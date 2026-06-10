Egy újabb komoly egészségügyi kihívás Magyarországon: égető szükség lenne alkoholstratégiára

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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter alapos és átfogó diagnózist adott május közepi expozéjában a magyar egészségügy helyzetéről. Szerinte súlyos, többdimenziós válság sújtja a rendszert, amely nem egyetlen kormányzati ciklus, hanem évtizedes folyamat eredménye. Beszélt a magyarok az EU-s átlagnál jóval alacsonyabb várható élettartamáról, az európai átlagnál sokkal több krónikus kardiovaszkuláris és daganatos betegségről, és a célok közt említette a prevencióra és a népegészségügyi folyamatokra helyezendő nagyobb hangsúlyt. A magyarok két kiemelt egészségügyi mumusa a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Előbbit a közelmúltban alaposan kiveséztük. Most - az egészségügyi kormányzatra váró komoly feladatokra reagálva - az alkohol-tenger mélyén nézünk alaposan körül.

Az alkohollal kapcsolatos halálesetek száma meghaladja a 20 ezret, míg a kábítószer okozta halálozás évente, nagyon fölfelé kerekítve is legfeljebb 150. Foglalkozunk az alkohollal? Nem. Van stratégiánk? Nincs. Látunk alkoholos reklámokat a városban? Tele van. Elmegyek valakihez vendégségbe, első kérdés: »Mit iszol?«.

Ezt Dr. Zacher Gábor, az ország legismertebb toxikológusa mondta nagyjából fél évvel ezelőtt egy Index-interjúban, amelyben megjegyezte: megérdemelné az egészségügy, hogy legyen önálló minisztériuma, és ne a Belügyminisztérium alá tartozzon. A Tisza Párt választási győzelmével teljesült a kívánsága. Hátha itt nem áll meg a történet, és Hegedűs Zsolt hatékony intézkedéseket vezet majd be az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében is.

A dohányzással kapcsolatos statisztikákat és szakpolitikai kihívásokat itt elemeztük.

Egyik első miniszteri megszólalásában Hegedűs elmondta, hogy a prevencióra és a népegészségügyi folyamatokra is nagyobb hangsúlyt fektetnek majd, mivel ez az egyik kulcs egy hosszú távon is egészségesebb nemzethez. A mérhető célok között említette, hogy a mentális egészségügyre fordított közkiadások arányát 30–40%-kal kell növelni a következő öt évben.

A mentális egészségügy terén tett vállalások: fekvőbeteg-ellátást nyújtó méltó pszichiátriai centrumok mellett nappali ellátóhelyek, krízisintervenciós központok hálózatának kiépítése. Addiktológiai modernizáció keretében közösségi ambulanciák, alkohol-prevenciós programok, kettős diagnózisú integrált ellátás megvalósítása. Miniszteri biztos kinevezése a mentális egészségügyi átalakítás koordinálására.

Alko-hol? Mindenhol.

A 2024-es ESPAD (Európai Iskolai Felmérés az Alkoholról és Más Kábítószerekről) legutóbbi eredményei azt mutatják, hogy az ESPAD-országokban a fiatalok 73%-a fogyasztott már életében alkoholt. Ez az érték 1995-ben még 88% volt, a csúcsot 2003-ban mérték 91%-on.

A legmagasabb értékeket Magyarország (91%)

és Dánia (90%) mutatja, míg a legalacsonyabbakat Koszovóban (29%) és Izlandon (41%) mérték.

Az ESPAD-diákok átlagosan 33%-a ivott először alkoholt 13 éves vagy annál fiatalabb korában – szemben az 1995-ös 55%-os értékkel –, míg 8%-uk ugyanilyen fiatalon volt már részeg. A fiúk mindkét mutató tekintetében kissé magasabb értéket mutatnak, mint a lányok.

A tanulók háromnegyede úgy véli, hogy az alkoholhoz meglehetősen könnyen vagy nagyon könnyen hozzá lehet jutni; ez az arány Dániában és Németországban a legmagasabb (94%), Koszovóban és Izlandon a legalacsonyabb (42%, illetve 54%).

Az elmúlt 30 napban alkoholt fogyasztók aránya a diákok 42%-a (Dánia: 68%, Németország: 62%). Az elmúlt 30 napban legalább egyszer lerészegedők aránya 13%; a legmagasabb értékeket Dánia (36%), Ausztria (24%) és Magyarország (22%) mutatja, a legalacsonyabbat Koszovó (4,9%). A nagyivás kulcsmutatója az epizodikus nagyivás (binge drinking), amelyet egyetlen alkalommal elfogyasztott öt vagy több ital jelent az elmúlt 30 napon belül. Ennek előfordulási aránya as ESPAD-országokban 31% volt, ami enyhe csökkenést mutat az 1995-ös 36%-hoz képest.

Elrettentésül álljon itt három összehasonlító grafikon. Az elsőn azt mutatjuk, a felmérésben válaszoló 15-16 éves magyar diákok hány százaléka próbálta már ki az alkoholt (2024=91%), a kannabiszt (14,8%), a cigarettát (50,5%) és az e-cigarettát (61,4%).

A második ábrán azt látjuk, hogy 2024-ben a diákok közel 58%-a vallotta, hogy az elmúlt 30 napban ivott alkoholt, 43%-uk, hogy használt e-cigarettát, 32%-uk, hogy rágyújtott, és mindössze 6,5%-uk, hogy füvezett.

A harmadik grafikonon azt látjuk, hogy 2024-ben a megkérdezett diákok 42,4%-a mondta, hogy időnként bizony lerészegedik, 25,2%-uk pedig napi e-cigisnek és 19,1%-uk napi cigisnek vallotta magát. A kannabisz használatnál csak olyan kérdés volt, hogy könnyű-e hozzájutni, amire a diákok közel negyede válaszolt igennel. Ez jelentős emelkedés az 1995-ös 9,5%-hoz képest, de csökkenés a 2011-es 35,3%-os csúcshoz képest.

Alkoholpolitika. Elnézést, micsoda?

Ha egyszerűen kellene leírni a magyar alkoholpolitika hiányosságát, akkor azt írnánk, az vele a legnagyobb gond, hogy nem létezik. Ha ennél egy kicsit mélyebbre ásunk, néhány fontosabb területet érdemes kiemelni.

1. A nemzeti stratégia hiánya

Magyarország nem rendelkezik aktualizált, rendszerszintű nemzeti alkoholstratégiával, ami ellehetetleníti a kormányzati ciklusokon átívelő, összehangolt közegészségügyi és megelőzési programok végrehajtását. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a nemzeti drogstratégia 2020-ban szintén lejárt és nem újult meg – ez nem elszigetelt hiányosság, hanem rendszerszintű kormányzati attitűdöt tükröz a szenvedélybetegségek politikai kezelésével szemben.

2. Következetlen adópolitika

A csendes borok jövedéki adója továbbra is nulla százalék, ami az egyik legfogyasztottabb alkoholkategóriát gyakorlatilag adómentessé teszi. Az egyéb alkoholtermékek esetében 2025-től érvényes az inflációkövető automatikus jövedékiadó-emelés – ez szükséges, de önmagában nem elégséges lépés: ha a reálbérek növekedése meghaladja az inflációt, a szesz reálértéken mégis olcsóbbá válhat, és a keresletcsökkentő hatás elmarad. A WHO európai régióra vonatkozó jelentése szerint az uniós boradó-mentesség miatt a polgárok ma reálértéken lényegesen több bort tudnak venni ugyanannyi pénzért, mint tíz évvel ezelőtt – és Magyarország él ezzel az uniós lehetőséggel. A minimumár-szabályozás, amelyet a WHO a leghatékonyabb alkoholpolitikai eszköznek minősít, továbbra sem kerül napirendre.

3. A trafikrendszer paradoxona

Az alkohol fizikai elérhetősége rendkívül magas, és súlyos szakpolitikai ellentmondás, hogy a dohányzás visszaszorítására létrehozott Nemzeti Dohányboltok (trafiktörvény) számos esetben a magas alkoholtartalmú italok impulzív értékesítési pontjaivá is váltak.

4. A házi főzés liberalizációja

Magyarország 2010-ben vezette be a magánfőzés liberalizációját (évi 50 liter adómentes pálinka háztartásonként), majd 2015-ben a bérfőzési rendszert is átalakította. Ez nyíltan szembehelyezkedik a WHO hozzáférhetőséget korlátozó globális ajánlásaival, és méretes statisztikai vakfoltot hoz létre: a WHO becslései szerint a nem regisztrált fogyasztás aránya Magyarországon meghaladja az európai átlagot. (2016-ban az egy főre jutó nem regisztrált fogyasztás 1,5 liter, az összes fogyasztás 10,3 liter volt, ami kb. 14,5%-os arányt ad. 2010-ben ez az arány magasabb volt: 3,0 liter / 15,5 liter = kb. 19%.)

5. Az ellátórendszer kapacitáshiánya

Az állami addiktológiai és pszichiátriai struktúra krónikus forrás- és szakemberhiánnyal küzd. A KSH szerint 2024-ben kb. 329 000 nyilvántartott alkoholfüggő volt Magyarországon, miközben a WHO prevalencia-modellje alapján a tényleges szám ennek két-háromszorosa is lehet – vagyis akár 800 000 fő felett is járhat. Ha ez utóbbi becslés helytálló, az alkoholfüggők döntő többsége soha nem kerül kapcsolatba az állami ellátórendszerrel.

6. Módszertani aluljelentés a statisztikákban

Az alkoholhoz köthető halálozási adatok hazai kódolási gyakorlata adminisztratívan alulbecsli a valóságot. Az IHME GBD-adatok és a KSH haláloki statisztikák között rendszeresen jelentős eltérés mutatkozik az alkohollal összefüggő halálesetek számában – ez torzítja a helyzetértékelést és gátolja a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt.

7. A megelőzés hiánya az oktatási rendszerben

Magyarországon nincs kötelező, bizonyítékon alapuló alkohol- és drogmegelőzési tanterv az általános és középiskolákban. Miközben az ESPAD 2024 adatai szerint a magyar diákok 91%-a már fogyasztott életében alkoholt – ez az összes részt vevő ország legmagasabb értéke –, a megelőzési ablak az iskolai korosztályban gyakorlatilag kihasználatlan marad.

Na, akkor mennyit iszunk tulajdonképpen?

OECD

A csúcsivászatot Magyarországon 2003-ban mérte az OECD 12,7 liternél.

A koronavírus járvány viszont felkorbácsolta az egészségtudatosságot olyan szintre, ami miatt kevesebbszer nyúltak a pohár után, és miközben igyekeztek a magyarok nem meghalni, éves alkoholfogyasztásuk történelmi mélységbe, 9,93 literre zuhant 2020-ban.

Ezzel 1,6 literrel az OECD-országok átlaga felett, de mintegy három decivel az EU-s szint alatt sikerült abszolválni az évet.

2020 óta romlott a helyzet és 2023-ban ár 10,3 liter alkoholt gurítottak le a magyarok fejenként, aminél többet ittak a csehek (11,2 l), az osztrákok (11,3 l) és a románok is (12,3 l).

Az egy főre jutó teljes alkoholfogyasztás az OECD meghatározása szerint az egy naptári év alatt egy főre (15 éves vagy annál idősebb személyekre) jutó teljes alkoholfogyasztás (a nyilvántartott és a nem nyilvántartott alkohol összege) tiszta alkoholban kifejezett mennyisége, kiigazítva a turisztikai fogyasztással.

KSH - korosztályos bontás

A Központi Statisztikai Hivatal jelenleg elérhető alkoholfogyasztási adatai szintén 2009-re, 2014-re és 2019-re vonatkoznak (frissítés idén július közepén). A 2019-es adatok szerint:

a 15-17 éves korosztályban nem voltak nagyivók;

éves korosztályban nem voltak nagyivók; a 18-34 éves korosztályban az arány 5,9%;

éves korosztályban az arány 5,9%; a 35-64 évesek 5,7%-a, és

évesek 5,7%-a, és a 65 évesek és idősebbek 4,1%-a tartozott a nagyivók közé.

2019-ben a 15-17 évesek 54%-a vallotta, hogy egyáltalán nem iszik alkoholt. Ez az arány 41% volt a 65 évesek és idősebbek között, míg

a 18-34 évesek kicsit több mint ötöde és a 35-65 évesek mindössze negyede állította, hogy nem alkoholizál.

A KSH nagyivónak nevezi azokat a nőket, akik a kérdezést megelőző héten összesen több mint 7, illetve azokat a férfiakat, akik több mint 14 egységnyi alkoholt fogyasztottak (a nők esetében az eltérő fiziológiai sajátosságok miatt kell kisebb határértékeket figyelembe venni).



Egy ital/alkoholegység egy korsó sörnek, 2 dl bornak vagy 0,5 dl röviditalnak felel meg, azaz 1 dl sör 0,2 italnak, 1 dl bor 0,5 italnak és 0,1 dl rövidital 0,2 italnak számít.



A szakirodalomban binge drinkingnek nevezett jelenség (egy alkalommal nagy mennyiségű alkohol fogyasztása) kiemelkedő jelentősége miatt nagyivónak nevezik azokat is, akik egy alkalommal 6 vagy több alkoholegységet fogyasztanak.



Mértékletes alkoholfogyasztóknak tekintik azokat, akik legalább heti gyakorisággal fogyasztottak alkoholt, de nem minősültek nagyivónak.



Alkoholt ritkán fogyasztóknak nevezik azokat, akik szoktak szeszes italt fogyasztani, de hetinél ritkább gyakorisággal.

A korosztályos bontás elemzésének főbb megállapításai:

2009 és 2014 között a nagyivók aránya csak a 35-64 éves korosztályban csökkent valamicskét

aránya csak a 35-64 éves korosztályban csökkent valamicskét 2014 és 2019 között a nagyivók aránya csak a 18-34 évesek között emelkedett.

Kis jóindulattal az alkoholt ritkán fogyasztókat nem számolva...

2009 és 2014 között a nagyivók és a mértékletes fogyasztók együttes aránya minden korcsoportban emelkedett, míg

minden korcsoportban emelkedett, míg 2014 és 2019 között a 15-17 éveseknél és a 65 év felettieknél csökkent.

Az alkohol öl

Az alkoholfogyasztásból eredő mentális és viselkedési rendellenességek miatti halálozási arány az Európai Unióban 3,46 volt 2023-ban 100 000 lakosra vetítve, míg a magyar arányt 4,67-re mérte az Eurostat.

EU-s összehasonlításban nem tartozik Magyarország a legjobbak közé, de így is azon 11 állam egyike, ahol a 2023-as mutató az EU átlagot meghaladta.

A KKE-i régióban Ausztria, Horvátország, Lengyelország és Szlovénia mutatója állt magasabban a magyarnál.

Mennyi felesleges halál...

Magyarországon 2023-ban 44 589 halálesetből 28 315 (63,5% megelőzhető, 16 275 (36,5%) pedig kezelhető lett volna.

Tíz évvel korábban a 46 724 halálból 30 159 (64,5%) lett volna megelőzhető és 16 566 (34,5%) kezelhető.

A dohányzás és az alkoholfogyasztás ritkán egyedüli okozója egy halálesetnek — leggyakrabban olyan komplex, évtizedes folyamatok végén állnak, amelyekben genetikai hajlam, táplálkozás, mozgáshiány, stressz és más kockázati tényezők egymással kölcsönhatásban fejtik ki hatásukat, így az ok-okozati összefüggés orvosi bizonyossággal nem rendelhető hozzá egyetlen tényezőhöz.

A WHO egy közelmúltban nyilvánosságra hozott elemzése - amely a 2022-ben világszerte regisztrált közel 19 millió új rákos megbetegedést vizsgálta - megállapította, hogy az esetek mintegy 38 százaléka 30 módosítható kockázati tényezővel állt összefüggésben. Ezek között szerepel a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a magas testtömegindex, az elégtelen fizikai aktivitás, a légszennyezés és az ultraibolya sugárzás.

Konklúzió

Az új egészségügyi minisztérium előtt álló feladat tehát nem egyszerűen az, hogy több pénzt tegyen a rendszerbe, hanem hogy végre népegészségügyi politikát építsen oda, ahol eddig leginkább politikai hallgatás volt.

Az alkohol esetében egyszerre kellene hozzányúlni az adózáshoz, a hozzáférhetőséghez, a reklámokhoz, az iskolai prevencióhoz és az addiktológiai ellátórendszerhez – miközben ezek mindegyike erős társadalmi, gazdasági és kulturális ellenállásba ütközhet.

A legnagyobb kihívás éppen az, hogy a kormányzat képes lesz-e az alkoholt nem hagyományként, nem iparági érdekként, hanem tömeges egészségkárosító kockázatként kezelni.

Ha Hegedűs Zsolt minisztériuma valóban mérhető eredményeket akar, akkor a stratégiaalkotásnál tovább kell mennie: konfliktusokat kell vállalnia egy olyan területen, ahol évtizedek óta mindenki inkább félrenézett.

Ahogy fent említettük, ez a kétrészes cikksorozatunk második része. Az elsőt, amelyben a minisztérium dohányzáscsökkentési stratégiájának kihívásait tárgyaltuk, itt található.

Címlapkép forrása: Alessandra Benedetti - Corbis/Getty Images