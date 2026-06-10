Akár százmilliárdos megtakarítást is el lehetne érni a közpénzek felhasználásában

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A közbeszerzésekről általában a merev szabályok, a hosszadalmas eljárások és költségtúllépések jutnak eszünkbe. Pedig megfelelő előkészítéssel és tudatos tervezéssel a közbeszerzés nemcsak közpénzt költ el, hanem – eredeti rendeltetésének megfelelően – értéket is teremthet. A közbeszerzés ugyanis nem pusztán adminisztratív kötelezettség, hanem a közpénzek felhasználásának olyan demokratikus intézménye, amely egyszerre kell, hogy szolgálja az átláthatóságot, a piaci versenyt és a közérdeket. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) ezért szakmai vitaanyagot készített az új kormányzat számára a hazai közbeszerzési rendszer hatékonyságának javításáról.

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A javaslatcsomag abból indul ki, hogy az új kormány két párhuzamos kényszerrel néz szembe:

jelentős költségmegtakarítást kell elérni a költségvetésben,

miközben érdemi gyorsulást kell felmutatni az európai uniós források lehívásában.

Mivel a közbeszerzési rendszer jelentős része uniós szabályokra épül, a megoldás nem a szabályok újraírásában, hanem a meglévő mozgástér tudatosabb kihasználásában rejlik.

A közbeszerzésekről szóló viták többsége ma is az eljárási kérdésekre koncentrál. Hogyan lehet gyorsabban lebonyolítani egy tendert? Csökkenthető-e a jogviták száma? Szükség van-e újabb ellenőrzési pontokra? Valójában a közbeszerzések sikerét nem pusztán a folyamat során meghozott döntések határozzák meg, hanem azok is, amelyek már hónapokkal korábban megszülettek.

Egy rosszul előkészített beruházás ritkán válik jó beruházássá attól, hogy szabályosan bonyolítják le. Ha nem világos a cél, ha hiányos az előkészítés, ha nem áll rendelkezésre megfelelő piaci információ vagy reális költségbecslés, akkor az eljárás eredményeképp legfeljebb egy szabályosan lebonyolított, szuboptimális projekt születik.

Ezért különösen fontos, hogy a nagyobb állami beszerzések esetében nagyobb hangsúlyt kapjon egy kötelező előzetes szükségvizsgálat, a piaci konzultáció és a stratégiai tervezés. Az MGYOSZ javaslata szerint minden jelentősebb, például 100 millió forint feletti beszerzés előtt készüljön egy sztenderdizált szükségvizsgálat: egy rövid, 1–2 oldalas dokumentum, amely megindokolja, hogy a felmerült probléma valóban új beszerzést igényel-e.

A legolcsóbb beszerzés ugyanis sokszor az, amely végül nem történik meg.

A vizsgálatnak arra is ki kellene térnie, hogy az adott igény kielégíthető-e meglévő készletből, már megkötött keretmegállapodásból, központi szerződésből, megosztott használattal – vagy akár a beszerzés elhagyásával. Nem minden beruházás jó beruházás, amely megvalósul, és nem is minden beruházás rossz beruházás, amely végül el sem indul. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás ott kezdődik, hogy az állam megfelelő célra költ a megfelelő módon – és a megfelelő időben.

Az átláthatóság és a hatékonyság nem egymást kizáró tényezők

Gyakran úgy jelenik meg a kérdés, mintha választani kellene az átláthatóság és a hatékonyság között. Mintha a gyorsabb eljárások szükségszerűen gyengébb kontrollt, a szigorúbb ellenőrzés pedig elkerülhetetlenül lassabb megvalósítást jelentene. Az átláthatóság nem adminisztratív teher, hanem a közbizalom feltétele. A piaci verseny pedig nem akadálya, hanem motorja a jobb megoldásoknak. A gondosan előkészített közbeszerzés tehát egyszerre szolgálhatja a közérdeket és a gazdasági hatékonyságot.

A jó állam nemcsak ellenőriz, de fel is készül

A közbeszerzési rendszer minőségét nem az eljárási szabályok, hanem az elbírálásban résztvevő emberek határozzák meg. A közbeszerzés ma már összetett szakma: jogi, műszaki, pénzügyi és piaci szempontok egyidejű mérlegelését igényli. Az állam akkor tud jó megrendelőként fellépni, ha rendelkezik olyan szakemberekkel, akik ezeket a tudásokat képesek összehangolni, és ezek alapján felelős döntéseket hozni.

Ezért a közbeszerzési szakemberek képzésének és továbbképzésének megerősítése nem technikai részletkérdés, hanem a rendszer eredményességének egyik alapfeltétele. Különösen indokolttá teszi ezt, hogy az egységes közbeszerzési referensképzés megszűnt, miközben a rendszer egyre összetettebb szakmai felkészültséget igényel. Az MGYOSZ szerint

szükség lenne egy egységes, minőségbiztosított képzési rendszer kialakítására, amely egyaránt támogatja az ajánlatkérői és az ajánlattevői oldalon dolgozó szakemberek felkészítését, és hosszabb távon kiszámítható szakmai életpályát kínál a közbeszerzés területén.

Ugyanez igaz a vállalkozói oldal tapasztalatainak és visszajelzéseinek becsatornázására.

Az MGYOSZ úgy véli, indokolt a vállalkozói oldal képviseletének erősítése a Közbeszerzési Tanácsban is. A korábban megcélzott egyharmados képviseleti arány helyreállítása nagyobb súlyt adna a piaci tapasztalatoknak a szakmai döntés-előkészítésben, és hozzájárulhatna ahhoz, hogy a szabályozás alakításában kiegyensúlyozottabban jelenjenek meg az ajánlatkérői és ajánlattevői szempontok.

Az állam és a piac nem egymás ellenfelei ebben a folyamatban: közös érdekük, hogy a közbeszerzések minél jobb eredményt hozzanak.

A folyamatok egyszerűsítése és gyorsítása szintén ebbe az irányba mutat. A kontroll szükséges, de a felesleges párhuzamosságok és indokolatlan késedelmek végső soron nem az átláthatóságot szolgálják, hanem a beruházások megvalósulását nehezítik.

A meglévő rendszerben is vannak tartalékok

A közbeszerzési rendszerben rejlő tartalékok jelentőségét a volumen érzékelteti igazán.

Magyarországon 2025-ben közel 6900 eredményes közbeszerzési eljárás zárult le, mintegy 4500 milliárd forint értékben. Ilyen nagyságrend mellett már néhány százalékos hatékonyságjavulás is százmilliárdos megtakarítást vagy többleteredményt jelenthet a közpénzek felhasználásában.

Éppen ezért a közbeszerzések jövőjéről szóló vitákban érdemes nemcsak az eljárások szabályosságára, hanem azok eredményességére is figyelni. Ha ugyanabból a közpénzből jobb beruházások valósulnak meg, ha a fejlesztések gyorsabban jutnak el a megvalósításig, és ha a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban hasznosulnak, akkor a közbeszerzés betölti eredeti rendeltetését.

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