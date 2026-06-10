Tisza-kormány: rendkívüli ülést hívtak össze, megérkeztek az első pályázatok az uniós forrásokra

Hivatalos látogatásra Berlinbe utazott Orbán Anita külügyminiszter, hogy német kollégájával, Johann Wadephul szövetségi külügyminiszterrel folytassa a magyar–német külügyi kapcsolatok újraépítését. A tárcavezető közösségi oldalán számolt be az utazásról, kiemelve, hogy a

tárgyalások fókuszában a kétoldalú gazdasági és diplomáciai kapcsolatok mellett Európa versenyképessége, az aktuális energiabiztonsági kérdések, valamint a közös biztonságpolitikai kihívások állnak.

A látogatás nem korlátozódik a külügyminisztériumra: a nap folyamán a Szövetségi Kancellári Hivatalban is sor kerül Európa-politikai, valamint kül- és biztonságpolitikai egyeztetésekre, ezt követően pedig a Konrad Adenauer Alapítvány elnökével folytatódnak a megbeszélések. Orbán Anita a berlini program zárásaként Magyarország nagykövetségére látogat, ahol a külképviselet munkatársaival találkozik.