve a munkaerőkölcsönzőkre kifejtett hatásra, és arra, hogy például egy ilyen kormányzati döntés, valamint egy hosszabb távú gazdasági modellváltás, nem okoz új kihívásokat a Prohuman számára, a stratégiában, a jövőbeli tervekben? Vannak alternatív utak, amelyeket vizsgálnak?

Mivel nyolc országban vagyunk jelen a harmadik országbeli munkaerő magyarországi kiesése nem okoz stratégiai törést, más országokban továbbra is van erre igény – sőt, egyre inkább. Romániában most változott a szabályzás, és egy fokkal lazább lett. Horvátországban elképesztő ütemben növekszik a harmadik országbeliek foglalkoztatása, elég csak a turizmusra gondolni.

Folyamatban van egy németországi akvizíciónk,

és ott már kimondottan arra készülünk, hogy nem csak magyar munkaerőt, hanem kimondottan az ázsiai munkaerőt vinnénk be arra a piacra úgy, hogy közben belefolyunk a kinti képzési rendszerekbe is, és így a németországi ügyfeleink igénynek megfelelően szakképzett munkaerőt biztosítunk, például egészségügyi területen.

Mindemelett, ha az új szabályozás nyomán kizárólag a magyar munkaerőre szűkül a hazai munkapiac, akkor az ügyfelek jelentős része nem lesz képes saját erőből megoldani a munkaerő toborzását, hanem többet fog támaszkodni a szolgáltatókra. Tehát furcsa módon még bővülhet is a piacunk.

Ez teljesen más üzleti terület, mint a feldolgozóiparra épülő hazai megoldások.

Szeretnénk ezen megoldásainkon túl is új szolgáltatásokat nyújtani. Még mindig nagyon erőteljesen megjelenik a feldolgozóipar és az autóipar kiszolgálása a tevékenységünkben, de sokat léptünk előre, hogy ez az arány csökkenjen.

Földrajzilag is diverzifikáció a cél a cégcsoport számára?

Jelenleg 130 milliárd forintos bevételünk több mint a fele külföldről érkezik, ez nagy előrelépés az életünkben, de a cél az, hogy a hazai arány még tovább, 25%-ra csökkenjen. Ezt nagyságrendileg 25-30 ezer embert foglalkoztatásával érjük el.

És mi történik a csoporttal, ha a kormány a minősített munkaerőkölcsönzők rendszerét is alapjaiban vizsgálná felül, és a Prohuman működésében ez a láb meggyengül?

Nincs miért izgulnunk, 12 irodánk van Magyarországon, mi eddig is toboroztunk magyarokat és mindig is a magyarok voltak többségben nálunk. Sőt, 30-ból 25 évig csak magyarokat toboroztunk.

Izguljon az, aki cégeket húzott fel az elmúlt 5 évben politikai háttérrel a semmiből

kifejezetten arra, hogy felmutasson néhány száz magyar munkavállalót akkor, amikor éppen arra jár a hatóság, és egyébként pedig kizárólag vendégmunkásokat közvetített.

A legnagyobb gond számunkra az lehet, mint általánosságban minden gazdasági szereplőnek, hogy az új rendszer ezért vagy azért, de előnytelen lesz a magyar gazdaság számára, ha például nagyon egyoldalú szempontokra épül. Ez kihathat az ügyfelekre és ezen keresztül az általános gazdasági növekedésre. Ha pedig a magyar gazdaság nem tud növekedni, akkor az ránk is közvetlen hatással lesz.

Fotó: Végh László, Portfolio

Munkaerőpiacról beszélünk, ezért megkerülhetetlen az AI kérdése. Hogyan érinti a munkaerőpiacot ma, és mennyiben válthatja ki a munkaerőhiányt?

Még mindig több munkahelyet teremt a mesterséges intelligencia, mint amennyit elvesz, de nem ugyanott zajlik a változás. Elveszi azokat a fehérgalléros munkaköröket, amelyek könnyen automatizálhatók, ismétlődő dolgokon alapulnak. Emellett viszont megteremt új munkaköröket, amelyek az AI-használathoz, kezeléséhez kapcsolódnak. Itt megint jön az oktatás kérdése: ha nem foglalkozunk vele rövid távon, és nem vonjuk be az AI-t az oktatásba és képzésbe, akkor le fogunk maradni. Az elérhető AI alkalmazások ma már az emberiség 80%-ánál jobbak szövegértésben, a megszerzett tudás már eddig is nagyjából ötévente elavult, és az AI ezt tovább gyorsítja.

A korábbi interjúnkban arról beszélt, hogy a következő 5-6 évben 500-600 ezres munkaerőhiány alakul ki a magyar munkaerőpiacon. Bejöttek-e ezek a jóslatok, és melyek lesznek a meghatározó trendek?

A jóslat alapvetően bejött, egy dologgal nem számoltam: a gazdasági növekedés teljes elmaradásával. A növekedés hiánya csökkentette a keresletet, ezért a munkaerőhiány kevésbé látszik, de a felszín alatt ugyanúgy ott van. Ha lesz 2-3 százalékos növekedés, a hiány azonnal megjelenik. A korábban említett illeszkedési zavarok miatt, továbbra is egyszerre lesz munkaerőhiány és munkaerőtöbblet csak földrajzilag és szakmai szempontból eltérő területeken.

Az alapvető problémák tehát itt vannak velünk továbbra is, a képzett munkaerő megtartása ezért ma mindennél fontosabb.

Ha ez nem sikerül és beindul a növekedés a megfelelő szaktudású embereket majd külföldről kellene biztosítani, de ehhez társadalmi elfogadásra is szükség van. A magyar társadalom pedig jelenleg a sok politikai üzenet miatt ebben a témában inkább elutasító. Érzékenyítésre lenne szükség, hogy ezekre az emberekre ne potenciális bűnözőként tekintsünk, hanem olyan munkavállalóként, akik akár hosszabb távon is segíthetik a magyar gazdaság fejlődését. És, akik adott esetbe a magyarok munkahelyének megtartásához is hozzájárulnak.

Térjünk át az új kormány egy másik nagyon konkrét vállalására, amely már egy kormányhatározatban szintén testet öltött: a Tisza-kormány a kampányban megfogalmazott ígéreteivel összhangban a vagyonadó bevezetésére készül, 1%-os mértékben adóztatnák az 1 milliárd forintos összeg feletti vagyonokat. Hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez, ha általánosságban mint a gazdasági szereplőket érintő új adónemről kérdezem, és hogyan viszonyul személyesen ehhez, mint potenciális alanya az új adónemnek?

Azzal, hogy fizessen többet az, akinek több van, abszolút egyet tudok érteni.

De a vagyonadót, amennyit most tudunk róla egy inkább populista eszköznek érzem. Érthetően a kampányban ez jól működött, mert

a választók összekapcsolták ezt az adót a NER-ben érdemtelenül meggazdagodott emberek elleni fellépéssel, de erre a célra nem ez az eszköz a legmegfelelőbb, hanem például a büntetőjogi intézkedések.

Akik az elmúlt években gazdagodtak meg látványosan, gazdasági indok és valós teljesítmény nélkül, nem valószínű, hogy Magyarországon vagyonadót fognak fizetni, mert vagy nem lesz már meg a vállalkozásuk, vagy külföldre költöznek felélni a meg nem érdemelt vagyont.

Akik viszont fizetni fognak, azok éppen olyan vállalkozók, akik itt dolgoztak, dolgoznak az országban, az országért, itt élnek és itt is terveznek maradni. Úgy is mondhatnám: az előzőleg említett csoport számláját is mi fogjuk fizetni.

A tervezet most úgy tűnik azokat bünteti, akik felhalmoztak tőkét és a cég növekedése érdekében bent tartják a vállalkozásukban,

vagyis akik fejlődést, értéket teremtenek. Aki ezt a pénzt felélte, elviszi külföldre vagy nem könnyen látható eszközben tartja, arra nem fog vonatkozni az új adó.

Magyar vállalkozókat versenyhátrányba hozó szempontra rávilágítanék: ha mondjuk van egy német anyacéggel rendelkező versenytársam, amelynek a tulajdonosára nem vonatkozik hasonló vagyonadó, akkor tulajdonosi szinten hátrányban leszek már a start vonalon, csak azért, mert én itthon adózom.

És ha a vagyonadó kérdését onnan közelítenénk meg, hogy a tehetősebb réteg vállaljon magasabb felelősséget és anyagi vonzatot a közös teher viselésében, ezzel egyetért?

Van társadalmi felelősségünk, így egyet tudnék érteni egy olyan megközelítéssel, hogy például legyen egy magasabb jövedelmi sávhoz kötött magasabb adókulcs, személy szerint még inkább, ha az ebből érkező bevételeket „megpántlikázzuk” az egészségügy és oktatás számára.

Szerintem inkább

gátolja a fejlődést, hogyha ez az adó egy politikai számonkérés eszköze lesz,

és még ha a szándék más is, de pont arra a vállalkozói rétegre csap le, amely egyébként nem volt a politika haszonélvezője. Vagyis pont azt a réteget bünteti meg, akire egyébként számíthatna a gazdaság és a kormányzat is a következő időszakban.

Szavaiból azt veszem ki, hogy kategorikusan megkülönbözteti magát és cégcsoportját attól a körtől, amely az új kormány célkeresztjébe került a látványos meggazdagodások, az állammal való irányított üzletelésben. Közben viszont a Prohuman az elmúlt évek összeszerelő üzemekre épülő gazdaságpolitikájának nyertese volt, és az MTK Labdarúgó Zrt. is több csatornán kapcsolódik állami forrásokhoz, állami infrastruktúrához, közvetlenül vagy közvetve.

Szögezzük le: a Prohumant 1997-ben alapítottam, három évtizede dolgozom benne, a versenypiaci feltételek mentén, amit bizonyít, hogy mára több országban is piacvezetőként a régió legnagyobb HR szolgáltatójává váltunk, több felvásárlást is véghez vittünk sikeresen az elmúlt időszakban.

A fociban valóban érdekes időszak elé nézünk, de ezt én

már évekkel ezelőtt, jó előre jeleztem, a nagy arányú támogatások kora sem tarthat örökké.

Egyébként az elmúlt időszakban az akadémiáknak nyújtott állami támogatások folyamatosan csökkentek. Nem véletlen, hogy az MTK-nál tudatosan törekedtünk arra, hogy erős akadémiánk legyen kisebb állami támogatások mellett is. Ezért is célunk, hogy a kinevelt játékosaink exportja révén minél nagyobb saját bevételre tudjunk szert tenni. Megítélésem szerint idén ebben a tekintetben nagyot léptünk előre.

Rekordévet zártunk a játékosértékesítésben, és látható, hogy a felmenő modellben egyre több tehetségünk van: minden akadémiai korosztályban az MTK nyerte a bajnokságot,

amire nem volt példa az elmúlt 25 évben egyetlen magyar klub részéről sem. A folyamatos építkezés és befektetés megtérült itt is. A focicsapat mögött álló cég bevételének 65%-a már saját bevétel, és a kilátások is kedvezőek, mert sorra érnek be a top tehetségek az utánpótlásunkban.

Kormányállónak vagy relatív kormányállóbbnak mondaná akkor az üzleti modellt?

Az állam szabályzó szerepe fontos, de

a cégcsoport, illetve az akadémiánk üzleti modellje nem azon áll vagy bukik, hogy ki van kormányon.

A cégcsoportunk állami vagy kormányzati megrendelésekhez köthető bevétele marginális, 1% alatti volt.

A felnőtt csapatunknál például nekünk sohasem volt semmilyen állami szponzorunk, most sincs. Így a fociban az átállás egy újfajta modellre nekünk könnyebben fog menni és borzasztó érdekes lesz azt látni, hogy állami védőháló nélkül ki, mire lesz képes a piacon.

Amire számítok, hogy az átállás az NB1-ben és az NB2-ben is az irreális játékosbérek nagy mértékű csökkenéséhez fog vezetni. Nem tud ennyi túlárazott külföldi játékos beáramolni majd a ligába, hiszen a magyar kluboknak nem lesz erre pénzük. Ezzel párhuzamosan fel fog értékelődni a saját nevelésű játékosok fontossága, amire mi a működésünket építjük.

Ha a sportfinanszírozásról beszélünk, mit javasolna az új kormánynak?

A futball szerepe sokszor túl van hangsúlyozva, miközben a magyar sport más részeibe is óriási pénzek mentek. Tény, hogy biztosan lehetne a futballt kevesebb pénzből és főleg politikamentesebben működtetni, de a teljes sportfinanszírozást is érdemes lenne átgondolni. Szerintem fontos az átmenet ezen a téren is, hogy az új kormány ezt a területet ne „sokkszerűen” alakítsa át, mert ha nem is nézzük a sporteredményeket, de a sportszféra több ezer embernek ad munkát ma, és rengeteg fiatalnak is lehetőséget, hogy sportoljon rendszeresen.

Azt se felejtsük el, hogy bár sokan kritikusan állnak a focihoz elsősorban a finanszírozása miatt, de tény, hogy még mindig a legnagyobb tömegsport vonzata a focinak van. És itt is behoznám megint a társadalom fontosságát: hogy legyen egy hosszútávú koncepció arra nézve, hogy mire mennyi pénzt vagyunk hajlandóak a sportban áldozni, és ezt összhangba tudjuk-e hozni a társadalmi elvárásokkal.

Fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy a sporteredmények, magyar sport sikerek mennyit érnek meg az országnak?

Mert, ha élsport eredményeket és olimpiai érmeket akarunk, ahhoz sok pénz kell, ez ma már nem megy másként.

Mert a magyar társadalom alapvetően elvárja az olimpiai sikereket és az aranyakat, és nehezen fogadja el, ha csak egy-két éremmel térnénk haza. Valószínűleg még azok is sokan vannak így ezzel, akik a jelenlegi állami sportfinanszírozást sokallják.

Címlapkép forrása: Végh László, Portfolio

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