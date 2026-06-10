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Tisza-kormány: rendkívüli ülést hívtak össze, megérkeztek az első pályázatok az uniós forrásokra
Gazdaság

Tisza-kormány: rendkívüli ülést hívtak össze, megérkeztek az első pályázatok az uniós forrásokra

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Szerdán hatályba lép a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló törvény, miután kedd délután kihirdették a Magyar Közlönyben. Az Országgyűlés ezen a napon nem tart plenáris ülést, a figyelem így a kedd este benyújtott, az uniós források felszabadításához szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomag részleteire, valamint a kormány további döntéseire irányul. Percről percre tudósítunk a fejleményekről.
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Rendkívüli ülést hív össze a kormány: jövő kedden szavazhat a parlament több fontos ügyben

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte június 16-ra öt napirendi pont megtárgyalására.

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Rendkívüli ülést hív össze a kormány: jövő kedden szavazhat a parlament több fontos ügyben
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Összesen 540 milliárd forintos energetikai pályázat jött ki, de nagyon szoros a határidő

A kormány több száz milliárd forintos vissza nem térítendő támogatási programot hirdetett az áramhálózati engedélyesek számára a nemrég felszabadított uniós RRF-forrásokból. A pályázók számára azonban komoly kihívást jelenthet, hogy a beadásra mindössze egyhónapos időablak áll rendelkezésre.

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Összesen 540 milliárd forintos energetikai pályázat jött ki, de nagyon szoros a határidő
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Berlinbe utazott a külügyminiszter

Hivatalos látogatásra Berlinbe utazott Orbán Anita külügyminiszter, hogy német kollégájával, Johann Wadephul szövetségi külügyminiszterrel folytassa a magyar–német külügyi kapcsolatok újraépítését. A tárcavezető közösségi oldalán számolt be az utazásról, kiemelve, hogy a

tárgyalások fókuszában a kétoldalú gazdasági és diplomáciai kapcsolatok mellett Európa versenyképessége, az aktuális energiabiztonsági kérdések, valamint a közös biztonságpolitikai kihívások állnak.

A látogatás nem korlátozódik a külügyminisztériumra: a nap folyamán a Szövetségi Kancellári Hivatalban is sor kerül Európa-politikai, valamint kül- és biztonságpolitikai egyeztetésekre, ezt követően pedig a Konrad Adenauer Alapítvány elnökével folytatódnak a megbeszélések. Orbán Anita a berlini program zárásaként Magyarország nagykövetségére látogat, ahol a külképviselet munkatársaival találkozik.

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Exkluzív: az Európai Bizottság megkapta Magyarország új tervét az EU-források lehívásához

Magyarország hivatalosan is benyújtotta az átdolgozott helyreállítási és ellenállóképességi tervét – tájékoztatta az Európai Bizottság a Portfolio-t. A formális benyújtással elindul a terv módosításának és bizottsági értékelésének folyamata, amelynek végén a tagállamokat tömörítő Tanácsnak kell jóváhagynia a magyar tervet. Eközben a magyar kormány már benyújtotta a jogállamisági tárgyú törvénymódosításokat.

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Exkluzív: az Európai Bizottság megkapta Magyarország új tervét az EU-források lehívásához
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Magyar-amerikai egyeztetés

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy amerikai kollégájával tárgyalt.

A budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivőjével, Caroline Savage-el folytattunk konstruktív, előremutató tárgyalásokat!

A posztból azonban nem derült ki, hogy milyen ügyekről egyeztettek.

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Megszólalt Hegedűs Zsolt

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) eddigi kommunikációs igazgatója és szóvivője tegnap jelentette be távozását - helyét Szűcs Brigitta veszi át.

Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a változással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

az nem tekinthető pusztán személycserének, hanem egy korszak lezárását jelenti az intézmény kommunikációjában.

A miniszter szerint a mentőszolgálatnál szükségessé vált egy új szemlélet bevezetése, amely szakít a korábbi, intézményi önvédelemre építő gyakorlattal.

A tárcavezető hangsúlyozta: a cél egy olyan szakmai kultúra kialakítása, amelyben a transzparencia és a hibák nyílt feldolgozása erősíti a közbizalmat, nem pedig gyengíti azt. A miniszter elvárása szerint az új kommunikációnak a jövőben a betegbiztonságra, a szakmai őszinteségre és a lakosság felnőttként való kezelésére kell fókuszálnia, bűnbakkeresés helyett a tanulás folyamatát helyezve előtérbe.

A miniszter ugyanakkor elismeréssel szólt Győrfi Pál több évtizedes munkájáról és elkötelezettségéről, ám jelezte:

a mentőszolgálat működésében a jövőben egy új hangra és szemléletváltásra van szükség.

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A tegnapi nap összefoglalója

Kedd este benyújtotta a kormány azt az átfogó törvénycsomagot, amellyel az európai uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges jogállamisági és korrupcióellenes vállalásokat kívánja teljesíteni.

A javaslat

gyökeresen átalakítja a vagyonnyilatkozati rendszert, jelentősen bővíti a nyilatkozattételre kötelezettek körét, és az Integritás Hatóságot teszi az ellenőrzés központi szereplőjévé

– a mulasztás vagy a hamis nyilatkozat akár szabadságvesztéssel is járhat.

A csomag emellett erősíti a közbeszerzések átláthatóságát, fokozza a közpénzfelhasználás nyilvánosságát, és szélesíti a pénzmosás elleni szabályozás hatókörét. Kiemelt eleme a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) fokozatos megszüntetése: a nem felsőoktatási alapítványokat 2026, a felsőoktatásiakat 2027 nyaráig kell felszámolni.

A jogalkotási menetrendet gyorsítaná a Tisza Párt kedden benyújtott házszabály-módosítása is: Schmmer Orsolya indítványa 2026 végéig félévente 6 helyett 15 sürgős tárgyalást és 4 helyett 10 kivételes eljárást engedélyezne, hogy az Országgyűlés időben megalkothassa a mintegy 8000 milliárd forintnyi felfüggesztett uniós forrás lehívásához szükséges törvényeket az augusztus 31-i határidőig.

Fontos fejlemény, hogy

szerdától, tehát a mai naptól hatályos a devizahiteles ügyekben zajló perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló törvény,

amely kedd délután jelent meg a Magyar Közlönyben. Az érintettekkel szembeni végrehajtási eljárások átmenetileg leállnak, amíg a kapcsolódó jogszabályokat és a korábbi szerződések jogkövetkezményeit felül nem vizsgálják.

Alakul az alaptörvény 16. módosítása is: a szövegből törölték a kekvák vagyonát nemzeti vagyonként meghatározó részt, a záró rendelkezések közé bekerült viszont, hogy az alapítványok megszűnésekor csak az államtól kapott vagyon száll vissza az államra.

A kedd további fontos fejleményei:

  • Meglepetést hozott a májusi inflációs adat: a várakozásokkal ellentétben 1,8 százalékra mérséklődött az infláció, ami zöld utat adhat az MNB júniusi kamatvágásának – a kérdés már csak az, hogy 25 vagy 50 bázispontos lépés jön - a lépés jelentősen befolyásolhatja a Tisza-kormány gazdasági lépéseit is.
  • Vádemelés után reagált Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke, aki politikai indíttatású, koncepciós eljárásnak nevezte az ügyét.
  • Nyílt pályázatot hirdetett a kormány a KEHI-elnöki posztra a hétfőn menesztett Gaál Szabolcs Barna utódlására - a jelentkezéseket június 20-ig kell benyújtani.
  • Megkezdődött a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája, a kormányfő napirend előtti felszólalásában pedig bejelentette, hogy törvényben korlátoznák a gyűlöletkeltő politikai kampányokat.
  • Benyújtották a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot, amely már a 2025/2026-os tanévre vonatkozna.
  • A Pénzügyminisztérium szigorítaná a pénzmosás elleni törvényt: újdonság lenne az uniós tagállamok közötti, 10 ezer eurót elérő készpénzmozgások kötelező bejelentése.
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