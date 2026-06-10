Tisza-kormány: benyújtották a gigacsomagot, mától élnek az új devizahiteles szabályok

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) eddigi kommunikációs igazgatója és szóvivője tegnap jelentette be távozását - helyét Szűcs Brigitta veszi át.

Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a változással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

az nem tekinthető pusztán személycserének, hanem egy korszak lezárását jelenti az intézmény kommunikációjában.

A miniszter szerint a mentőszolgálatnál szükségessé vált egy új szemlélet bevezetése, amely szakít a korábbi, intézményi önvédelemre építő gyakorlattal.

A tárcavezető hangsúlyozta: a cél egy olyan szakmai kultúra kialakítása, amelyben a transzparencia és a hibák nyílt feldolgozása erősíti a közbizalmat, nem pedig gyengíti azt. A miniszter elvárása szerint az új kommunikációnak a jövőben a betegbiztonságra, a szakmai őszinteségre és a lakosság felnőttként való kezelésére kell fókuszálnia, bűnbakkeresés helyett a tanulás folyamatát helyezve előtérbe.

A miniszter ugyanakkor elismeréssel szólt Győrfi Pál több évtizedes munkájáról és elkötelezettségéről, ám jelezte: a mentőszolgálat működésében a jövőben az új hangra és a szemléletváltásra kerül a hangsúly.