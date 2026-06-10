Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése – mit hoz ez a tanároknak?

Már a mostani tanévben megszűnik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere (TÉR), és szeptembertől egyeztetések indulnak egy új szisztéma bevezetéséről. Lannert Judit gyermekügyi és oktatási miniszter így csökkentené a pedagógusok adminisztrációs terheit, és hozna azonnali változást az iskolákba. A TÉR megszüntetése azonban azt is jelenti, hogy az alapján már biztosan nem részesülnek béremelésben a tanárok szeptembertől – igaz, a törvényjavaslatot benyújtó tiszás képviselők szerint ez nem jelenti azt, hogy egy pedagógus teljesítményét ne lehetne elismerni.

A keddi nap folyamán a Tisza benyújtotta a pedagógusok jelenlegi teljesítményértékelési rendszerének (TÉR) megszüntetését célzó javaslatát. Ebben az áll:

A 2025/2026. tanév, óvoda esetében az ugyanezen időszakra eső nevelési év során a (pedagógusok életpályájáról szóló törvény – a szerk.) 98. § (3) bekezdése szerinti teljesítményértékelést a munkáltató nem folytatja le.

Ez alapján egyértelművé vált, hogy a TÉR-t már ebben a tanévben megszüntetik. Az értékelést főszabály szerint június 30-ig kellene elvégezni, így látható, hogy az új kormány szinte az utolsó pillanatban húzza be a kéziféket.

Mi a sietség oka?

Lannert Judit gyermekügyi- és oktatási minisztert Qubit-nak adott interjújában arról kérdezték, hogy mi az, amit szerinte már a minisztersége első 100 napjában érezni lehet majd a kormányzásából. Ő erre úgy válaszolt, hogy "azt remélem, hogy egy kicsit megnyugodnak a pedagógusok, és ettől kicsit nyugodtabb lesz az iskolai hangulat is. Tényleg azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Folyamatosan egyeztetünk a szakmai szervezetekkel, hogy már most könnyebb legyen az iskolai élet, például a kompetenciamérés-cunamit leállítjuk, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét (TÉR) megszüntetjük. Minden, ami túl sok adminisztrációval jár, azon változtatunk [...]. Azt szeretnénk, ha a tanárok jobban éreznék, hogy megbecsülik őket, hogy érezzenek perspektívát, még ha most nem is tudunk rögtön sok dologban változtatni, mert a szeptemberi tanévkezdéshez már túl rövid az idő."

Ez alapján a gyors beavatkozás oka részint az, hogy az oktatás terén tervezett reformok közül ez az, ami az egyik leggyorsabban megoldható, és a mindennapokban érezhető változást hozhat. A másik ok minden bizonnyal az, hogy a szakszervezetek ezt kérték.

Sokan örülünk annak, hogy megszűnik még idén a teljesítményértékelés a borzasztó rendelet alapján, és nem kell ezt végigcsinálni. Ezt kértük egyébként Lannert Judittól, és nem csak a PDSZ, hanem más szervezetek is

– reagált a miniszter bejelentésére a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).

Az eddigiek alapján Lannert Judit tűnik a társadalmi egyeztetésre egyik legnagyobb hangsúlyt helyező miniszternek. Több szakszervezet és civil szervezetek (Tanítanék Mozgalom, Civil Közoktatási Platform, Oktatói Hálózat) is arról számoltak be, hogy egyeztettek a miniszterrel. Emellett nemrég bejelentette, hogy új testületet hoz létre Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoport néven a fiatalok bevonására.

Hoppon maradnak a tanárok?

A gyors megszüntetésnek azonban van egy kellemetlen következménye is. A pedagógusok abban a hitben kezdték el a tanévet tavaly szeptemberben, hogy a rendszer érvényben lesz. Így a TÉR szerint pontokat érő tevékenységek elvégzésével jó értékelést érhetnek el, ami a következő tanévben béremelésre fordítódik le. (A TÉR működésére a cikk későbbi részében kitérünk.) Emiatt vannak olyan pedagógusok, akik most csalódottak, mivel az év során a kedvező teljesítményértékelés reményében is tettek plusz erőfeszítéseket, a rendszert azonban most megszüntetik.

A kormányt kérdeztük arról, hogy tervezik-e valahogyan kárpótolni az érintett tanárokat, cikkünk megjelenéséig azonban nem kaptunk választ. A törvényjavaslatot benyújtó tiszás képviselők azt írták a javaslat indoklásában:

A pedagógusokra vonatkozó általános szabályok alapján a munkáltató a pedagógus illetményét az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a teljesítményére figyelemmel, így a rendelet hatályon kívül helyezése nem jelenti azt, hogy a pedagógus teljesítményét ne lehetne elismerni.

Hogy ezzel az eszközzel mennyire élnek majd a valóságban az intézmények, a jövő zenéje.

Miért képviselők nyújtották be a javaslatot, és nem az azt bejelentő Lannert Judit? Ennek oka minden bizonnyal az, hogy a képviselői indítványt hamarabb el tudja fogadni a parlament. Erre már csak azért is szükség van, mert a törvény természetesen csak megszavazását és kihirdetését követően lép hatályba. Mivel az értékelést június 30-ig kellene elvégezni a jelenleg érvényes szabályozás szerint, ezért érthető, ha igyekeznek minél hamarabb elfogadni az új szabályt. Arra azonban figyelt a Tisza, hogy a benyújtóknak legyen köze az oktatáshoz: Kapronczai Balázs képviselő iskolaigazgatóként, Müller Anna tanárként dolgozott.

Mi (volt) a TÉR?

A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az előző tanévben vezette be az Orbán-kormány. A lényege az volt, hogy a pedagógusok teljesítményét különböző szempontok szerint értékelték, a rendszerben összesen 100 pontot lehetett elérni. Az 50 pontnál többet elérő, "átlagos" teljesítményű pedagógusok is részesülhettek illetményemelésben (ennek értékét maximum havi 20 ezer forintban állapították meg legutóbb), kiemelkedő teljesítménynek a 80 pont feletti érték számított (ez 20-60 ezer forint közti emelést jelentett).

Az értékelés jelentős részét 3, személyre szabott teljesítménycél tette ki (24 pont), a pedagógusoknak ehhez ki kellett jelölnie a tanév elején 3 célt, amiben fejlődni szeretnének, és a tanév végén ennek a teljesülését mérték vissza. Emellett olyan értékelési szempontok szerepeltek, mint a "pedagógiai munka minősége, eredményessége", "tehetséggondozás, felzárkóztatás", "motiváció, elkötelezettség, etikus magatartás". Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy például aki mérhetően javította a tanulói eredményeket, mondjuk kompetenciamérési, tantárgyi, továbbtanulási vagy lemorzsolódási mutatók alapján, versenyre készített fel tanulókat, tehetséggondozást vagy felzárkóztatást végzett, vagy továbbképezte magát, az jobb értékelést kapott.

A folyamatot a KRÉTA-ban adminisztrálni kellett, tehát a célok kijelölését, a tanév során az egyes tevékenységekről szóló igazolásokat, illetve a végén magát az értékelést is fel kellett tölteni.

Mi ezzel a probléma?

Lannert Judit szerint éppen ez, vagyis hogy "a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le". Emellett az is problémás szerinte, hogy nem a tanárok valós teljesítményét tükrözi, és "nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést." Korábban a miniszter általánosságban többször beszélt arról, hogy azzal, hogy a számszerűsíthető dolgokra fókuszálunk, sok fontos minőségi szempont elvész.

A pedagógusok az adminisztráció mellett más szempontokat is kiemeltek. Ők sokszor arról számoltak be, hogy megalázóként élték meg a folyamatot, többen arról panaszkodtak, hogy éppen a 80 pontos határ alatti értékelést kaptak, illetve igazságtalannak tartották a rendszert. "Ne legyen még egyszer ez a rendszer, ahol ugyanazért a teljesítményért teljesen különböző pénzt lehetett kapni. Volt, aki nem kapott semmit, illetve mások meg mondjuk kaptak 60 ezer forintot. Mert sajnos erről kaptunk mi folyamatosan visszajelzéseket tőletek a tavalyi rendszerben" – mondta PDSZ. Emellett még a javaslat elfogadásakor sokan azt is sérelmezték, hogy az eltérő bérek miatt nő majd a tantestületeken belüli feszültség.

Az oktatási miniszter már említett interjúja alapján egyébként nem tartja ördögtől valónak az eltérő béreket, sőt, TÉR működésképtelenségének egyik okaként azt jelölte meg, hogy a vezetők nem mertek differenciálni. Az igazgatók kapcsán azt mondta:

Korábban az intézményvezetőktől nem is várták el, hogy önállóan, felkészült vezetőként működjenek. Ezt a teljesítményértékelési rendszernél (TÉR) is láttuk, ami azért sem működött sok egyéb ok mellett, mert az igazgatók nem mernek differenciálni, mert nem mernek konfliktusokat fölvállalni.

Mi jön most?

A TÉR-t megszünteti az új kormány, ez nem jelenti azonban azt, hogy a jövőben ne szeretnék a teljesítmény szempontját érvényesíteni a pedagógusok bérében. Hogy ez a rendszer hogyan fog működni, arról még nem sok tudásunk van, jó okkal. Lannert Judit azt írta:

A következő tanévben szakmai egyeztetést indítunk pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsuk ki az új rendszert.

Ezek alapján az valószínűsíthető, hogy új teljesítményértékelési rendszerrel leghamarabb a 2027/28-as tanévben számolhatnak a tanárok.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter aláírja az eskü szövegét az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én. Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert