Kimondta a magyar óriáscég vezére: külföldi munkaerő nélkül nem tudják megépíteni hatalmas gyárukat

Bárány László, a Master Good Csoport ügyvezető igazgatója a Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencián figyelmeztetett: a vendégmunkások behozatalát korlátozó új szabályok veszélybe sodorhatják a cégcsoport 350 milliárd forintos beruházási tervét, amelyhez legalább 3000 új munkavállalóra lenne szükség. A cégvezető szerint a csökkenő lakosságú Magyarországon egyszerűen nincs elegendő fizikai munkára fogható hazai munkaerő, és ha a külföldi dolgozók alkalmazását ellehetetlenítik, a tervezett gyárat tudják megépíteni.

Azért nyúl bele a vendégmunkások behozatalát szabályozó törvényekbe az új kormány, mert nem kérdeztek meg minket - reflektált a Prohuman Csoport és az MKIK közös megrendezésében megvalósuló Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencia korábbi részében elhangzottakra Bárány László, a Master Good Csoport ügyvezető igazgatója, aki ezt követően azt hangoztatta, hogy azért is vesz részt a rendezvényen, hogy ezt elmondja, illetve a témában szerzett tapasztalataikat megossza.

A szakember 2008-2010-ig ment vissza az időben, amikor arról tudott beszámolni, hogy amikor a kisvárdai gyárukban a munkaerő-felvétel zajlott, 100-120 ember állt sorban munkáért. 2015-2017 tájékára ezek a munkakereső emberek teljesen eltűntek - idézte fel a cégvezető, aki szerint ez volt az az időszak, amikor a cégek elkezdtek egymástól lopkodni munkaerőt.

Felidézte a vietnámi gyáruk kapcsán előállt helyzetet is. Hogy ezt a gyárat ott be tudjuk indítani, tréningelni kellett a kinti kollégákat, és Vietnámból behoztunk 80 embert 8 hónapra abból a célból, hogy betanítsuk őket a rájuk váró feladatra. Azon túl, hogy kiképeztük őket, akkor ismertük fel azt, hogy az akkor már évek óta akut munkaerőhiány problémánkat milyen könnyen tudta orvosolni ez a 80 ember. Akkor jóval kevesebben dolgoztak a cégcsoportnál, most a teljes cégcsoportnál közel 4000 munkavállalónk van, és egyébként 580 ebből külföldi - érzékeltette.

2019 környékén előállt a helyzet: valahonnan munkaerőt kellett találni, belföldről azonban ez lehetetlennek tűnt megállapítása szerint. Ezért indultak el a Fülöp-szigetek irányába és elmondása szerint akkoriban ez az út még nem volt kiépítve, egy évbe telt, mire minden engedélyt megszereztek.

A munkafolyamatok kapcsán kiemelte Bárány László, hogy a mai modern élelmiszeripar az autógyártás, autóipar nyomdokaiba lépve nagyon-nagyon magas automatizáltsági fokkal rendelkezik. Tele van a gyárunk robotokkal, mindenféle automata berendezésekkel - húzta alá.

Elég, ha annyit mondok, hogy 5 másodpercenként 5 csirkét dolgozunk fel. Ez nyilván nem egy manuális munka, de még egy ilyen magasan automatizált munka mellett is az agrárélelmiszeripar jelen pillanatban nem képzelhető el fizikai munkások, betanított munkások foglalkoztatása nélkül - érzékeltette a helyzetet. Megállapította azt is, hogy Észak-Magyarországon sincs hazai munkaerő, amely rendelkezésre állna ezekhez a gyárakhoz.

Azt is jelezte, hogy most vágnak bele egy hatalmas vállalkozásba, amivel az elkövetkező 5 évben meg szeretnék duplázni a termelést. Elmondása szerint ehhez legalább 3000 új munkavállalóra lesz szükségük. Hogyha az arányokat nézem, akkor ennek a 3000 embernek a 15%-a az olyan fizikai munkás, akit én nem látom, hogy honnan fogunk tudni felvenni Magyarországról - mutatott rá arra, hogy a vállalatok miért vannak kényszerhelyzetben.

Mi a valós gazdaságból jövünk, a piacról élünk, 75%-a a termékeinknek exportra kerül, és

nyugodtan állíthatom, nincs Magyarországon több ilyen fizikai munkára fogható ember

- húzta alá.

Én felteszem a kérdést, hogy egy csökkenő lakosságú országban, addig míg nem lesznek humanoid robotok, ki fog dolgozni - tette hozzá az üzletember, aki arra is kitért, hogy folyamatoasn keresik az automatizálási lehetőségeket. Bár most vigyázó szemeink a horizonton a humanoid robotokat kémlelik, és a bennük levő potenciált, de azt azért látjuk, hogy ez inkább a 10 év vagy az azon túlmutató időtávban tehető - jelezte.

Kiemelte továbbá azt is, hogy a magyar gazdaság csak akkor tud növekedő pályára kerülni és ott maradni, ha a benne működő cégeknek ez sikerül és ez csak akkor valósulhat meg, ha minden erőforrás, humán erőforrás rendelkezésre áll. Ennek kapcsán arra a kérdésre, hogy lehet-e növekedni a jelenlegi körülmények között vendégmunkások hiányában, Bárány László határozottan kijelentette, hogy nem.

Azt nyugodtan ki tudom jelenteni, ha ebből a szempontból ellehetetlenítenek bennünket,

ha nem fogunk tudni külföldről munkaerőt behozni, akkor azt a gyárat, ami 120 milliárd forintba kerül, - és a köré épülő integrációval a teljes ötéves beruházási csomag 350 milliárd forint - még nem fogjuk megépíteni. Magyarországon biztos nem - kongatta meg a vészharangot a cégvezető, aki szerint ekkor kell feltenni a kérdést a politikusoknak, hogy ez jó-e az országnak. És azt sem zárta ki, hogy az új körülmének miatt a magyarországi termelésüket is csökkenteniük kell.

Azt is elmondta: ha a beruházás elmarad és nem tudnak alkalmazni vendégmunkásokat, akkor azoknak a képesített, magasan képzett munkavállalóknak sem fognak tudni munkahelyet biztosítani ezekben az új gyárakban, ahol egyébként magas fizetéssel, magas hozzáadott értékkel tudnák őket foglalkoztatni.

Ifj Bárány László arról is beszélt a rendezvényen, hogy egyetért azzal, hogy a politika szabályozni akarja a munkaerőimportot, az okos állam ezzel játszhat is, attól függően, hogy hogyan megy a gazdaságnak. Abban hiszek, hogy magyar munkaerő egyre kevesebbet fog betanított képesítést nem igénylő munkát végezni, ugyanúgy, mint Nyugat-Európában. Meg lehet nézni, hogy Nyugat-Európában kitakarítja a szobákat, kik dolgoznak a benzinkutakon, kik építik az utakat - sorolta a példákat, amikor a jövő munkaerőpiacáról kérdezték. Azt gondolom, hogy Magyarország számára is, amíg az Európai Unióban vagyunk, és nyugatra tartunk, ez lesz a mi utunk - vetítette előre.

A konferencia társszervezője a Prohuman volt. A cégcsoport vezetőjével, Zakor Sándorral készült interjúnk épp ma jelent meg, amelyben szintén részletesen beszélgettünk a munkaerőhiányos helyzetről és a vendégmunkások behozatalának új szabályairól, annak következményeiről.

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Összességben nézve a vendégmunkás-probléma alapvetően nem nekünk okoz komoly fejfájást direkt módon, hanem az ügyfeleinknek, akik viszont a hazai gazdaságban óriási súlyt képviselnek mind árbevételt, mind foglalkoztatotti létszámot tekintv - jelentette ki lapunknak adott interjújában Zakor Sándor, aki szerint a kormány szándéka egy új, transzparens és a visszaéléseket kiküszöbölő rendszer, melyben egyetlen magyar munkavállaló sem szenvedhet hátrányt. Az átmeneti időszakra az üzletember konstruktív diskurzust szorgalmazott a politika, a gazdasági szereplők és a szakma között. Ifj. Bárány László jelzése alapján, ez elmaradt.

A magyar kkv szektor fogja megsínyleni az intézkedést Zakor Sándor szerint.

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