MEX Mexikó Dél-Afrika RSA Csütörtök 21:00
A csoport
KOR Dél-Korea Csehország CZE Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: megállapodott a Mol és a szerb állam a NIS felvásárlásáról!
Gazdaság

Megjött a bejelentés: megállapodott a Mol és a szerb állam a NIS felvásárlásáról!

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megegyezett a Mol és a szerb állam a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről, valamint a részvényesi viszonyok rendezéséről. A kompromisszum értelmében, ha a magyar olajtársaság megvásárolja a cég orosz többségi tulajdonrészét, Szerbia növeli saját részesedését, és komoly beleszólást kap a stratégiai döntésekbe, miközben a Mol garantálja a szerb piacot ellátó kőolajfinomító zavartalan működését.

Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter tájékoztatása szerint a felek abban állapodtak meg, hogy amennyiben az orosz Gazpromnyeft eladja 56,15 százalékos NIS-részesedését a Molnak – és a tranzakciót az amerikai szankciós hatóság, az OFAC is jóváhagyja –, a szerb állam további öt százalékos részvénycsomagot vásárol a vállalatban.

A miniszter tájékoztatása szerint a szerb állam képviselői a NIS igazgatótanácsában a jövőben szélesebb jogosítványokkal rendelkeznek majd, mint a vállalat 2008-as privatizációja óta bármikor

és szélesebb jogköröket kapnak a Szerbia számára kedvezőtlen döntések megakadályozására.

A bejelentés szerint a szerb kormány számára a tárgyalások során kiemelten fontos volt a hazai üzemanyag-ellátás biztonsága. Ennek érdekében a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy a pancsovai finomítót a jövőben is a korábbi, az amerikai szankciókat megelőző évek eredményeinek megfelelő, magas átlagkapacitással működteti tovább.

Még több Gazdaság

Jégeső, zivatar, felhőszakadás: durva éjszaka elé néz Magyarország, kiadták a narancssárga figyelmeztetést

Tisza-kormány: rendkívüli ülést hívtak össze, megérkeztek az első pályázatok az uniós forrásokra

Magyar Péter bejelentette a kormány új döntéseit, hozzányúlnak a babaváró hitelekhez is

A NIS tulajdonosi helyzetének sürgős rendezését a cég orosz háttere miatt bevezetett amerikai büntetőintézkedések tették szükségessé. A Mol még január közepén állapodott meg a Gazpromnyefttel a többségi tulajdonrész átvételének főbb feltételeiről, a tranzakció véglegesítéséről pedig jelenleg is folynak a tárgyalások. Ezzel párhuzamosan a magyar vállalat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is egyeztet egy esetleges kisebbségi tulajdonosként történő belépésről.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb amerikai engedélyt kapott a Mol, közeledhet a NIS-felvásárlás lezárása

Újabb haladékot kér a Mol a szerb olajcég felvásárlásához

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére esnek a tőzsdék
Tisza-kormány: rendkívüli ülést hívtak össze, megérkeztek az első pályázatok az uniós forrásokra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility