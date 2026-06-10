Megérkezett az új elektromos Porsche, akár 1156 lóerős is lehet

Akár 1156 lóerős teljesítmény, 669 kilométeres hatótáv és 390 kW-os gyorstöltés. Magyarországon is bemutatkozott az új Porsche Cayenne Coupé Electric, amellyel a német sportautógyártó az elektromos prémium SUV-szegmens felső kategóriáját célozza meg.

A Gourmet Fesztiválon mutatták be az új Porsche Cayenne Coupé Electric-et, a márka új elektromos SUV-modelljét.

A Cayenne Coupé Electric formatervezése több ponton a Porsche 911-es modelljét idézi. A kupés tetővonal, a széles karosszéria és az aktív aerodinamikai elemek egyszerre szolgálják a sportos megjelenést és a hatékonyságot. A gyártó adatai szerint a modell légellenállási együtthatója 0,23, a WLTP szabvány szerinti hatótávolság pedig verziótól függően akár 669 kilométer is lehet.

A modell három változatban érkezik a piacra. A belépőszintet a Cayenne Coupé Electric jelenti, ezt követi a Cayenne S Coupé Electric, míg a kínálat csúcsán a Cayenne Turbo Coupé Electric áll. Utóbbi a Launch Control overboost funkció aktiválásával akár 1156 lóerős teljesítmény leadására is képes.

Az új Cayenne a Porsche 800 voltos elektromos architektúrájára épül, amely megfelelő töltőinfrastruktúra mellett akár 390 kW-os DC gyorstöltést is lehetővé tesz.

A csomagtér kapacitása 534 és 1347 liter között alakul, emellett az autó orrában egy 90 literes első tárolórekesz is helyet kapott.

Az új Porsche Cayenne Coupé Electric már megrendelhető Magyarországon.

Címlapkép forrása: Portfolio