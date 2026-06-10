Kiderült, ki vágott volna kamatot már az MNB legutóbbi ülésén is

A jegyzőkönyv szerint az alapkamat 6 százalékra csökkentésére egyedül Gottfried Péter szavazott, a többi tanácstag a tartásra szavazott.
A szöveg alapján úgy tűnik, hogy a testület egyik legfőbb aggodalma, ami miatt akkor a többség a szigor fenntartása mellett döntött, az volt, hogy szerették volna látni, hogy mennyire tartós hazánk kockázati felárának választás utáni csökkenése és a forint erősödése. A kivárás mellett szólt az is, hogy júniusban érkezik a jegybank új Inflációs jelentése – ez egy negyedévente megjelenő anyag, ami a hazai gazdaságról ad körképet –, ami alapján jobban meg lehet alapozni a döntést.
A leirat alapján a májusi infláció a jegybankot is meglephette, nem csupán az elemzőket.
A Tanács megítélése szerint a hazai inflációs kilátások tekintetében felfelé mutató kockázatot jelentenek a magas energia- és nyersanyagárak, valamint az ezekből, illetve a csapadékszegény időjárásból fakadó, várhatóan emelkedő mezőgazdasági árak.
Végül a májusi statisztika szerint csökkentek az élelmiszerárak.
A Monetáris Tanács következő kamatdöntő ülése június 23-án lesz. Mostanra gyakorlatilag szakmai konszenzussá vált, hogy egy vágást láthatunk majd, annak ellenére is, hogy az iráni háború hordoz magában inflációs kockázatokat. Az eseményről természetesen beszámolunk majd.
Címlapkép forrása: Portfolio
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