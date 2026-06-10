Magyar Péter bejelentette a kormány új döntéseit, hozzányúlnak a babaváró hitelekhez is

Az egészségügyet érintő sürgős lépések keretében a kormány 3,4 milliárd forintos rendkívüli keretet különített el a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és javítására, ezzel párhuzamosan pedig elrendelte a felkészülést a várható kánikulára.
Gazdasági és pénzügyi területen is több fajsúlyos kérdésben született döntés. Megállapodás született a hatezermilliárd forintos uniós forrás felhasználásáról, és megtárgyalták a hamarosan életbe lépő vagyonadó-szabályozás első tervezetét is.
A vagyonadó bevezetése körüli kérdéseket legutóbb egy részletes interjúban jártuk körül:
Külön határozat született a korábbi tervek szerint
százmilliárd forinttal túlárazott mohácsi Duna-híd megépítésének ügyében.
A pénzügyi rendszert érintő fontos változás, hogy dekriminalizálják a kriptovalutákkal való kereskedést, valamint döntés született a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében.
Épp a mai nap jelent meg részletes elemzésünk, a babaváró támogatás ügyéről. Cikküünkben megírtuk: jelenleg 267 ezer fiatal házaspárnak van babaváró hitele, közülük 2026. június 30-áig kaptak haladékot azok a családok, akik 2019. július 1-je és 2021. június 30-a között vették fel, de az első öt évben nem sikerül teljesíteniük a kamatmentes hiteltörlesztés feltételét jelentő gyermekvállalást. 2025 év végi adatok szerint mintegy 25 ezer házaspárnak jár le gyermekvállalás határideje.
A kormányülésen szóba került az ezen a héten parlamenti vitára vitt óriásplakátok ügye, amellyel kapcsolatban a kabinet további szigorításról döntött.
A szimbolikus intézkedések közé sorolható, hogy döntés született a Nemzeti Hitvallás közintézményekből történő eltávolításáról is.
Magyar Péter ígérete szerint a kormány a meghozott intézkedésekről csütörtökön 11 órakor ad részletesebb tájékoztatást, az eseményről mi is élőben tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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