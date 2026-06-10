Nem elég a Magyarországi óriásgyár: újabb gyártósort létesítene Európában a BYD

Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke a Dolphin G modell berlini európai bemutatóján elmondta, hogy a vállalat egy már meglévő üzem átvételét részesítené előnyben. Arról nem beszélt, hogy Spanyolországon kívül mely országok szerepelnek még a jelöltek között, és a döntés várható időpontját sem közölte.
A világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának jelenleg az a legfontosabb feladata, hogy
az év végén beindítsa első európai üzemét Magyarországon,
ami nagyjából egyéves csúszást jelent az eredeti tervekhez képest. A korábban tervezett törökországi gyár megvalósítását a vállalat egyelőre felfüggesztette.
A BYD európai értékesítése tavaly 270 százalékkal nőtt, megközelítve a 188 ezer darabot, az idei év első öt hónapjában pedig már meghaladta a 100 ezer autót, ami több mint kétszeres növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A helyi gyártás révén a vállalat elkerülhetné a Kínából származó elektromos autókra kivetett uniós büntetővámokat.
Az európai autóipar évek óta strukturális kapacitásfelesleggel küzd, különösen Nyugat-Európában, ahol rendkívül magasak a munkaerő- és energiaköltségek. A Stellantis például már nyíltan kínálja kihasználatlan gyárait a kínai autógyártóknak, köztük a Leapmotornak és a Tungfengnek.
Alfredo Altavilla, a BYD európai tanácsadója kifejtette, hogy a kínai gyártók azért keresnek meglévő üzemeket, mert az Európai Unió tervezett, a minimális helyi hozzáadott értéket előíró szabályozása hamarabb lép hatályba, mint amilyen gyorsan egy teljesen új gyár felépülhetne.
Ma már nincs idő zöldmezős beruházást indítani. Az egyetlen járható út az, ha a vállalatok találnak egy meglévő üzemet, amelyet átvehetnek és felújíthatnak.
– fogalmazott Altavilla.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
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