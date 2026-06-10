Példátlan korrekció Európában: egy népszerű adóparadicsom rántotta magával a növekedési adatokat

Ritkán szokott olyan nagy mértékben változni az euróövezet negyedéves reál GDP-növekedése egy statisztikai felülvizsgálat hatására, mint történt az június 5-én pénteken. Az Európai Unió országai negyedéves alapon átlagosan az előzetesen publikált 0,1 százalék növekedés helyett végül 0,1 százalékkal zsugorodhattak, míg az eurózóna országaira vetítve +0,1 százalékról -0,2 százalékra módosult a dinamika.
A hirtelen változás azonban nem egy általános felülvizsgálatnak, vagy több ország megegyező irányú adatkorrekciójának volt köszönhető, hanem az ír nemzeti számlás adatok drasztikus megváltozásának. A szigetország 2026. első három hónapjára vonatkozó, negyedéves alapú növekedési adatát a statisztikai hivatal -2,0 százalékról -12,0 százalékra húzta le (ez nem évesített statisztika!). A revízió mértékét aláhúzza, hogy a mostani Írország valaha mért legnagyobb – ebben az esetben negatív – hozzájárulása az euróövezet GDP-növekedéséhez.
Az ilyen mértékű kilengések ugyanakkor nem új keletűek, hanem az ír nemzeti számlák rendszerének sajátos szerkezetéből fakadnak.
Írországban ugyanis nagyszámú külföldi multinacionális vállalat működik, amelyek tevékenysége meghatározza a mért kibocsátást. A hozzáadott érték és az export jelentős része ezekhez a cégekhez köthető, miközben tényleges gazdasági tevékenységük globális szintű. A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó eszközöket és a hozzájuk tartozó nyereséget adóoptimalizálási okokból könyvelik Írországban, ami anélkül növeli a GDP-t, hogy a belföldi gazdaságban érdemi változás történne.
A torzítás mértéke rendkívül nagy, hiszen 2014 óta – a pandémia időszakát leszámítva – az ír GDP ingadozásai önmagukban az euróövezet GDP-varianciájának mintegy 37 százalékát magyarázzák, miközben Írország súlya a 21 tagállamból álló övezeten belül mindössze 4 százalék.
Elemzési szempontból éppen ezért sokszor célravezetőbb az Írország nélküli euróövezeti növekedést vizsgálni, amely kiegyensúlyozottabb és valósághűbb képet ad a tényleges gazdasági aktivitásról. Az elmúlt három negyedévben az Írország nélkül számított euróövezeti növekedés évesített alapon nagyjából 1,2 százalékot tett ki, ami megközelíti a trendnek megfelelő növekedési ütemet.
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