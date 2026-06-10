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Érkeznek a kormány legfrissebb bejelentései
Gazdaság

Érkeznek a kormány legfrissebb bejelentései

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Kormányszóvivői tájékoztatót tart csütörtök délelőtt a kormány - derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívójából. A 2026. június 10-én 11 órakor kezdődő esemény napirendjéről egyelőre nem közöltek részleteket. Várhatóan szóba kerülhetnek ismételten az uniós források, az ezzel kapcsolatban álló intézkedések, valamint az oktatási rendszer és a kekvák átalakítása.  

Kormányszóvivői tájékoztatót tart csütörtökön a kormány – derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívójából. A tájékoztatót

2026. június 10-én, csütörtökön 11 órától

tartják a Miniszterelnökségen (Alkotmány utca 5.).

A meghívó a helyszínen és az időponton kívül egyelőre nem tartalmaz információt arról, hogy milyen témák kerülnek napirendre. Ugyanakkor várhatóan szóba kerülhet:

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  • az új, 540 milliárd forintos energetikai pályázat,
  • A pedagógusok teljesítményértékelésével kapcsolatos szabályozás, illetve
  • az oktatási rendszer tágabb átalakítása, köztük az egyetemeket is fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszüntetése.
  • valamint a közelmúlt, valamint a jövő heti rendkívüli ülésre benyújtott törvényjavaslatok köre.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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