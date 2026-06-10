Súlyos bajba került a leggazdagabb megyeszékhely: azonnali egyeztetést szeretne Magyar Péterrel Pintér Bence

Pintér Bence ismét meghívót küldött a miniszterelnöknek és a szakminiszternek, egyeztetésre. Mint a győri polgármester írja, az első megkeresést még áprilisban kezdeményezte, de az megválaszolatlanul maradt.
Bejegyzésében a városvezető arról ír, reményei szerint a következő két hónapban sor kerülhet az érdemi egyeztetésekre. Pintér Bence arra figyelmeztet, ha Győrnek júliusban és október közepén be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulás két esedékes részletét –
összesen mintegy 6,5 milliárd forintot –, annak súlyos következményei lesznek a helyiek mindennapjaira.
A létesítmények üzemeltetéséért felelős, jórészt önkormányzati forrásból gazdálkodó Győr Projekt Kft. keretei ugyanis kimerülnek, így ősszel lakat kerülhet az Olimpiai Sportparkra, az Audi Arénára, az Aqua Sportközpontra és a Magyar Vilmos Uszodára. Mivel a rendezvényszervezésért is ez a társaság felel,
a befizetés az őszi és az adventi városi programok megtartását is veszélyezteti.
Pintér Bence bejegyzésében azt is hangsúlyozta, ha a szolidaritási hozzájárulás összege a településnél maradhatna, nemcsak a fenti vészforgatókönyvet lehetne elkerülni, hanem folytatódhatna a Zechmeister-terv megvalósítása is. A megtartott forrásokból megkezdődhetne a Kálóczy téri idősotthon felújítása, kétmilliárd forint jutna az úthálózat és a járdák rendbetételére, emellett pedig egymilliárd forinttal tölthetnék fel az önkormányzati lakásalapot a bérlakások korszerűsítésére. Továbbá félmilliárd forintot különíthetnének el az új európai uniós pályázatok előkészítésére is.
Alig pár nappal korábban a Pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendeletet, amely mentesítené az iparűzésiadó-többlet befizetése alól Budapestet, és az összes megyeszékhelyt, így Győrt is.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba
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