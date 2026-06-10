Kritikus a helyzet Ukrajnában: küszöbön a hatalmas áramkimaradás az orosz támadások után

Az orosz támadások által folyamatosan rombolt ukrán energiarendszer a nyári hónapokban is áramhiánnyal és fogyasztói korlátozásokkal szembesül majd a DiXi Group elemzőműhely előrejelzése szerint. Az elemzés rámutat, hogy az import és a növekvő napenergia-termelés sem lesz elegendő a kereslet teljes körű kielégítésére.

Oroszország a háború kezdete óta szisztematikusan támadja Ukrajna villamosenergia-termelő és hálózati infrastruktúráját. A csapások súlyosan megrongálták a hőerőműveket, ami miatt Kijev az import növelésére, valamint kiterjedt áramkorlátozások bevezetésére kényszerült.

A DiXi Group közleménye alapján mérsékelt nyári időjárás és az energiarendszert érő újabb károk elmaradása esetén

a csúcsidőszaki áramhiány elérheti a 0,7 gigawattot, míg egy komolyabb hőséghullám idején ez a deficit akár 2,4 gigawattra is duzzadhat.

A helyzetet tovább súlyosbítja a kulcsfontosságú atomerőművi blokkok tervezett karbantartási munkálatainak ütemezése.

A szervezet szakértői szerint a napi középhőmérséklet emelkedésével az ütemezett áramkorlátozások elkerülhetetlenné válnak, így a rendszerben még a legalacsonyabb keresletet mutató éjszakai órákban is hiány alakulhat ki.

Rendkívüli hőség és az infrastruktúra további sérülése esetén a deficit akár a 6,2 gigawattot is elérheti a várható 15,8 gigawattos kereslet mellett,

ami csaknem 40 százalékos ellátási kiesést jelentene.

A 2025–2026-os téli időszakban, amikor az orosz rakétatámadások az ukrán áramtermelő kapacitás több mint felét megrongálták, Kijevben a napi áramszünetek időtartama a 14–16 órát is elérte.

Forrás: Reuters

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