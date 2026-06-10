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Európa megfékezte az illegális bevándorlást – méghozzá durva módszerek nélkül

Tekintve, hogy az Európai Unió alapvető küldetésének tekinti a békét, meglepően harcias hangot üt meg, amikor szakpolitikát alkot. Kereskedelmi és fiskális „nehéztüzérséggel" söprik el a válságokat, minden problémára akad „mesterlövés", és végső esetben bevethető a „nukleáris opció" is. Mégis, uniós hadsereg vagy akár rendőrség híján a tollforgatáshoz szokott eurokrácia ritkán teszi rá a kezét bármi olyasmire, ami valódi fegyvernek látszik. Az egyetlen kivétel – és ez sokatmondó – a közösség határvédelmi ügynöksége.
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A 2005-ös megalapítását követő több mint egy évtizeden keresztül a Frontex-ügynökök eszköztára alig terjedt túl sípokon és szóbeli figyelmeztetéseken, miközben a nemzeti hatóságokat segítették a migránsok feltartóztatásában.

Manapság már ők is Glock 9 mm-es pisztolyokat viselnek, akárcsak az FBI ügynökei.

Egy olyan szövetségben, amelyet azért hoztak létre, hogy a háborút elképzelhetetlenné tegye, az első szupranacionális fegyvert nem hadseregek ellen rendszeresítették – hanem fegyvertelen emberek távoltartására.

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