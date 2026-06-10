Megjött a bejelentés: megállapodott a Mol és a szerb állam a NIS felvásárlásáról!

Megegyezett a Mol és a szerb állam a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről, valamint a részvényesi viszonyok rendezéséről. A kompromisszum értelmében, ha a magyar olajtársaság megvásárolja a cég orosz többségi tulajdonrészét, Szerbia növeli saját részesedését, és komoly beleszólást kap a stratégiai döntésekbe, miközben a Mol garantálja a szerb piacot ellátó kőolajfinomító zavartalan működését.

Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter tájékoztatása szerint a felek abban állapodtak meg, hogy amennyiben az orosz Gazpromnyeft eladja 56,15 százalékos NIS-részesedését a Molnak – és a tranzakciót az amerikai szankciós hatóság, az OFAC is jóváhagyja –, a szerb állam további öt százalékos részvénycsomagot vásárol a vállalatban.

A miniszter tájékoztatása szerint a szerb állam képviselői a NIS igazgatótanácsában a jövőben szélesebb jogosítványokkal rendelkeznek majd, mint a vállalat 2008-as privatizációja óta bármikor

és szélesebb jogköröket kapnak a Szerbia számára kedvezőtlen döntések megakadályozására.

A bejelentés szerint a szerb kormány számára a tárgyalások során kiemelten fontos volt a hazai üzemanyag-ellátás biztonsága. Ennek érdekében a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy a pancsovai finomítót a jövőben is a korábbi, az amerikai szankciókat megelőző évek eredményeinek megfelelő, magas átlagkapacitással működteti tovább.

A NIS tulajdonosi helyzetének sürgős rendezését a cég orosz háttere miatt bevezetett amerikai büntetőintézkedések tették szükségessé. A Mol még január közepén állapodott meg a Gazpromnyefttel a többségi tulajdonrész átvételének főbb feltételeiről, a tranzakció véglegesítéséről pedig jelenleg is folynak a tárgyalások. Ezzel párhuzamosan a magyar vállalat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is egyeztet egy esetleges kisebbségi tulajdonosként történő belépésről.

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