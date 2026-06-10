Figyelem! Különös kéréssel fordultak a nyaralókhoz a horvátok

A zágrábi Rudjer Boskovic Intézet kampányt indított, amelyben turistákat és helyieket egyaránt arra kér, hogy fényképes megfigyeléseikkel segítsék az Adriai-tenger élővilágának kutatását. A résztvevők tengeri fajokat, inváziós növényeket, hulladékot és egyéb szokatlan jelenségeket rögzíthetnek, majd a Crafting the Sea alkalmazáson keresztül jelenthetik be észleléseiket. A kezdeményezést az Óceánok és kék innovációk napja elnevezésű rovinji rendezvényen mutatták be, ahol autonóm vízi járműveket is ismertettek, amelyek kamerákkal és érzékelőkkel térképezik a tengerfeneket. A kampány célja, hogy az állampolgári tudomány és a modern technológia együttes erejével pontosabb képet kapjanak az Adria környezeti változásairól.

Fényképes megfigyelésekkel segíthetik az Adriai-tenger élővilágának és környezetének kutatását az ott tartózkodók - közölte a zágrábi Rudjer Boskovic Intézet, amely a helyiek mellett a turistákat is arra kéri, hogy kapcsolódjanak be a tudományos adatgyűjtésbe - írja az MTI.

Az intézet tengerkutató központja Ne még egy kép a tengerről. Egy kép a tengerért! címmel indított kampányt. A kezdeményezés arra ösztönzi az embereket, hogy adriai tartózkodásuk idején ne csak emlékfotókat készítsenek, hanem olyan tengeri fajokat, jelenségeket és környezeti változásokat is rögzítsenek, amelyek hasznosak lehetnek a kutatók számára.

A kampányba bekapcsolódók tengeri fajokat, algákat, medúzákat, kagylókat, halakat, tengeri növényeket, inváziós fajokat, hulladékot vagy más szokatlan jelenségeket fényképezhetnek le, megfigyeléseiket pedig a Crafting the Sea telefonos alkalmazáson keresztül jelenthetik be.

Nem a legszebb tengeri fotót keressük, hanem olyan megfigyeléseket, amelyek segíthetik a tudományt

- mondta Mirta Smodlaka Tankovic, az intézet rovinji tengerkutató központjának vezetője. Hozzátette: a részvételhez nem kell szakértőnek lenni, elég észrevenni, lefényképezni és jelenteni a jelenséget.

A kampányt az Óceánok és kék innovációk napja 2026: Tudomány és innovációk a fenntartható tengerért című rovinji rendezvényen mutatták be kedden. Az eseményen az Adria változásainak nyomon követésével, az inváziós fajok megfigyelésével, az intelligens tengeri monitoringgal és a fenntartható kék gazdaságot szolgáló innovációkkal foglalkozó projekteket ismertettek.

A résztvevők a Blue Walk - Crafting the Sea Experience program keretében terepen próbálták ki az alkalmazást, és megismerhették, hogyan válhatnak az észlelések a tudományos adatbázis számára hasznos bejelentésekké.

A rendezvényen bemutatták a BRIGANTINE ASV nevű, személyzet nélküli autonóm vízi járműveket is, amelyek kamerákkal és speciális érzékelőkkel gyűjtenek adatokat, térképezik fel a tengerfeneket és követik a víz alatti környezet állapotát. Smodlaka Tankovic szerint az alkalmazás az emberek bevonását, az autonóm járművek és szenzorok pedig a tengerben zajló változások egyre pontosabb tudományos vizsgálatát segítik.

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