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Megszólalt a döntéshozó: komoly inflációs veszély fenyegeti Csehországot
Gazdaság

Megszólalt a döntéshozó: komoly inflációs veszély fenyegeti Csehországot

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A Cseh Nemzeti Bank jövő heti kamatdöntő ülése előtt a testület tagja, Jan Procházka a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy nagyjából fele-fele esélyt lát az alapkamat szinten tartására, illetve egy 25 bázispontos emelésre.

Procházka szerint a döntést az teszi különösen összetetté, hogy

miközben a cseh gazdaság visszafogottan teljesít, az infláció várhatóan emelkedni fog, így a pénzromlás üteme jövő januárban 3 százalék felett tetőzhet.

Az erőteljes bérnövekedés és a gyorsuló hitelbővülés szintén a kamatemelés mellett szólhat, mivel a lépés határozott üzenetet küldene arról, hogy a jegybank nem engedi elszabadulni az inflációt.

A jegybanki testület június 16-án ül össze. A piacok már beáraztak egy 25 bázispontos emelést, ami a jelenlegi 3,50 százalékról 3,75 százalékra emelné az irányadó kamatot. Procházka hangsúlyozta, hogy ha a bank lépni akar, azt érdemesebb korábban megtennie.

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Ugyanakkor leszögezte, hogy

egy esetleges szigorítás nem jelentené egy új kamatemelési ciklus kezdetét.

Elképzelhetőnek tartja, hogy mindössze egyetlen emelésre kerül sor, amelyet később viszonylag gyorsan vissza is fordíthatnak. Azokat a piaci várakozásokat, amelyek egy éven belül akár 100 bázispontos emelést is beáraznak, "teljesen irreálisnak nevezte". Procházka szerint a gazdaságnak "egyszerűen nincs szüksége ilyen magas kamatokra".

A belföldi kockázatok közül a költségvetési politikát emelte ki, mivel a jövő évi magasabb deficit inflációs kockázatot hordoz, miközben az üzemanyag- és energiaárak csökkentését célzó kormányzati intézkedések tovább bonyolítják az összképet.

Forrás: Reuters

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