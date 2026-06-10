A világ legerősebb országa is belebukhat, de egy nyertese már biztos van az év legjobban várt eseményének

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Magyar idő szerint csütörtök este kilenckor Mexikóvárosban útjára indul a labda és elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A legtöbb mérkőzést az Egyesült Államokban rendezik, így természetesen a Trump adminisztráció máris kikiáltotta „az emberiség egyik legnagyobb eseményének” a tornát. De ki nyerhet ezzel gazdaságilag? Nagyon úgy néz ki, hogy a rendező országoknak ismét csak a költségek maradnak, az aranyérmesen túl viszont egy győztes már most van: a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA), mely zsebre teszi a haszon nagy részét.

Történelmi világbajnokság jön

A futball történelmében először fordul elő, hogy három ország rendezzen világbajnokságot, Mexikó, az USA és Kanada összesen 16 városban minden eddiginél több, 104 mérkőzésnek ad otthont. Először lesz 48 csapatos a torna mezőnye, emiatt olyan egzotikus futballkultúrákat is megismerhetünk, mint Üzbegisztán, Haiti vagy Curacao.

A legtöbb mérkőzést, összesen 78-at az Egyesült Államokban rendeznek, Mexikó és Kanada 13-13 meccset kapott a „nagy testvértől”. Természetesen a Trump-adminisztráció már a nyitómeccs előtt sikerről beszél:

Nem kétséges, hogy az emberiség egyik legnagyobb és leglátványosabb eseményéről lesz szó, ami szurkolók millióit vonzza majd az egész világról a 11 amerikai rendező városba

- válaszolta a Fehér Ház szóvivője a Newsweek megkeresésére.

Ha csak ezen múlna, akkor borítékolható lenne a siker, azonban a hasonló nagy sportesemények (foci-vb, olimpia) esetében az elmúlt időszakban már erősen megkérdőjeleződött a gazdasági haszon. Ennek legtöbbet idézett példája talán a 2004-es athéni olimpia, mely komoly csapást jelentett a görög gazdaság számára, az akkor épült létesítményeket azóta vagy lebontották vagy kihasználatlanul állnak.

Részben a kritikák miatt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a FIFA is egyre nagyobb hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra, ma már előnyben vannak a kandidálásánál azok az országok, ahol az esemény előtt rendelkezésre állnak a megfelelő stadionok és szállodai kapacitások. Többek között ez lehet a mostani házigazdák egyik előnye, de így is erősen kérdéses a gazdasági haszon.

Kinek van igaza?

Több számszerű becslés is elhangzott az elmúlt hetekben a világbajnokság gazdasági hatásaival kapcsolatban. A FIFA által kiadott anyag szerint globálisan mintegy 80 milliárd dolláros hatása lesz az eseménynek, aminek nagyjából a fele realizálódik a rendező országok GDP-jében. Emellett közvetve és közvetetten több mint 800 ezer munkahely létrejöttében játszik szerepet a bő egyhónapos torna, a rendező országok költségvetési bevétele pedig 9,4 milliárd dollár lehet adók formájában. A legnagyobb hatással a turizmusra és vendéglátásra lehet az esemény, emellett profitálhat belőle a légiközlekedés, a kiskereskedelem és a szolgáltatások is.

Ezek a számok elsőre szépen néznek ki, hiszen a nemzetközi szövetség kevesebb mint 15 milliárd dolláros költséggel számol, vagyis, ha megvalósulnak a becslések, akkor ennek többszöröse jelenhet meg gazdasági haszonként.

Természetesen a FIFA számai szépek ugyan, de nem biztos, hogy helytállóak. Közgazdászok ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy

a hasonló nagy sportesemények valódi gazdasági haszna gyakran sokkal kisebb, mint amit előzetesen becsülnek.

A futballszurkolók által elköltött pénz nagy része ugyanis mindenképp megjelenne a gazdaságban a nyári turisztikai főszezonban. Sőt, vannak olyanok, akik épp a várható tömeg, a közlekedési káosz és az egekbe emelkedő szállodaárak miatt maradnak távol a rendező városoktól. Így a szakértők szerint hiba a torna alatt a szurkolók által elköltött teljes összeget gazdasági haszonként feltüntetni. Sok kritika érte a szervezőket, hogy a jegyárak akár az 1000 dollárt is elérik a meccsekre, viszont ez egyben azt is jelenti, hogy a helyi gazdaságban kevesebb pénzt költenek el a szurkolók. Többek között ezt emelte ki az S&P Global elemzése is, mely szerint helyi szinten lehet gazdaságélénkítő hatása a világbajnokságnak, de teljes nemzetgazdasági szinten ez elhanyagolható.

A majdnem 32 ezer milliárd dolláros amerikai GDP mellett a 17 milliárd dollárra becsült gazdasági hatás a világbajnokság esetében kevesebb mint 0,05%-os lökést adhat az amerikai gazdaságnak – írta a Newsweek a Statista adataira hivatkozva.

Egyelőre a számok is azt támasztják alá, hogy a világbajnokság csalódást okozhat Amerikának gazdaságilag. Az amerikai szállodaszövetség tagjainak nyolcvan százaléka azt válaszolta egy felmérésben, hogy a foglalásaik elmaradnak az előzetes várakozásoktól közvetlenül a torna előtt, emellett a jegyek sem fogynak olyan ütemben, mint a szervezők remélték, még mindig több tízezer tikett áll rendelkezésre elsősorban a csoportmérkőzésekre. Sokan ezt annak tudják be, hogy a mezőny 48 csapatosra bővítése miatt olyan országok is szerepelnek a tornán, akik kevesebb nézőt vonzanak.

Nemrég a Natixis is készített egy becslést a világbajnokság potenciális gazdasági hatásairól. Számításaik szerint Mexikó GDP-je 0,1-0,2 százalékkal ugorhat meg a rendezvény következtében, az USA esetében ők is mindössze 0,05%-os gazdasági hatással számolnak, míg Európa egyáltalán nem profitál majd szerintük a tornából, hiába van több európai csapat is, melyek esélyesek akár a végső győzelemre is.

Egy nyertese már biztos van a világbajnokságnak

Sportközgazdászok szerint külön kell választani a világbajnokság esetében a FIFA és a rendező országok hasznát. A kettő ugyan összefügg, hiszen mindkét fél sikeres torna rendezésében érdekelt, ennek ellenére jelentős különbségek lehetnek a haszon eloszlásában.

A közvetlen bevételek jelentős része a nemzetközi szövetség kasszájában landol a jegyek eladásából, a tévés jogdíjakból, a szponzorációból és az ajándéktárgyakból. A rendező városok esetében a gazdasági előnyök sokkal nehezebben megfoghatóak, közvetlen hatás jelentkezik a turizmus élénkülésén és a megnövekedett forgalmon keresztül. Ráadásul eközben a költségek nagy része a rendező országot terheli az infrastruktúraberuházásokkal és a megnövekedett biztonsági költségekkel.

Az előző katari világbajnokságot megelőző négyéves ciklusban 2019-22 között a FIFA rekordbevételt, 7,57 milliárd dollárt realizált, miközben a rendező ország az eredetileg becsült 20 milliárd dolláros összeg több mint tízszeresét, 220 milliárdot költötte el.

Nem az USA lehet az első rendező ország, melynek gazdasági hasznai elmaradnak az előzetes várakozásoktól, ezt már megszokhattuk az elmúlt két évtizedben – mondta a Newsweeknek Dennis Coates, a University of Maryland közgazdász professzora.

A FIFA kapja a bevételt, a rendező országok pedig fizetik a számlát

- foglalta össze röviden Coates a vb-rendezés tapasztalatait.

Vagyis a nemzetközi szövetség már szinte biztosan nyer a mostani tornával is, az viszont erősen kérdéses, hogy a rendező országok valóban profitálnak-e belőle.

A fogadóirodák többsége jelenleg arra lát a legnagyobb esélyt, hogy a francia, a spanyol vagy az angol válogatott nyeri meg a világbajnokságot, az ő végső győzelmükre lehet a legalacsonyabb oddsszal fogadni. Mellettük esélyesek lehetnek az argentinok, a brazilok és a portugálok is.

Címlapkép forrása: David Jensen/USSF/Getty Images