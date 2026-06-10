Három éve nem volt ekkora az infláció az USA-ban

Májusban az amerikai infláció éves alapon 4,2% volt az előző havi 3,8%-ot követően (várakozás: 4,2%). A maginfláció 2,8%-ról 2,9%-ra emelkedett (várakozás: 2,9%).
Havi alapon az energia 3,9%-kal nőtt, ezen belül az üzemanyagok ára 7%-kal. Az élelmiszerárak csupán 0,2%-kal kerültek feljebb. Az új autók ára havi alapon 0,3%-kal csökkent és a közlekedési szolgáltaátsok 0,6%-kal, az orvosi eszközök pedig 0,7%-kal csökkentek. A szolgáltatásokon belül az orvosi szolgáltatások 0,5%-kal emelkedtek, a lakhatás 0,3%-kal került feljebb.
A bejövő adatok vegyesek és akár a piac pozitív hírként is értelmezheti őket. Egyfelől az energiaárak emelkedése dobja meg az inflációt, ezt tudtuk. Viszont a maginfláción belül vannak olyan tételek, amelyekben markáns csökkenést látunk és egyelőre az egész szolgáltatószektorban nincsenek egyértelmű jelei az infláció erősödésének.
Szóval az infláció olvasata trükkös. Egyfelől a headline infláció magas és valóban nagy a veszélye, hogy az árnyomás az inflációs várakozásokra és később a szolgáltatószektorra is átterjed. De jelenleg ez még nincs így és
ez egy hivatkozási alap (habár gyenge) lehet a Fed-nek arra, hogy megpróbáljon átnézi az infláción, vagy legalábbis több időt hagyni magának a döntésre.
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