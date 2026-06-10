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Megdöbbentő adat érkezett a horvát árakról: ez már a németeknek is sok
Gazdaság

Megdöbbentő adat érkezett a horvát árakról: ez már a németeknek is sok

Portfolio
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Bár Horvátország továbbra is olcsóbb úti célnak számít a német turisták számára, mint a saját hazájuk, az ország árversenyelőnye jelentősen elmarad a többi dél-európai nyaralóhely mögött, derül ki a német Szövetségi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból - tudósított a Croatia Week.

A wiesbadeni székhelyű Destatis hétfőn közzétett összehasonlítása szerint a horvátországi szálláshely-szolgáltatási és vendéglátóipari árak átlagosan mindössze

9 százalékkal maradnak el a németországi szinttől.

Ez az árkülönbség rendkívül csekély a többi népszerű mediterrán versenytárs ajánlataihoz képest.

Görögországban a szállodai és éttermi szolgáltatások 18 százalékkal, Spanyolországban pedig 22 százalékkal olcsóbbak, mint Németországban. A legkedvezőbb árfekvésű úti célok közé tartozik Montenegró, ahol az árak 39 százalékkal alacsonyabbak, míg Bulgáriában 47 százalékos megtakarítással számolhatnak a német utazók. A legolcsóbb célpontnak Észak-Macedónia bizonyult, ahol a szállásért és a vendéglátásért 52 százalékkal kell kevesebbet fizetni, mint Németországban.

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A statisztikák arra is rámutatnak, hogy Olaszország és Ausztria, a német utazók két hagyományosan legkedveltebb célországa árszínvonal tekintetében nagyjából megegyezik Németországgal. A skála másik végén Izland és Svájc helyezkedik el, ahol a német turistáknak csaknem 49 százalékkal többet kell fizetniük a szállásért és az étkezésért, mint otthon.

Az elemzés egyértelműen jelzi, hogy az elmúlt évek drágulása miatt Horvátország egyre inkább a közepes árfekvésű kategóriába tolódik el a német utazók körében, így a kifejezetten árérzékeny turisták számára a többi balkáni és dél-európai desztináció már jóval vonzóbb alternatívát kínál.

Címlapkép forrása: Portfolio

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