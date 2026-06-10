Átadták Magyarország legnagyobb villamosenergia-tárolóját

Magyarország eddigi legnagyobb akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítményét adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Buj határában szerdán - írta meg az MTI.

A két, összesen 99,8 MW teljesítményű és 144,288 MWh kapacitású berendezés több mint 11,3 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatásból épült meg.

Az eseményen Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára kiemelte: "a létesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a magyar villamosenergia-piacon nőjön a verseny, csökkenjenek a kiegyenlítési költségek és az árak, vagyis ahhoz, hogy Magyarország egy fenntarthatóbb, biztonságosabb és olcsóbb energiaellátást építhessen ki".

A magyar kormánynak a fő fókusza a következő három hónapban, hogy azokra a meg nem valósult projektekre szánt RRF-es összegeket próbálja meg hazahozni, amelyeket hasonló célokra kellett volna elkölteni az elmúlt három-négy évben

- fogalmazott Tótth András.

Hozzátette: a kabinet szeretne egy olyan hazai energiapiacot létrehozni, ahol a minisztérium, illetve a kormány alapelvei, azaz a transzparencia, a verseny és korrupciómentesség érvényesülnek.

Az államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy a következő négy évben a bejövő RRF-pénzekből mintegy másfél milliárd eurót fognak fordítani a nagy-, a közép- és a kisfeszültségű villamosenergia-hálózat fejlesztésére, ez pedig a következő években mintegy 5000 megawattnyi új megújuló kapacitás és várhatóan az ehhez tartozó tárolókomplexumok létrehozását is lehetővé teszi majd.

Batta Gergő, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. operatív vezérigazgató-helyettese az eseményen azt mondta, hogy

jelenleg mintegy 8500 megawattnyi PV naperőműves erőmű működik a magyar villamosenergia-rendszerben, amelyek folyamatosan termelik a villamosenergiát.

Az átadott berendezésről elmondta: a két akkumulátoros egység rendszerbe történő csatlakoztatása érdekében a MAVIR bővítette a meglévő buji transzformátor-alállomását két új 132 kV-os mezővel, amely mintegy 700 millió forintos beruházást jelentett a társaságnak.

Joao Manso Neto, a projektfejlesztő Greenvolt Csoport globális ügyvezető igazgatója a fejlesztésről szólva elmondta, hogy a Buj határában megvalósított energiatárolók a cégcsoport második befektetése Magyarországon,

heteken belül pedig elindítjuk a harmadik fejlesztésünket.

Az amerikai KKR portfóliójába tartozó, száz százalékban megújuló energiával foglalkozó vállalatcsoport Európa, Ázsia és Észak-Amerika húsz országában van jelen, több mint ezer alkalmazottat foglalkoztat, bevétele pedig 200 millió euró - tette hozzá az ügyvezető igazgató. A buji projektet a csoporthoz tartozó a Greenvolt Power fejlesztette; a cég jelenleg 158 MW naperőművi és 135 MW akkumulátoros energiatároló projektfejlesztési portfólióval rendelkezik Magyarországon.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt