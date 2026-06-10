  • Megjelenítés
Megérkezett az új elektromos Porsche, akár 1156 lóerős is lehet
Gazdaság

Megérkezett az új elektromos Porsche, akár 1156 lóerős is lehet

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Akár 1156 lóerős teljesítmény, 669 kilométeres hatótáv és 390 kW-os gyorstöltés. Magyarországon is bemutatkozott az új Porsche Cayenne Coupé Electric, amellyel a német sportautógyártó az elektromos prémium SUV-szegmens felső kategóriáját célozza meg.

A Gourmet Fesztiválon mutatták be az új Porsche Cayenne Coupé Electric-et, a márka új elektromos SUV-modelljét.

A Cayenne Coupé Electric formatervezése több ponton a Porsche 911-es modelljét idézi. A kupés tetővonal, a széles karosszéria és az aktív aerodinamikai elemek egyszerre szolgálják a sportos megjelenést és a hatékonyságot. A gyártó adatai szerint a modell légellenállási együtthatója 0,23, a WLTP szabvány szerinti hatótávolság pedig verziótól függően akár 669 kilométer is lehet.

A modell három változatban érkezik a piacra. A belépőszintet a Cayenne Coupé Electric jelenti, ezt követi a Cayenne S Coupé Electric, míg a kínálat csúcsán a Cayenne Turbo Coupé Electric áll. Utóbbi a Launch Control overboost funkció aktiválásával akár 1156 lóerős teljesítmény leadására is képes.

Az új Cayenne a Porsche 800 voltos elektromos architektúrájára épül, amely megfelelő töltőinfrastruktúra mellett akár 390 kW-os DC gyorstöltést is lehetővé tesz.

Még több Gazdaság

Európa megfékezte az illegális bevándorlást – méghozzá durva módszerek nélkül

Kiderült, ki kaszál hatalmasat a Hormuzi-szoros lezárásán

Tisza-kormány: rendkívüli ülést hívtak össze, megérkeztek az első pályázatok az uniós forrásokra

A csomagtér kapacitása 534 és 1347 liter között alakul, emellett az autó orrában egy 90 literes első tárolórekesz is helyet kapott.

Az új Porsche Cayenne Coupé Electric már megrendelhető Magyarországon.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Magyarok tízezrei ülnek egy több milliós időzített bombán, az utolsó pillanatban még léphet a Tisza-kormány
Tisza-kormány: fontos törvényt hirdettek ki, Magyar Péter új csomagot jelentett be
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility