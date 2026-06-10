Kína már elindult, Európa késésben van: komoly nyomás alatt a magyar autóipar

A hazai járműgyártás kilátásait csak nemzetközi összefüggésben érdemes vizsgálni. A Magyarországon előállított gépjárművek mindössze 10 százaléka talál hazai vevőre, a termelés 90 százaléka exportpiacokra kerül. Ez az erős külső kitettség azért különösen fontos, mert az ágazat a magyar GDP mintegy 6 százalékát, a feldolgozóipari teljesítménynek pedig körülbelül a negyedét adja. A beszállítói körrel együtt a bruttó hazai termék 10-12 százaléka köthető közvetlenül vagy közvetve az autóiparhoz, így az ágazat nagy projektjei – beleértve az olyan beruházásokat is, mint a CATL hazai fejlesztése – önmagukban akár 1-2 százalékponttal is elmozdíthatják a makrogazdasági mutatókat.

Amikor egy olyan járműgyártásról beszélünk, ahol a hazai gyártású járműveknek pusztán tíz százaléka kerül itthon felhasználásra, akkor mindenképpen egyfajta nemzetközi kontextust is kell, hogy nézzünk

– mondta el a Portfolio Debrecen Economic Forum 2026 konferenciáján tartott előadásában Bujdosó Tünde, az Allianz Trade kockázatkezelési vezetője. Hozzátette, miközben az Allianz Trade elemzői

a globális gazdaságban 2025-re és 2026-ra egyaránt 3 százalék körüli globális növekedéssel számoltak, amelyet elsősorban India és Kína hajt, az euróövezet gyakorlatilag stagnál, mindössze 0,8 százalékos bővüléssel.

Ezzel párhuzamosan a hazai ipari termelés már három éve negatív tendenciát jelez, ami egy ennyire beruházásintenzív ágazatban különösen nagy alkalmazkodási kényszert jelent.

Bujdosó Tünde, az Allianz Trade kockázatkezelési vezetője

A kedvezőtlen kamatkörnyezet, az ellátási láncok sérülékenysége és a szűkülő marzsok hatására világszerte, így Magyarországon is egyértelműen emelkedik a fizetésképtelenségi eljárások száma. A 25 millió euró feletti árbevétellel rendelkező nagyvállalatok körében a járműipar már az ötödik legkockázatosabb szektornak számít, közvetlenül az energia- és vegyipar mögött. Az Allianz Trade adatai szerint 2024-ben 469, 2025-ben pedig 475 nagyméretű globális fizetésképtelenségi eset történt. Ezeknek 72 százaléka Nyugat-Európához, míg 10-10 százaléka Észak-Amerikához és Ázsiához köthető. Magyarországon a Covid utáni időszak csúcséveiben tapasztalt, 20 751 darabos éves felszámolási eljárásszám után lassú csökkenés indult el, de a prognózisok szerint 2026-ra még mindig mintegy 13 ezer esettel kell számolni. Ennek nagyjából 7 százaléka a járműkereskedelemhez és -gyártáshoz kapcsolódik. A hazai piacon a fizetésképtelenségi hullám egyelőre nem az OEM (eredeti berendezésgyártó) szinten jelentkezik, hanem főként a Tier 2 és Tier 3 kategóriájú beszállítóknál gyűrűzik be, ahol a kisebb marzsok, a növekvő költségek és a gyengébb cash-flow pozíciók okozzák a legnagyobb problémát.

Az európai és a hazai járműipar jövőjét, valamint jövedelmezőségét egyszerre formálja a piaci nyomás, a geopolitikai feszültségek és a keresleti szerkezet átalakulása. A közel-keleti válság hatásai, a nyugat-európai kereslet gyengülése és az Európába irányuló kínai exporttöbblet együttesen szorítják a profitmarzsokat. Kína az 1980-as évektől, de különösen a 2010-es évektől kezdve tapasztalt robbanásszerű felfutásának köszönhetően ma már a globális járműgyártás mintegy egyharmadát adja, autógyártóinak nettó nyereségaránya pedig mára utolérte az európai uniós versenytársakét. Emellett mintegy 8,5 milliárd eurónyi közvetlen kínai működőtőke-befektetés áramlik az európai piacokra, ami a már most is jelentős, részben kihasználatlan uniós kapacitások mellett tovább növeli a versenyt és érdemi nyomást gyakorol a vállalatok eredményességére.

A 2026-os és az azt követő időszak kilátásait négy fő tényező határozza majd meg: a geopolitikai helyzettel összefüggő kereskedelempolitikai intézkedések; a környezetvédelmi normákhoz kapcsolódó technológiai átállás beruházási költségei; az ázsiai dominanciájú nyersanyagellátás alakulása; valamint a mesterséges intelligenciára és szoftverekre épülő autonóm funkciók fejlesztése, illetve az ezekhez kapcsolódó új piaci belépők megjelenése.

Hatalmas átalakulás előtt áll az európai autópiac

Kínára felkészülni már késő, mert ők már elindultak, rendkívül gyors reakcióra lenne szükség

– hangsúlyozta a Debrecen Economic Forum 2026 konferencia egyik panelbeszélgetésén Szabó Péter, a Schaeffler debreceni gyárának ügyvezetője a globális autóipart formáló legújabb trendek kapcsán. Az ágazat az elmúlt években a kezdetben politikailag vezérelt elektromos átállással kapcsolatos felfokozott várakozások után komoly kijózanodáson ment keresztül.

Kínában az eladott új autók közel 40 százaléka már tisztán elektromos, az Európai Unióban ez az arány 20, az Egyesült Államokban pedig mindössze 10 százalék.

Vagyis tízből még mindig nyolc új jármű belső égésű motorral kerül forgalomba.

A moderátor Nagy Viktor, a Portfolio csoprt vezető elemzője, mellette Dalos Attila, az AutoWallis – RN Hungary ügyvezető igazgatója, mellette pedig Szabó László, a BT szolgáltatásüzemeltetési menedzsere .

Dalos Attila, az AutoWallis – RN Hungary ügyvezető igazgatója rámutatott, Németországban a támogatások kivezetése után drasztikusan visszaesett a kereslet, míg Magyarországon a tisztán elektromos autók részesedése 8,5 százalék körül alakult, az elektrifikált hajtásláncokat – köztük a hibrideket és plug-in hibrideket – is figyelembe véve azonban a zöld átmenethez kapcsolódó modellek aránya már jóval magasabb.

Az elektromos autók terjedését továbbra is hátráltatják a magas árak, a "csodavárást" erősítő, kiszámíthatatlan támogatási rendszerek, valamint a széttöredezett, informatikailag nem egységesített európai töltőinfrastruktúra.

Ugyanakkor az új hajtásláncokban rejlő lehetőségeket jól mutatja, hogy egy mindössze húsz elektromos autóból álló vállalati flotta napközben akár egy megawattóra tárolókapacitást is biztosíthatna az olcsóbb napenergia hasznosítására.

A panelben Jim Farley, a Ford vezérigazgatójának korábbi figyelmeztetése is előkerült, amely szerint a kínai gyártók egzisztenciális fenyegetést jelentenek a nyugati autóipar számára. Ezt a hihetetlen tempójú innováció, a nagyfokú rugalmasság és az európaitól gyökeresen eltérő, sokkal intenzívebb munkakultúra hajtja. Az autóiparba belépő technológiai vállalatok – például a Xiaomi, illetve az autóipari technológiákban erősödő Huawei – tovább gyorsítják a versenyt, miközben az olyan óriások, mint az 1995-ben akkumulátorgyártóként indult BYD, elképesztő ütemben növekednek. A BYD ma már 118 milliárd eurós bevétellel és egymillió munkavállalóval rendelkezik. Míg az európai autóiparban a modellciklusok hagyományosan 6-8 évig tartottak, a kínai gyártók – és válaszul már egyes európai szereplők is, például a Renault az új Twingo esetében – 3-4 évre rövidítették ezt az időt. A távol-keleti dominanciát tovább erősíti az európai ellátási láncok sebezhetősége, amelyre a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború, a szuezi és a hormuzi krízisek, valamint a chiphiány is rávilágított. Ezek a geopolitikai válságok, illetve a megugró logisztikai és üzemanyagköltségek arra késztetik az iparági szereplőket, hogy a stratégiai kockázatelemzés részeként több lábon álljanak, és közelebbi európai beszállítókat keressenek – ez azonban jelentős árhátrányt jelent a kínai partnerekkel szemben.

A geopolitikai és technológiai átrendeződés mellett a fogyasztói szokások is gyökeresen megváltoztak. A hagyományos egyterűek szinte teljesen eltűntek, és bár a hazai piac felét jelenleg is a városi terepjárók (SUV-ok) adják, az elektromos autók energiahatékonysági szempontjai miatt a kisebb kategóriás modellek visszatérése várható. A fiatalabb generációk körében az autóbirtoklás egyre kevésbé számít státuszszimbólumnak, ezért a hagyományos vásárlást fokozatosan felváltják a carsharing szolgáltatások, valamint a Nyugat-Európában már domináns PCP (Private Contract Purchase) konstrukciók. Ezeknél az ügyfelek alacsonyabb törlesztőrészlet mellett, három-négy évente cserélik járműveiket. A következő tíz év európai piaci kilátásait értékelve Szabó Péter elmondta, hogy csökkenő eladási volumenre számít, miközben az új autók piacán a kínai márkák aránya akár a 25 százalékot is megközelítheti. Dalos Attila ezzel szemben stagnáló, plusz-mínusz 10 százalékon belül maradó globális értékesítési volumenre számít. Ugyanakkor kiemelte, hogy a jelenlegi 11 százalékos, de szerinte 20 százalék körül stabilizálódó kínai piaci részesedés mellett az európai autógyártók további 20-30 százalékának lesznek komoly, költségcsökkentést célzó részegység-kooperációi távol-keleti vállalatokkal.

A túlélés záloga lehet a mesterséges intelligencia: radikális átalakulás előtt a hazai nagyvállalatok

A konferencia autóipari paneljei mellett a mesterséges intelligencia vállalati alkalmazása is kiemelt téma volt, mivel a szakértők szerint a technológiai alkalmazkodás nemcsak az autóiparban, hanem a teljes hazai nagyvállalati szektorban versenyképességi kérdéssé vált. Az AI gazdasági és iparági hatásai - Ízelítő a jövőből című panelbeszélgetésen a résztvevők arról beszéltek, hogy a mesterséges intelligencia ma már nem pusztán technológiai lehetőség, hanem a vállalati versenyképesség egyik alapfeltétele.

Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio Csoport újságírója Laczkó Gáborral, a Stylers Group társalapítójával, Szabó Lászlóval, a BT szolgáltatásüzemeltetési menedzserével és Baranyai Zsolttal, a Richter Gedeon debreceni Biotechnológiai Telephelyének vezetőjével beszélgetett.

Laczkó Gábor, a Stylers Group társalapítója szerint a cégek gyakran rossz projekttel kezdik az AI-bevezetést, ezért a vállalati próbálkozások jelentős része kudarcba fullad. Szerinte először tiszta folyamatokra, megfelelő adatokra és jól körülhatárolt, kisebb „quick win”, vagyis gyors eredményt hozó projektekre van szükség.

Szabó László, a BT szolgáltatásüzemeltetési menedzsere arra hívta fel a figyelmet, hogy az AI csak stabil telekommunikációs és felhőalapú infrastruktúrára épülhet, és a vállalatoknak előbb-utóbb meg kell tanulniuk megbízni a gépekben, különben lemaradnak.

Baranyai Zsolt, a Richter Gedeon debreceni Biotechnológiai Telephelyének vezetője az adatok megtisztítását és statisztikai feldolgozását nevezte kulcskérdésnek, különösen a gyógyszergyártásban, ahol az AI már ma is gyorsítja az eltérések vizsgálatát, miközben a végső felelősség továbbra is az emberé.

A szakértők szerint a működő modell nem az ember kiváltása, hanem az együttműködés: „ember kezd, gép segít, ember végez”.

Az AI képes automatizálni az operatív feladatokat, támogatni a kutatás-fejlesztést és csökkenteni a költségeket, de ehhez edukációra, vezetői szemléletváltásra és átlátható vállalati folyamatokra van szükség. Azok a cégek, amelyek bizalmatlanságból vagy felkészületlenségből elutasítják az adatvezérelt automatizációt, hosszabb távon komoly versenyhátrányba kerülhetnek.

Címlapkép forrása: Portfolio