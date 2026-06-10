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Dupla koncertet ad a Metallica - Így változik a közlekedés
Gazdaság

Dupla koncertet ad a Metallica - Így változik a közlekedés

MTI
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A Puskás Arénában csütörtökön és szombaton este is koncertet rendeznek, emiatt változik a közlekedés a stadion környékén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

Mint írták, a koncertek mindkét nap 19 órakor kezdődnek, de a stadion környékén már 17 órától várhatóan 23 óráig kell közlekedési változásra, lezárásra számítani.

A korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK azt kéri, hogy a koncertekre érkezők a közösségi közlekedést részesítsék előnyben: elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötöttpályás közlekedési eszközök - a 2-es és a 4-es metró, valamint a sűrűbben közlekedő 1-es villamos - igénybevételét javasolják.

Felhívták a figyelmet: a stadionba a Dózsa György út és a Stefánia út felől lehet belépni; a helyszín gyalog nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól, a Verseny utcán át is megközelíthető.

A BKK tájékoztatása szerint 18 és 22 óra 30 perc között lezárják a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, valamint a Verseny utcát, majd a koncertek után 22 óra 30 perc és 23 óra 30 perc között az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, valamint a Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között.

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a koncert után, illetve szombaton a koncert előtt is a megszokottnál sűrűbben indul a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos,

és a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll 17 órától üzemzárásig a Reiner Frigyes park és a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen.

A koncertek miatt 18 óra és üzemzárás között a 30-as autóbusz mindkét irányban a Thököly út-Dózsa György út útvonalon közlekedik, nem érintve a Verseny utcai megállót, a 75-ös és a 77-es trolibuszra pedig a Puskás Ferenc Stadionnál csak a Hungária körúton, a Kerepesi út előtti trolivégállomáson vagy a 901-es busz Óbuda irányú megállóhelyén lehet felszállni.

Emellett 22 óra 30 perc és üzemzárás között a Stefánia út lezárása miatt a 75-ös trolibusz a Thököly út-Hungária körút útvonalon közlekedik, nem érintve az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat, a 77-es trolibusz pedig az Egressy út és a Puskás Ferenc stadion között a Hungária körúton közlekedik, nem érintve az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat.

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