Kiderült, ki kaszál hatalmasat a Hormuzi-szoros lezárásán

Az egyiptomi statisztikai hivatal (CAPMAS) adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Szuezi-csatornán, ami 28 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A teljes hajóforgalom is bővült, ugyanis összesen 1182 hajó tette meg az utat, ami 14 százalékos emelkedésnek felel meg. A csatorna áprilisi bevétele elérte a 419 millió dollárt, ez 27 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet,
és egyben a legmagasabb havi érték 2024 eleje óta.
A Hormuzi-szoros – amelyen korábban a világ nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának mintegy ötöde haladt át – gyakorlatilag az iráni konfliktus február 28-i kirobbanása óta nem járható. Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre emiatt aktivált egy tartalék vezetéket, amelyen keresztül a nyersolajat a vörös-tengeri Janbu kikötőjébe juttatja, hogy onnan hajókon szállítsák tovább. Más öböl menti államok szintén szaúdi kikötőkön, például Dzsiddán, valamint az Arab-félszigeten átvezető szárazföldi útvonalakon keresztül bonyolítják az importjukat.
Mohamed Abu Basa, az EFG Hermes befektetési bank makrogazdasági elemzésért felelős vezetője kifejtette, hogy
a Szuezi-csatorna váratlanul a legújabb regionális konfliktus nettó haszonélvezőjévé vált.
A szakértő szerint az átirányított szállítmányok hatása a következő hónapokban is megmutatkozik majd a csatorna bevételeiben.
A csatornaforgalom a jemeni húszik Vörös-tengeren indított támadásai miatt 2023 végétől meredeken zuhant, aminek következtében a becslések szerint legalább 9 milliárd dollárnyi potenciális bevétel esett ki. Bár a húszik tavaly ősszel, a gázai tűzszünetet követően felfüggesztették akcióikat, és Egyiptom a forgalom fokozatos helyreállását várta, a mostani felívelés ellenére az átkelések száma és a bevétel még messze elmarad a háború előtti szinttől, hiszen 2023 áprilisában még mintegy 2300 hajó haladt át a csatornán.
Az iráni konfliktus ugyanakkor újabb kockázati tényezőt hozott felszínre, a húszik ugyanis teljes tilalmat hirdettek az izraeli hajózásra a Vörös-tengeren, miután Irán és Izrael között ismét fegyveres összecsapások törtek ki. Egyelőre nem tisztázott, hogy a milíciák pontosan mit tekintenek izraeli hajónak, és hogy ez a lépés a szélesebb körű hajóforgalmat fenyegető támadások újbóli fellángolásához vezet-e.
Abu Basa rámutatott arra is, hogy a csatorna bevételeinek történelmi szintre való visszatérése
Egyiptom számára a legjelentősebb rövid távú pozitív gazdasági lökést jelentené, amely akár 25-30 százalékkal is mérsékelhetné az ország folyó fizetési mérlegének hiányát.
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