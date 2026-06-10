Súlyos vádak érték a magyar hatóság elnökét: százmilliós károkozásról beszél az ügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróságon emelt vádat az ügyben. A vádhatóság szerint Biró az elnöki hatáskörével visszaélve több bűncselekményt is elkövetett,

amivel megközelítőleg 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az általa vezetett intézménynek.

Az Integritás Hatóság elnöke alaptalannak tartja a gyanúsítást, amely ellen korábban panasszal élt. Álláspontja szerint a személyét érő támadás valójában magát a szervezetet hivatott ellehetetleníteni. Hétfő este az Egyenes beszédben elmondta, hogy ártatlanságának alátámasztására egy negyvenoldalas írásbeli vallomást tett, amelyhez húszoldalnyi bizonyítékot is csatolt.

Biró hangsúlyozta, hogy bízik a független igazságszolgáltatásban, és határozottan elutasítja a távozását, mivel szerinte a lemondása kifejezetten rossz üzenetet hordozna. Úgy véli, az ellene irányuló eljárás pusztán figyelemelterelés, amely megakadályozza, hogy az elmúlt évek tényleges visszaéléseiről eshessen szó.

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