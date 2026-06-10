Ólomszennyezést mutattak ki a Corvinuson

Jelentős ólomszennyezést találtak a Budapesti Corvinus Egyetem főépületének ivóvízhálózatában,

ezért az épületben átmenetileg nem iható a csapvíz.

A probléma a Fővám téri főépület vízhálózatát is érintő felújítási munkálatok során végzett vízminőség-ellenőrzéskor derült ki. A vizsgálat során tizenhat vízvételi pont közül hét esetében mértek határértéket meghaladó ólomkoncentrációt, így a csapvíz jelenleg kizárólag kézmosásra alkalmas. A mérésekkel párhuzamosan ellenőrizték a szomszédos Sóház vízminőségét is, ott azonban mindent megfelelőnek találtak.

A felfedezést követően az egyetem azonnal lépett, így a főépület minden csapjánál figyelmeztető feliratokat helyeztek ki, a problémás irodai vízvezetékszakaszokat pedig lezárták. A hálózatra kötött víz- és kávéautomatákat leállították, ezek helyett a közösségi terekben ballonos vízadagolókat helyeztek el. Jelenleg vizsgálják az olyan szűrőberendezések beszerzésének lehetőségét is, amelyek képesek eltávolítani az ólmot a vízből. A szennyezés forrása vélhetően az a mintegy 15 százaléknyi régi vezeték, amelyet a korábbi rekonstrukciók során még nem cseréltek ki.

A korlátozások feloldásáról a későbbiekben, vízkémiai szakértő bevonásával és az újabb minták elemzése után döntenek majd, emellett a Corvinus összes többi épületében is átvizsgálják az ivóvíz minőségét.

Az esetleges egészségügyi kockázatokkal kapcsolatban az intézmény a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz fordult. A hatóság tájékoztatása szerint a mért ólomkoncentráció felnőtteknél nem okoz akut tüneteket, bár

hosszú távon, egyéb tényezőkkel együtt hozzájárulhat a magas vérnyomás vagy bizonyos felszívódási zavarok kialakulásához.

Bár a szakhatóság jelezte, hogy a vérvizsgálat az ivóvízből származó, alacsonyabb ólomterhelés kimutatására kevésbé alkalmas, az egyetem továbbra is biztosítja a szűrés lehetőségét az intézmény polgárai számára.

Címlapkép forrása: corvinus egyetem