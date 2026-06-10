Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

Egyre inkább elhúzódó energiaválságra készülnek a piacok, a gazdasági adatok eközben olyan inflációs nyomást mutatnak, amit a világ jegybankjai már nem hagyhatnak válasz nélkül. A világ vezető gazdaságai közül az Európai Központi Bank (EKB) jár élen az infláció elleni küzdelemben, a csütörtöki kamatdöntés pedig megmutathatja, hogy milyen út előtt áll a világ többi fejlett gazdasága is.

Hétről hétre jönnek az infláció gyorsulásáról szóló adatok, miközben a közel-keleti háború újabb eszkalációja miatt egyre több befektető készül elhúzódó energiaválságra.

A Hormuzi-szoros tartós megnyitása az elmúlt hetekben sosem volt igazán reális, a piacok mégis szinte naponta új csúcsot döntöttek. Ezt a menetelést az a feltételezés hajtotta, hogy a növekedési kockázatok által sarokba szorított jegybankok ameddig csak lehet, átnéznek a krízisen, bízva abban, hogy ha lesz is inflációs sokk, az kicsi lesz és rövid ideig fog hatni.

Ez az időszak azonban most véget ér, az Európai Központi Bank pedig a világ vezető gazdaságait nézve az elsők között mutathatja meg, hogy milyen hónapok várnak a világgazdaságra.