Tisza-kormány: rendkívüli ülést hívtak össze, megérkeztek az első pályázatok az uniós forrásokra

Rendkívüli ülést hív össze a kormány: jövő kedden szavazhat a parlament több fontos ügyben
Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte június 16-ra öt napirendi pont megtárgyalására.
Összesen 540 milliárd forintos energetikai pályázat jött ki, de nagyon szoros a határidő
A kormány több száz milliárd forintos vissza nem térítendő támogatási programot hirdetett az áramhálózati engedélyesek számára a nemrég felszabadított uniós RRF-forrásokból. A pályázók számára azonban komoly kihívást jelenthet, hogy a beadásra mindössze egyhónapos időablak áll rendelkezésre.
Berlinbe utazott a külügyminiszter
Hivatalos látogatásra Berlinbe utazott Orbán Anita külügyminiszter, hogy német kollégájával, Johann Wadephul szövetségi külügyminiszterrel folytassa a magyar–német külügyi kapcsolatok újraépítését. A tárcavezető közösségi oldalán számolt be az utazásról, kiemelve, hogy a
tárgyalások fókuszában a kétoldalú gazdasági és diplomáciai kapcsolatok mellett Európa versenyképessége, az aktuális energiabiztonsági kérdések, valamint a közös biztonságpolitikai kihívások állnak.
A látogatás nem korlátozódik a külügyminisztériumra: a nap folyamán a Szövetségi Kancellári Hivatalban is sor kerül Európa-politikai, valamint kül- és biztonságpolitikai egyeztetésekre, ezt követően pedig a Konrad Adenauer Alapítvány elnökével folytatódnak a megbeszélések. Orbán Anita a berlini program zárásaként Magyarország nagykövetségére látogat, ahol a külképviselet munkatársaival találkozik.
Exkluzív: az Európai Bizottság megkapta Magyarország új tervét az EU-források lehívásához
Magyarország hivatalosan is benyújtotta az átdolgozott helyreállítási és ellenállóképességi tervét – tájékoztatta az Európai Bizottság a Portfolio-t. A formális benyújtással elindul a terv módosításának és bizottsági értékelésének folyamata, amelynek végén a tagállamokat tömörítő Tanácsnak kell jóváhagynia a magyar tervet. Eközben a magyar kormány már benyújtotta a jogállamisági tárgyú törvénymódosításokat.
Magyar-amerikai egyeztetés
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy amerikai kollégájával tárgyalt.
A budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivőjével, Caroline Savage-el folytattunk konstruktív, előremutató tárgyalásokat!
A posztból azonban nem derült ki, hogy milyen ügyekről egyeztettek.
Megszólalt Hegedűs Zsolt
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) eddigi kommunikációs igazgatója és szóvivője tegnap jelentette be távozását - helyét Szűcs Brigitta veszi át.
Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a változással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy
az nem tekinthető pusztán személycserének, hanem egy korszak lezárását jelenti az intézmény kommunikációjában.
A miniszter szerint a mentőszolgálatnál szükségessé vált egy új szemlélet bevezetése, amely szakít a korábbi, intézményi önvédelemre építő gyakorlattal.
A tárcavezető hangsúlyozta: a cél egy olyan szakmai kultúra kialakítása, amelyben a transzparencia és a hibák nyílt feldolgozása erősíti a közbizalmat, nem pedig gyengíti azt. A miniszter elvárása szerint az új kommunikációnak a jövőben a betegbiztonságra, a szakmai őszinteségre és a lakosság felnőttként való kezelésére kell fókuszálnia, bűnbakkeresés helyett a tanulás folyamatát helyezve előtérbe.
A miniszter ugyanakkor elismeréssel szólt Győrfi Pál több évtizedes munkájáról és elkötelezettségéről, ám jelezte:
a mentőszolgálat működésében a jövőben egy új hangra és szemléletváltásra van szükség.
A tegnapi nap összefoglalója
Kedd este benyújtotta a kormány azt az átfogó törvénycsomagot, amellyel az európai uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges jogállamisági és korrupcióellenes vállalásokat kívánja teljesíteni.
A javaslat
gyökeresen átalakítja a vagyonnyilatkozati rendszert, jelentősen bővíti a nyilatkozattételre kötelezettek körét, és az Integritás Hatóságot teszi az ellenőrzés központi szereplőjévé
– a mulasztás vagy a hamis nyilatkozat akár szabadságvesztéssel is járhat.
A csomag emellett erősíti a közbeszerzések átláthatóságát, fokozza a közpénzfelhasználás nyilvánosságát, és szélesíti a pénzmosás elleni szabályozás hatókörét. Kiemelt eleme a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) fokozatos megszüntetése: a nem felsőoktatási alapítványokat 2026, a felsőoktatásiakat 2027 nyaráig kell felszámolni.
A jogalkotási menetrendet gyorsítaná a Tisza Párt kedden benyújtott házszabály-módosítása is: Schmmer Orsolya indítványa 2026 végéig félévente 6 helyett 15 sürgős tárgyalást és 4 helyett 10 kivételes eljárást engedélyezne, hogy az Országgyűlés időben megalkothassa a mintegy 8000 milliárd forintnyi felfüggesztett uniós forrás lehívásához szükséges törvényeket az augusztus 31-i határidőig.
Fontos fejlemény, hogy
szerdától, tehát a mai naptól hatályos a devizahiteles ügyekben zajló perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló törvény,
amely kedd délután jelent meg a Magyar Közlönyben. Az érintettekkel szembeni végrehajtási eljárások átmenetileg leállnak, amíg a kapcsolódó jogszabályokat és a korábbi szerződések jogkövetkezményeit felül nem vizsgálják.
Alakul az alaptörvény 16. módosítása is: a szövegből törölték a kekvák vagyonát nemzeti vagyonként meghatározó részt, a záró rendelkezések közé bekerült viszont, hogy az alapítványok megszűnésekor csak az államtól kapott vagyon száll vissza az államra.
A kedd további fontos fejleményei:
- Meglepetést hozott a májusi inflációs adat: a várakozásokkal ellentétben 1,8 százalékra mérséklődött az infláció, ami zöld utat adhat az MNB júniusi kamatvágásának – a kérdés már csak az, hogy 25 vagy 50 bázispontos lépés jön - a lépés jelentősen befolyásolhatja a Tisza-kormány gazdasági lépéseit is.
- Vádemelés után reagált Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke, aki politikai indíttatású, koncepciós eljárásnak nevezte az ügyét.
- Nyílt pályázatot hirdetett a kormány a KEHI-elnöki posztra a hétfőn menesztett Gaál Szabolcs Barna utódlására - a jelentkezéseket június 20-ig kell benyújtani.
- Megkezdődött a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája, a kormányfő napirend előtti felszólalásában pedig bejelentette, hogy törvényben korlátoznák a gyűlöletkeltő politikai kampányokat.
- Benyújtották a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot, amely már a 2025/2026-os tanévre vonatkozna.
- A Pénzügyminisztérium szigorítaná a pénzmosás elleni törvényt: újdonság lenne az uniós tagállamok közötti, 10 ezer eurót elérő készpénzmozgások kötelező bejelentése.
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