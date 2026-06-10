Jégeső, zivatar, felhőszakadás: durva éjszaka elé néz Magyarország, kiadták a narancssárga figyelmeztetést

Kiterjedt zivatarrendszer vonul át az országon az éjszaka folyamán, amely heves esőzéseket, viharos szelet és jégesőt hoz magával. Bár másnap délelőttre a csapadék nagy része elvonul, a hidegfront mögött jelentősen lehűl a levegő, és megerősödik a szél is - írja a HungaroMet és a Weather on Maps.

A kiterjedt zivatarzóna az esti, késő esti órákban éri el a Dunántúlt, majd éjfél körül a középső országrész fölé helyeződik át. A rendszer hajnalra a Tiszántúlra is átterjed – miközben kelet felé haladva fokozatosan gyengül –, majd a reggeli, délelőtti órákban elhagyja az ország keleti határát.

Villámlás, jégeső, viharos szél

A frontátvonulást sokfelé kíséri intenzív csapadék, így több helyen is kialakulhat felhőszakadás, amelyet heves villámlás és dörgés kísérhet. A leghevesebb viharok a Dél-Dunántúlon várhatók, ahol a légköri feltételek kedveznek

a károkozó szélviharoknak és a nagyméretű jégesőnek.

Az éjszaka szabadban tartózkodóknak különösen ajánlott figyelemmel kísérniük a radarképeket és az aktuális veszélyjelzéseket.

Riasztások és figyelmeztetések

A szerda esti órákban Magyarország nyugati felére, valamint az északkeleti-keleti országrészre van kiadva elsőfokú (sárga) riasztás zivatarra. Az éjszakára a Dél-Dunántúlon már narancssárga (másodfokú) figyelmeztetés van kiadva Somogy, Tolna és Baranya vármegyékre, zivatarra. Itt hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani, amelyet villámlások, zivatarokat kísérő erős szél és jégeső is kísérhet. Ezen túl az egész országban sárga figyelmeztetés van kiadva.

A viharok elvonulását követően az ország nagy részén szárazabb időszak kezdődik. A korábbi meleget lényegesen hűvösebb és szelesebb időjárás váltja fel, azonban a lehulló eső mennyisége nem lesz elegendő ahhoz, hogy érdemben enyhítse az országot sújtó aszályt.

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