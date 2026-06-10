Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

Hétről hétre jönnek az infláció gyorsulásáról szóló adatok, miközben a közel-keleti háború újabb eszkalációja miatt egyre több befektető készül elhúzódó energiaválságra.
A Hormuzi-szoros tartós megnyitása az elmúlt hetekben sosem volt igazán reális, a piacok mégis szinte naponta új csúcsot döntöttek. Ezt a menetelést az a feltételezés hajtotta, hogy a növekedési kockázatok által sarokba szorított jegybankok ameddig csak lehet, átnéznek a krízisen, bízva abban, hogy ha lesz is inflációs sokk, az kicsi lesz és rövid ideig fog hatni.
Ez az időszak azonban most véget ér, az Európai Központi Bank pedig a világ vezető gazdaságait nézve az elsők között mutathatja meg, hogy milyen hónapok várnak a világgazdaságra.
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