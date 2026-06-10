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Kiderült, mire megy el a legtöbb energia a lakásokban
Gazdaság

Kiderült, mire megy el a legtöbb energia a lakásokban

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Zsinórban harmadik éve csökken az Európai Unió háztartásainak teljes energiafelhasználása, miután a 2021-es történelmi csúcspont óta a családok tudatosabban és hatékonyabban gazdálkodnak az erőforrásaikkal – derült ki az Eurostat legfrissebb statisztikai jelentéséből. Bár a háztartások gáz- és áramfogyasztása továbbra is meghatározó, a fűtési igények csökkenésével párhuzamosan drasztikusan megugrott a lakások nyári hűtésére fordított energia mennyisége.

Az Európai Unió teljes végső energiafelhasználásán belül a lakossági szektor (háztartások) rendkívül komoly súlyt képvisel, hiszen

a teljes fogyasztás 26 százalékáért ez a terület felelős.

Az Eurostat adatai alapján a lakosság energiaigény legnagyobb részét az alábbi energiahordozói-mix biztosítja:

Ha a felhasználás célját vizsgáljuk, a statisztikákból világosan látszik, hogy az otthonok fenntartása során a fűtési rendszerek üzemeltetése jelenti a messze legnagyobb tételt. Az európai családok az összes energia 61,5 százalékát fordítják a helyiségek fűtésére, míg a használati melegvíz-előállítás (vízmelegítés) a büdzsé 15,6 százalékát emészti fel. A fennmaradó részt a világítás és az elektromos készülékek működtetése (14,8%), a főzés (6,4%), egyéb kiegészítő funkciók (0,9%), valamint a helyiségek hűtése (0,8%) teszi ki.

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A megelőző év bázisadataival összevetve kifejezetten izgalmas elmozdulások láthatók az uniós trendekben.

Miközben a fűtésre használt energia mennyisége 1,2 százalékkal, a főzésre fordított energia pedig 0,9 százalékkal mérséklődött, addig a technológiai változások azonnal megmutatkoztak a villamosenergia-igényeknél.

A modernebb háztartási gépek és a digitalizáció terjedése miatt a világításra és elektromos berendezésekre 2,6 százalékkal több energia ment el, mint egy évvel korábban. A legdrámaibb és leginkább figyelmeztető ugrás azonban a nyári időszakokhoz köthető:

a lakások klímaberendezéseinek áramfogyasztása, azaz a helyiségek hűtése egyetlen év alatt 15,3 százalékkal emelkedett az Európai Unióban.

Ez a szerkezeti átalakulás a jövőben teljesen új kihívások elé állíthatja az európai villamosenergia-hálózatokat, amelyeknek a téli csúcsok után a nyári, hűtési feszültségeket is egyre stabilabban kell kezelniük.

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