MEX Mexikó Dél-Afrika RSA Csütörtök 21:00
A csoport
KOR Dél-Korea Csehország CZE Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
Nem elég a Magyarországi óriásgyár: újabb gyártósort létesítene Európában a BYD
Gazdaság

Nem elég a Magyarországi óriásgyár: újabb gyártósort létesítene Európában a BYD

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A BYD egy már működő gyár átvételével tervezi kialakítani második európai összeszerelő üzemét, a lehetséges helyszínek között pedig Spanyolország is szerepel – jelentette be a kínai elektromosautó-gyártó egyik vezető tisztségviselője.

Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke a Dolphin G modell berlini európai bemutatóján elmondta, hogy a vállalat egy már meglévő üzem átvételét részesítené előnyben. Arról nem beszélt, hogy Spanyolországon kívül mely országok szerepelnek még a jelöltek között, és a döntés várható időpontját sem közölte.

A világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának jelenleg az a legfontosabb feladata, hogy

az év végén beindítsa első európai üzemét Magyarországon,

ami nagyjából egyéves csúszást jelent az eredeti tervekhez képest. A korábban tervezett törökországi gyár megvalósítását a vállalat egyelőre felfüggesztette.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: rendkívüli ülést hívtak össze, megérkeztek az első pályázatok az uniós forrásokra

Érkeznek a kormány legfrissebb bejelentései

Egy újabb komoly egészségügyi kihívás Magyarországon: égető szükség lenne alkoholstratégiára

A BYD európai értékesítése tavaly 270 százalékkal nőtt, megközelítve a 188 ezer darabot, az idei év első öt hónapjában pedig már meghaladta a 100 ezer autót, ami több mint kétszeres növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A helyi gyártás révén a vállalat elkerülhetné a Kínából származó elektromos autókra kivetett uniós büntetővámokat.

Az európai autóipar évek óta strukturális kapacitásfelesleggel küzd, különösen Nyugat-Európában, ahol rendkívül magasak a munkaerő- és energiaköltségek. A Stellantis például már nyíltan kínálja kihasználatlan gyárait a kínai autógyártóknak, köztük a Leapmotornak és a Tungfengnek.

Alfredo Altavilla, a BYD európai tanácsadója kifejtette, hogy a kínai gyártók azért keresnek meglévő üzemeket, mert az Európai Unió tervezett, a minimális helyi hozzáadott értéket előíró szabályozása hamarabb lép hatályba, mint amilyen gyorsan egy teljesen új gyár felépülhetne.

Ma már nincs idő zöldmezős beruházást indítani. Az egyetlen járható út az, ha a vállalatok találnak egy meglévő üzemet, amelyet átvehetnek és felújíthatnak.

– fogalmazott Altavilla.

Kapcsolódó cikkünk

Akár mínusz 30 fokban is percek alatt feltölt: új technológiával tarolna a BYD

Kína már elindult, Európa késésben van: komoly nyomás alatt a magyar autóipar

Merész jóslat a BYD-től: hamarosan teljesen letarolhatják az elektromos autók a világ legnagyobb autópiacát

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére esnek a tőzsdék
Tisza-kormány: rendkívüli ülést hívtak össze, megérkeztek az első pályázatok az uniós forrásokra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility