Akár százmilliárdos megtakarítást is el lehetne érni a közpénzek felhasználásában

A javaslatcsomag abból indul ki, hogy az új kormány két párhuzamos kényszerrel néz szembe:
- jelentős költségmegtakarítást kell elérni a költségvetésben,
- miközben érdemi gyorsulást kell felmutatni az európai uniós források lehívásában.
Mivel a közbeszerzési rendszer jelentős része uniós szabályokra épül, a megoldás nem a szabályok újraírásában, hanem a meglévő mozgástér tudatosabb kihasználásában rejlik.
A közbeszerzésekről szóló viták többsége ma is az eljárási kérdésekre koncentrál. Hogyan lehet gyorsabban lebonyolítani egy tendert? Csökkenthető-e a jogviták száma? Szükség van-e újabb ellenőrzési pontokra? Valójában a közbeszerzések sikerét nem pusztán a folyamat során meghozott döntések határozzák meg, hanem azok is, amelyek már hónapokkal korábban megszülettek.
Egy rosszul előkészített beruházás ritkán válik jó beruházássá attól, hogy szabályosan bonyolítják le. Ha nem világos a cél, ha hiányos az előkészítés, ha nem áll rendelkezésre megfelelő piaci információ vagy reális költségbecslés, akkor az eljárás eredményeképp legfeljebb egy szabályosan lebonyolított, szuboptimális projekt születik.
Ezért különösen fontos, hogy a nagyobb állami beszerzések esetében nagyobb hangsúlyt kapjon egy kötelező előzetes szükségvizsgálat, a piaci konzultáció és a stratégiai tervezés. Az MGYOSZ javaslata szerint minden jelentősebb, például 100 millió forint feletti beszerzés előtt készüljön egy sztenderdizált szükségvizsgálat: egy rövid, 1–2 oldalas dokumentum, amely megindokolja, hogy a felmerült probléma valóban új beszerzést igényel-e.
A legolcsóbb beszerzés ugyanis sokszor az, amely végül nem történik meg.
A vizsgálatnak arra is ki kellene térnie, hogy az adott igény kielégíthető-e meglévő készletből, már megkötött keretmegállapodásból, központi szerződésből, megosztott használattal – vagy akár a beszerzés elhagyásával. Nem minden beruházás jó beruházás, amely megvalósul, és nem is minden beruházás rossz beruházás, amely végül el sem indul. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás ott kezdődik, hogy az állam megfelelő célra költ a megfelelő módon – és a megfelelő időben.
Az átláthatóság és a hatékonyság nem egymást kizáró tényezők
Gyakran úgy jelenik meg a kérdés, mintha választani kellene az átláthatóság és a hatékonyság között. Mintha a gyorsabb eljárások szükségszerűen gyengébb kontrollt, a szigorúbb ellenőrzés pedig elkerülhetetlenül lassabb megvalósítást jelentene. Az átláthatóság nem adminisztratív teher, hanem a közbizalom feltétele. A piaci verseny pedig nem akadálya, hanem motorja a jobb megoldásoknak. A gondosan előkészített közbeszerzés tehát egyszerre szolgálhatja a közérdeket és a gazdasági hatékonyságot.
A jó állam nemcsak ellenőriz, de fel is készül
A közbeszerzési rendszer minőségét nem az eljárási szabályok, hanem az elbírálásban résztvevő emberek határozzák meg. A közbeszerzés ma már összetett szakma: jogi, műszaki, pénzügyi és piaci szempontok egyidejű mérlegelését igényli. Az állam akkor tud jó megrendelőként fellépni, ha rendelkezik olyan szakemberekkel, akik ezeket a tudásokat képesek összehangolni, és ezek alapján felelős döntéseket hozni.
Ezért a közbeszerzési szakemberek képzésének és továbbképzésének megerősítése nem technikai részletkérdés, hanem a rendszer eredményességének egyik alapfeltétele. Különösen indokolttá teszi ezt, hogy az egységes közbeszerzési referensképzés megszűnt, miközben a rendszer egyre összetettebb szakmai felkészültséget igényel. Az MGYOSZ szerint
szükség lenne egy egységes, minőségbiztosított képzési rendszer kialakítására, amely egyaránt támogatja az ajánlatkérői és az ajánlattevői oldalon dolgozó szakemberek felkészítését, és hosszabb távon kiszámítható szakmai életpályát kínál a közbeszerzés területén.
Ugyanez igaz a vállalkozói oldal tapasztalatainak és visszajelzéseinek becsatornázására.
Az MGYOSZ úgy véli, indokolt a vállalkozói oldal képviseletének erősítése a Közbeszerzési Tanácsban is. A korábban megcélzott egyharmados képviseleti arány helyreállítása nagyobb súlyt adna a piaci tapasztalatoknak a szakmai döntés-előkészítésben, és hozzájárulhatna ahhoz, hogy a szabályozás alakításában kiegyensúlyozottabban jelenjenek meg az ajánlatkérői és ajánlattevői szempontok.
Az állam és a piac nem egymás ellenfelei ebben a folyamatban: közös érdekük, hogy a közbeszerzések minél jobb eredményt hozzanak.
A folyamatok egyszerűsítése és gyorsítása szintén ebbe az irányba mutat. A kontroll szükséges, de a felesleges párhuzamosságok és indokolatlan késedelmek végső soron nem az átláthatóságot szolgálják, hanem a beruházások megvalósulását nehezítik.
A meglévő rendszerben is vannak tartalékok
A közbeszerzési rendszerben rejlő tartalékok jelentőségét a volumen érzékelteti igazán.
Magyarországon 2025-ben közel 6900 eredményes közbeszerzési eljárás zárult le, mintegy 4500 milliárd forint értékben. Ilyen nagyságrend mellett már néhány százalékos hatékonyságjavulás is százmilliárdos megtakarítást vagy többleteredményt jelenthet a közpénzek felhasználásában.
Éppen ezért a közbeszerzések jövőjéről szóló vitákban érdemes nemcsak az eljárások szabályosságára, hanem azok eredményességére is figyelni. Ha ugyanabból a közpénzből jobb beruházások valósulnak meg, ha a fejlesztések gyorsabban jutnak el a megvalósításig, és ha a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban hasznosulnak, akkor a közbeszerzés betölti eredeti rendeltetését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan kettős nyomás alá kerülhetünk a távoli háború miatt, aminek évekig fizethetjük az árát
Az iráni konfliktus „láthatatlan” erői már Európa jövőjét is alakítják.
Kína már elindult, Európa késésben van: komoly nyomás alatt a magyar autóipar
Erről is szó volt a Portfolio Debrecen Economic Forum 2026 konferenciáján.
Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk
Nehéz nukleáris projektek előtt Magyarország.
Nagy fordulat jön a munkaerőpiacon: Dani Rodrik szerint teljesen átalakul a dolgozók élete
Az elismert közgazdász az AI-transzformációról és a munkahelyekkel szembeni új elvárásokról is beszélt Budapesten.
Debrecen Economic Forum: ez vár ránk az euróbevezetés útján
Sztárközgazdászok elemzték a magyar gazdaság kilátásait az euróbevezetés lehetséges apropóján.
Legendás magyar kirándulójárat végállomása születik újjá: kiderült, mi lesz a sorsa a patinás épületnek
A tervek szerint 2027-re újra megnyithatja kapuit.
Maximumra pörgeti Moszkva egy fegyver bevetését a fronton: Ukrajna tehetetlen
Árulkodóak a műholdfelvételek.
A magyar gazdasági modell kifulladt, a poroszos oktatást pedig le kell cserélni
Interjú Zakor Sándorral, a Prohuman tulajdonosával többek között arról, hogy miben volt elvesztegetett az elmúlt 16 év.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről?
Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR
Eljött a légitársasági részvények ideje az olajár esése után?
A Brent visszahúzódása javítja a légitársaságok rövid távú kockázat-hozam képét, de a szektorfordulót csak a kulcsszintek fölötti zárások erősítenék meg. A Delta és a United lehet a s
Könnyen csapdává válhat a SpaceX körüli eufória
A történelem nem feltétlenül azoknak kedvez, akik a legnagyobb várakozások közepette szállnak be. Az IPO-k többsége hosszabb távon alulteljesíti a piacot, a valódi szupernyertes vállalatok...
Az 1,8%-os májusi inflációs adat teret nyithat a kamatcsökkentésnek
A vártnál kedvezőbb, 1,8 százalékos éves inflációt mért a KSH. Ezen kifejezetten kedvező adatok növelik a jegybank mozgásterét lehetőséget teremtve az alapkamat újabb csökkentésére. De m
Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolitikai váltás, ESG és AI
A budapesti irodapiac egyszerre állhat a prémium, ESG-kompatibilis terek iránti kereslet erősödése és az AI középtávú kockázatai előtt. The post Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolit
Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült
Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a személyautó vált a mobilitás első számú eszközévé. Az... The post Magyarország tartott ki
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
Közép-Európa legnagyobb VRFB-tárolója épül meg (x)
Szűrővizsgálat vagy műtét? Egészséghitellel nem jelent gondot! (x)
Az új konstrukció révén már nem kell kompromisszumot kötnie.
Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk
Nehéz nukleáris projektek előtt Magyarország.
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.
Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?
A keddi Checklistben a friss inflációs adatról beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?