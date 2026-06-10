Megszólalt a döntéshozó: komoly inflációs veszély fenyegeti Csehországot

Procházka szerint a döntést az teszi különösen összetetté, hogy
miközben a cseh gazdaság visszafogottan teljesít, az infláció várhatóan emelkedni fog, így a pénzromlás üteme jövő januárban 3 százalék felett tetőzhet.
Az erőteljes bérnövekedés és a gyorsuló hitelbővülés szintén a kamatemelés mellett szólhat, mivel a lépés határozott üzenetet küldene arról, hogy a jegybank nem engedi elszabadulni az inflációt.
A jegybanki testület június 16-án ül össze. A piacok már beáraztak egy 25 bázispontos emelést, ami a jelenlegi 3,50 százalékról 3,75 százalékra emelné az irányadó kamatot. Procházka hangsúlyozta, hogy ha a bank lépni akar, azt érdemesebb korábban megtennie.
Ugyanakkor leszögezte, hogy
egy esetleges szigorítás nem jelentené egy új kamatemelési ciklus kezdetét.
Elképzelhetőnek tartja, hogy mindössze egyetlen emelésre kerül sor, amelyet később viszonylag gyorsan vissza is fordíthatnak. Azokat a piaci várakozásokat, amelyek egy éven belül akár 100 bázispontos emelést is beáraznak, "teljesen irreálisnak nevezte". Procházka szerint a gazdaságnak "egyszerűen nincs szüksége ilyen magas kamatokra".
A belföldi kockázatok közül a költségvetési politikát emelte ki, mivel a jövő évi magasabb deficit inflációs kockázatot hordoz, miközben az üzemanyag- és energiaárak csökkentését célzó kormányzati intézkedések tovább bonyolítják az összképet.
Forrás: Reuters
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