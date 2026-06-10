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Kiderült, ki vágott volna kamatot már az MNB legutóbbi ülésén is
Gazdaság

Kiderült, ki vágott volna kamatot már az MNB legutóbbi ülésén is

Portfolio
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Május 26-án az előzetes számításoknak megfelelően az alapkamat tartása mellett döntött a nemzeti bank Monetáris Tanácsa. Azóta alaposan átalakultak a várakozások, a következő ülésen már szinte mindenki lazításra számít. A jegybank most közzétette a májusi jegyzőkönyvet, így megtudhattuk, ki szerette volna már akkor csökkenteni az alapkamatot.

A jegyzőkönyv szerint az alapkamat 6 százalékra csökkentésére egyedül Gottfried Péter szavazott, a többi tanácstag a tartásra szavazott.

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A szöveg alapján úgy tűnik, hogy a testület egyik legfőbb aggodalma, ami miatt akkor a többség a szigor fenntartása mellett döntött, az volt, hogy szerették volna látni, hogy mennyire tartós hazánk kockázati felárának választás utáni csökkenése és a forint erősödése. A kivárás mellett szólt az is, hogy júniusban érkezik a jegybank új Inflációs jelentése – ez egy negyedévente megjelenő anyag, ami a hazai gazdaságról ad körképet –, ami alapján jobban meg lehet alapozni a döntést.

A leirat alapján a májusi infláció a jegybankot is meglephette, nem csupán az elemzőket.

A Tanács megítélése szerint a hazai inflációs kilátások tekintetében felfelé mutató kockázatot jelentenek a magas energia- és nyersanyagárak, valamint az ezekből, illetve a csapadékszegény időjárásból fakadó, várhatóan emelkedő mezőgazdasági árak.

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Végül a májusi statisztika szerint csökkentek az élelmiszerárak.

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A Monetáris Tanács következő kamatdöntő ülése június 23-án lesz. Mostanra gyakorlatilag szakmai konszenzussá vált, hogy egy vágást láthatunk majd, annak ellenére is, hogy az iráni háború hordoz magában inflációs kockázatokat. Az eseményről természetesen beszámolunk majd.

Címlapkép forrása: Portfolio

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