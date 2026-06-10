Meglépte Románia: döntöttek az árrésstopról

Év végéig meghosszabbítják Romániában az alapélelmiszereknél alkalmazható árrés korlátozását. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) törvényhozói által kezdeményezett határidő-módosítást szerdai ülésén fogadta el a bukaresti képviselőház - közölte az RMDSZ.

Év végéig meghosszabbítják Romániában az alapélelmiszerekre alkalmazható árréskorlátozást.

A szövetség szerint az intézkedés azt szabályozza, hogy a kereskedők mekkora haszonnal adhatják tovább a termelőktől felvásárolt alapélelmiszereket, az árak drasztikus növekedését megakadályozandó.

A korlátozás 17 alapvető termékre vonatkozik; egyebek mellett meghatározott összetételű és kiszerelésű kenyérre, tehéntejre, joghurtra, búzalisztre, kukoricadarára, tojásra, napraforgóolajra, csirkehúsra, sertéshúsra, friss zöldségre, gyümölcsre, burgonyára és cukorra.

A Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter kezdeményezésére Kolcsár Károly, Könczei Csaba és Magyar Lóránd-Bálint RMDSZ-képviselők által előterjesztett módosító javaslatot egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett fogadta el a bukaresti képviselőház.

A 2023 augusztusa óta hatályos árréstop június végén járt volna le. A rendelet 20 százalékra korlátozta Romániában a feldolgozók és a kiskereskedők által alkalmazható megengedett árrést bizonyos élelmiszerek esetében, a nagybani forgalmazók pedig (az adásvételek számától függetlenül) azóta együttesen legfeljebb 5 százalékos haszonkulcsot számolhatnak fel.

Az árréskorlátozást az infláció féken tartása érdekében vezették be. Áprilisban ismét 10 százalék fölé (10,71 százalékra) gyorsult az éves infláció Romániában; a ráta utoljára 2023 júniusában volt kétszámjegyű, 10,3 százalékos.

A rendelkezés érvényességének meghosszabbításáról szóló törvénymódosítást korábban a szenátus is elfogadta, így hatályba lépéséhez már csak az államfő aláírására van szükség.

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