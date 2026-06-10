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Rendkívüli ülést hív össze a kormány: jövő kedden szavazhat a parlament több fontos ügyben
Gazdaság

Rendkívüli ülést hív össze a kormány: jövő kedden szavazhat a parlament több fontos ügyben

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Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte június 16-ra öt napirendi pont megtárgyalására.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint szerdán nyújtotta be az Országgyűlés elnökének, Forsthoffer Ágnesnek címzett indítványt, amelyben

rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte június 16-ra.

A Parlament öt indítványt tárgyalhat a rendkívüli ülésen:

  • A házszabályi rendelkezéseket a gyorsabb törvényalkotáshoz.
  • A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezéseket.
  • A Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének kihirdetését.
  • A pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását.
  • Végül az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását.

Az indítvány indokolása szerint

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a rendkívüli ülés megtartása azért szükséges, mert az előterjesztések tárgyalásának őszi ülésszakra halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, a döntések végrehajtásának kitolódása pedig számos problémát okozhatna a jogalkalmazásban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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