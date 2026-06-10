Árokszállási: Magyarország nem 2030-ra, hanem csak 1-2 évvel később áll majd készen az euróra

Kármán András pénzügyminiszter céljánál csak 1-2 évvel későbbre valószínűsíti az eurózónába való belépést Árokszállási Zoltán, az MBH vezető elemzője, aki a tartósan 2 százalékos infláció elérését tartja a legnagyobb kihívásnak. A vagyonadó mindössze a GDP 0,3 százalékának megfelelő bevételt hozhat a költségvetésnek, "ha nagyon jól csinálják", miközben jelentős kockázatokat hordoz. A forint árfolyama tartósan a 360-as szint körül alakulhat, 2027-re is erre számítanak. A vendégmunkások behozatalának részletes stopja egy-két éve, feszesebb munkakerőpiac mellett húzós lépés lehetett volna, most kevésbé, és a magyar bérszínvonal indokolhatja a lépést.

A növekedési kilátások ismertetésével kezdett Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója a bank sajtótájékoztatóján, aki 1,6 százalékos növekedést vár az idei évre. Ezt legfőképpen a fogyasztás bővülése támogatja, amit a kormányzati "jövedelemkiengedések" (pl. anyák SZJA-mentessége) és a fogyasztói bizalom javulása indokol. A nettó export negatívan járul majd hozzá az idei növekedéshez. Azt látjuk, hogy az exportteljesítmény gyengélkedik, miközben az import nő, éppen a fellendülő fogyasztás miatt, a beruházásoknál egy enyhe növekedés megindulhat idén. Jövőre már 3 százalékkal is nőhet a GDP, amit az uniós források felszabadítása alapoz meg.

A nemzetközi környezetre áttérve kijelentette, hogy Németországban számítanak ugyan a gazdaság némi élénkülésére, azonban

Arra nem számítunk, hogy visszatérnek a 2010-es évek elejére emlékeztető növekedések

– jelentette ki.

Amikor legutóbb találkoztunk, a Fedtől még két vágást vártak a piacok – kezdte mondandóját Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője, ezzel is aláhúzva, hogy milyen gyorsan mennyire megváltoztak a körülmények. Az EKB kapcsán elmondták, hogy 2-3 kamatemelést várnak a befektetők, ez az elemző szerint már csak az alacsony növekedés miatt is túlzás, így ők egy kamatemeléssel számolnak nyáron. A Fed esetében is kamatemelést áraz a piac, Balog-Béki szerint azonban akár év végéig is kivárhat az amerikai jegybank.

A mikrofon Árokszállási Zoltánnál, mellette Balog-Béki Márta. Forrás: MBH.

A májusi infláció meglepően alacsony volt, ezt elsősorban az erős forint miatt a vártnál alacsonyabb élelmiszerinfláció okozta. Az év folyamán emelkedni fog a drágulás üteme, mivel a nyári hónapokban vége lehet az élelmiszerek árrésstopjának, és lejárnak az "önkéntes" árkorlátozások is. Összességében idén 2,7, jövőre 3,7 százalékos inflációt várnak. Így szinte biztosra vehető a kamatvágás az MNB-től a következő ülésen.

Van tér kamatot csökkenteni, "iránostul" is

– állapította meg Árokszállási. Már most júniusban lehet vágni. Jövő év elején azonban eléggé szűkülni fog a reálkamat az emelkedő infláció miatt, ezért az MNB-nek továbbra is óvatosnak kell maradnia.

Árokszállási Zoltán elmondta, hogy az utóbbi időben sok vállalati (treasury) vezető érdeklődik nála a forint árfolyamának alakulásáról. (Az utóbbi időben több vállalat panaszkodott arra, hogy a túl erős forint megnehezíti az exportot.) A bank azonban minden bizonnyal azt gondolja, hogy ez nem kell, hogy megugorhatatlan problémát jelentsen, ahogy erről az "Erősödő forint mellett is nőhet az export, ha javul a versenyképesség" című dia is árulkodott.

Valójában nincs erős összefüggés az árfolyam változása és az exportteljesítmény közt,

mondta el az elemző a régió 2007 és 2025 közti helyzetét vizsgáló ábra alapján. Szerintük egyébként tartósan erősebb forintra kell készülni, 360 körüli euróárfolyamra, ez így is marad, az idei és jövő év végére is nagyjából erre számítanak. A forint nagyon együtt mozgott az olaj árával, a választások utáni hatás már "bent van", már a nemzetközi környezet mozgatja a forintot.

Árokszállási szerint az euróbevezetésre "nagyon ambiciózus azt mondani, hogy 2030-ra minden tekintetben készen leszünk", mert ez azt is jelenti, hogy addigra két évet el kellene tölteni az ERM II-ben. (Tehát az euró árfolyamához képest egy sávban kell mozogni). Persze technikailag be lehet lépni, az infláció lehet az igazi kihívás. Az, hogy tartósan 2 százalék legyen az infláció, nehéz, emiatt

Mi azt gondoljuk, hogy várhatóan nem 2030-ra fog készen állni az ország a csatlakozásra, hanem 1-2 évvel később.

A kormány vendégmunkások behozatalát részlegesen korlátozó intézkedése kapcsán az elemző kérdésünkre elmondta, hogy "vegyes érzéseim vannak", mivel ez akár egy termelést gátló tényező lehet, ugyanakkor az is igaz, hogy sokat emelkedtek a bérek, de a hazai bérszínvonal még mindig elmarad a régiótól. Fontos az is, hogy az intézkedés nem lesz egy "full stop", az itt lévő vendégmunkásokat "nem kell hazazavarni". Ez a részleges tiltás most kisebb fennakadást okoz, mint 1-2 évvel ezelőtt okozott volna, mivel a munkarőpiac lazult, így most könnyebb munkaerőt találni.

A vagyonadó lehetséges költségvetési hatásáról szóló kérdésre Árokszállási elmondta, hogy "kevés" hatása lehet, a GDP 0,2 százaléka, vagy 0,3, ha nagyon jól csinálják a bevezetést. Eközben felvet veszélyeket, a vagyonosok elhagyhatják az országot.

Címlapkép forrása: Portfolio